Wall Street cerró en alza por el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el debut de SpaceX

Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Las bolsas estadounidenses cerraron al alza el viernes, impulsadas por la caída del precio del petróleo ante las expectativas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y por el debut bursátil de SpaceX, que se convirtió en la mayor salida a bolsa de la historia de Wall Street.

El S&P 500 avanzó 37,16 puntos, un 0,51%, hasta las 7.431,46 unidades, completando su décima semana de ganancias en las últimas 11. El Promedio Industrial Dow Jones sumó 353,51 puntos, un 0,71%, para cerrar en 51.202,26 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 79,18 puntos, un 0,30%, hasta las 25.888,84 unidades.

PUBLICIDAD

Las acciones de SpaceX subieron un 19,2% en su primera jornada de cotización, superando el precio de salida de USD 135 por acción. La empresa de cohetes de Elon Musk alcanzó una capitalización de mercado de USD 2,1 billones, cifra que la sitúa por encima de la suma combinada de Exxon Mobil, Bank of America y Coca-Cola, según AP. El debut reforzó la percepción de que la demanda inversora en torno a la inteligencia artificial (IA) sigue siendo sólida.

En contraste, otras compañías del sector espacial que habían registrado alzas en los días previos retrocedieron: Rocket Lab, Intuitive Machines y Planet Labs cerraron a la baja. Las acciones vinculadas a la IA registraron comportamientos dispares tras las fuertes oscilaciones de la semana: Micron Technology cayó un 1,4%, mientras que CoreWeave avanzó un 5% tras conocerse su incorporación al índice Nasdaq 100 a finales de mes.

PUBLICIDAD

El crudo Brent cayó un 3,37% hasta USD 87,33 por barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedió un 3,23% hasta USD 84,88, su cotización más baja desde el 17 de abril. “Lo que está provocando la caída del mercado es que los iraníes dicen que existe un memorando de entendimiento con Estados Unidos”, declaró John Kilduff, socio de Again Capital, citado por Reuters.

Se muestra una pancarta de SpaceX el día de su salida a bolsa (IPO) en el Nasdaq MarketSite, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 12 de junio de 2026. REUTERS/David Dee Delgado

Un memorándum de entendimiento entre Washington y Teherán podría firmarse tan pronto como el domingo, con Ginebra como sede más probable, según una fuente occidental consultada por Reuters. El canciller iraní Abbas Araqchi precisó el viernes que el documento aún no había sido rubricado y que su contenido podía modificarse. La agencia iraní Mehr informó que las negociaciones finales se concentrarían en asuntos nucleares y económicos, excluyendo el programa de misiles del país.

PUBLICIDAD

Un acuerdo podría reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado en gran medida desde el inicio del conflicto, lo que permitiría reanudar el flujo de petróleo desde el Golfo Pérsico hacia los mercados mundiales. Desde que comenzó la guerra, el Brent había escalado desde cerca de USD 70 por barril, generando una ola de presiones inflacionarias a escala global, según AP. El presidente Donald Trump había cancelado el jueves los ataques aéreos con los que había amenazado a Irán, y desde mediados de marzo ha declarado en reiteradas ocasiones que un acuerdo estaba próximo.

Jake Dollarhide, presidente ejecutivo de Longbow Asset Management, señaló que los avances en las negociaciones mejoraron el ánimo del mercado al reducir las preocupaciones sobre un repunte de la inflación y un alza de las tasas de interés. Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, advirtió que las reservas mundiales y regionales de crudo siguen siendo bajas y podrían continuar cayendo incluso tras un eventual acuerdo, dado que se requiere tiempo para garantizar un flujo ininterrumpido de suministro. La agencia iraní IRNA informó que las conversaciones nucleares se desarrollarían en un plazo de 60 días tras la firma del memorándum.

PUBLICIDAD

Adobe retrocedió un 6,8% pese a haber superado las previsiones de analistas en beneficios e ingresos trimestrales. La compañía acumula una pérdida de casi el 42% en lo que va del año y anunció la salida de su director financiero a partir del lunes; además, busca un sucesor para su director ejecutivo Shantanu Narayen, quien en marzo anunció su retiro tras 18 años al frente de la empresa.

Los índices bursátiles en el exterior repuntaron al recoger el alza del jueves en Wall Street. El Kospi de Corea del Sur avanzó un 4,6% y recortó las pérdidas acumuladas este mes; el índice acumula una ganancia de casi el 100% desde el inicio del año. El Nikkei 225 de Tokio subió un 2,8% y el CAC 40 de Francia ganó un 1,8%.

PUBLICIDAD

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 4,48% desde el 4,45% del cierre del jueves. Una encuesta preliminar de la Universidad de Michigan mostró que la confianza del consumidor mejoró más de lo esperado, con los hogares reportando cierto alivio ante la moderación de los precios de la gasolina a principios de mes. Los inversores también tenían puesta la atención en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana, la primera bajo el liderazgo de Kevin Warsh como nuevo presidente de la institución.

(Con información de AP y Reuters)