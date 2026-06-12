Irak detuvo a una célula ligada al ex dictador Sadam Husein que planeaba asesinar a altos funcionarios

Una operación de inteligencia permitió identificar y detener a todos los integrantes del grupo en Bagdad (Europa Press)

Una operación de las fuerzas de seguridad iraquíes en Bagdad culminó con la captura de un grupo señalado por planificar asesinatos contra altos funcionarios del Estado. Frustaron un complot atribuido a presuntos integrantes vinculados al ex dictador Sadam Husein y a la Agrupación Nacional Iraquí para la Liberación y el Cambio, una organización con lazos con el proscrito partido Baaz.

El Servicio de Seguridad Nacional de Irak localizó a la célula tras un operativo de inteligencia. Las autoridades rastrearon a los integrantes, incautaron armamento y detuvieron a los implicados antes de que ejecutaran el plan, según un comunicado oficial.

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La investigación identificó como posibles objetivos al director del Servicio de Seguridad Nacional, Abdelkarim al Basri; a su portavoz, y al jefe de seguridad de Bagdad. El comunicado incluyó un video en el que uno de los arrestados juró lealtad a Yamal Mustafa Abdalá Sultán, exfuncionario del régimen de Hussein y esposo de Hala Husein, la hija menor del dictador.

El partido Baaz mantuvo el poder en Irak bajo la dirección de Hussein y tiene prohibida su actividad política en el país. La Agrupación Nacional Iraquí para la Liberación y el Cambio, identificada como responsable del complot, busca restablecer la influencia del baazismo en la vida política iraquí.

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La detención de los implicados representó un golpe para sectores que aspiran a reactivar redes clandestinas ligadas al antiguo régimen, según la narrativa oficial.

La historia del ex dictador Sadam Husein y su partido marcó la vida política y social de Irak durante más de dos décadas. Cuando Hussein tomó el poder en 1979, Irak figuraba como una potencia económica y tecnológica en Medio Oriente, impulsada por sus recursos petroleros y su influencia cultural.

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Suddam Hussein fue capturado en 2003, juzgado por crímenes contra la población chií y ejecutado en 2006 (AFP)

Hussein encabezó una dictadura caracterizada por campañas militares, represión interna y políticas de control basadas en el terror. La guerra entre Irak e Irán, que se extendió por ocho años, dejó más de un millón de muertos. En 1991, la invasión de Kuwait por parte de Irak desató la Primera Guerra del Golfo, y la posterior represión de levantamientos internos consolidó el control del régimen.

Durante la dictadura, los hijos de Hussein, Uday y Kusay, ganaron notoriedad por la brutalidad de sus métodos. Uday figuró como presidente del Comité Olímpico Iraquí y de la Asociación de Fútbol, donde impuso castigos corporales a atletas que no cumplían con las expectativas. En 2003, ambos murieron durante un operativo de las fuerzas estadounidenses en Mosul.

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El derrocamiento de Hussein en 2003, tras la invasión encabezada por Estados Unidos y sus aliados, abrió una etapa de inestabilidad en Irak. Hussein permaneció oculto hasta su captura en diciembre de ese año. Juzgado por la matanza de 148 chiíes en Duyail en 1982, recibió sentencia de muerte y fue ejecutado en 2006.

Pese a la caída del régimen y la prohibición del partido Baaz, sectores leales a Hussein persistieron en su intento de recuperar influencia. La Agrupación Nacional Iraquí para la Liberación y el Cambio, señalada como responsable del reciente complot, surgió como una de las ramas que procuran rearticular viejas redes de poder.

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En los últimos años, varios altos cargos de las fuerzas de seguridad iraquíes recibieron amenazas y, en algunos casos, fueron víctimas de intentos de asesinato. El comunicado oficial sostuvo que el operativo en Bagdad evidenció capacidad para anticipar y neutralizar amenazas, aunque no precisó la motivación específica del grupo. El procedimiento concluyó con la difusión de pruebas e identificación de los detenidos.

(Con información de AFP)