Tiroteo en Texas: un muerto, nueve heridos y el agresor abatido por la policía

Tiroteo en Texas deja un muerto y nueve heridos; el sospechoso falleció tras el ataque (X: @OnDemand_News)

Un atacante murió el viernes tras enfrentarse con la policía en Midland, en el oeste de Texas, después de abrir fuego en un ataque que dejó un muerto y al menos nueve heridos, según informaron las autoridades locales. De acuerdo con esa versión, los equipos de emergencia fueron enviados alrededor de las 08:00, cuando comenzaron a circular reportes de un tirador activo y de disparos desde un edificio.

El incidente comenzó en el sureste de la ciudad, se extendió por el sur y derivó en una operación policial en la cuadra 4.600 de West Wall Street. Allí, las autoridades desplegaron equipos tácticos y pidieron a la población evitar la zona. La ciudad indicó en una publicación en Facebook que el lugar fue asegurado con rapidez y el área fue despejada.

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Nueve heridos fueron trasladados al Midland Memorial Hospital: cuatro estaban siendo operados y cinco permanecían en condición estable, de acuerdo con el hospital, citado por Houston Public Media.

La alcaldesa de Midland, Lori Blong, dijo en redes sociales que el personal de seguridad seguía respondiendo de forma activa y pidió al público que evitara el área hasta nuevo aviso. Luego, en una conferencia de prensa, afirmó que el sospechoso estaba “contenido” y que se había establecido un perímetro con presencia del equipo SWAT y de varias agencias policiales.

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El ataque comenzó a las 8 y terminó en West Wall Street

El ataque comenzó en el sureste de Midland, recorrió distintos puntos del sur de la ciudad y terminó en West Wall Street (X: @OnDemand_News)

Los equipos de emergencia fueron enviados alrededor de las 08:00 a un tiroteo en el sureste de Midland. El presunto atacante fue seguido por distintos puntos del sur de la ciudad hasta llegar a la cuadra 4.600 de West Wall Street, en el suroeste.

La policía respondió tras informes de un tirador activo y disparos procedentes de un edificio. La ciudad indicó en una publicación en Facebook que el lugar fue asegurado con rapidez y la zona fue despejada, mientras las autoridades municipales insistieron en que los residentes debían mantenerse alejados del área, donde continuaba el operativo policial.

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Medios locales informaron que, en una primera etapa, la policía mantuvo un enfrentamiento con el atacante y que el sospechoso terminó muerto.

La alcaldesa no dio información sobre el tirador ni sobre las víctimas

La alcaldesa Lori Blong pidió a la población que evitara la zona mientras continuaba la respuesta policial en Midland (KWES)

Blong dijo que el sospechoso era un hombre, pero no ofreció más detalles sobre su identidad. La alcaldesa también rechazó divulgar información sobre las víctimas y señaló que las autoridades todavía no habían confirmado qué motivó el ataque ni si las personas baleadas fueron elegidas de manera deliberada.

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“Nuestro objetivo aquí es tranquilizarlos y asegurarles que tenemos una respuesta sólida de nuestro Departamento de Policía de Midland”, dijo Blong al medio Houston Public Media. En la misma línea, la alcaldesa afirmó: “Vamos a seguir dándoles actualizaciones a medida que tengamos detalles confirmados”.

Para atender a los familiares de posibles afectados, las autoridades habilitaron un centro de reunificación en Midland Memorial Hospital, en la ciudad de Midland, donde se concentró la asistencia a quienes buscaban información sobre sus allegados.

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El punto de encuentro funcionó como canal de orientación para familiares y conocidos, mientras continuaba el operativo policial y se mantenía bajo reserva la identificación de las víctimas.

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