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El precio del petróleo cae con fuerza ante el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El brent bajó un 3,37 % hasta los USD 87,33 y el WTI perdió un 3,23 % para cerrar en USD 84,88, tras señales de que la negociación está próxima a concretarse

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Nubes al atardecer iluminan las bombas de extracción en el yacimiento petrolífero de Airankol, operado por Caspiy Neft en la región de Atyrau, Kazajistán, 21 de abril de 2026. REUTERS/Pavel Mikheyev
Nubes al atardecer iluminan las bombas de extracción en el yacimiento petrolífero de Airankol, operado por Caspiy Neft en la región de Atyrau, Kazajistán, 21 de abril de 2026. REUTERS/Pavel Mikheyev

El precio del petróleo registró este viernes una caída pronunciada en ambas referencias internacionales, presionado por el avance de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que apuntan a un acuerdo inminente capaz de reabrir el estrecho de Ormuz y desbloquear el flujo global de crudo.

El barril de brent para entrega en agosto retrocedió un 3,37% en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, hasta los USD 87,33, frente a los USD 90,38 del cierre anterior. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en el mercado estadounidense, cayó un 3,23% y cerró en USD 84,88 por barril para contratos de julio.

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En términos semanales, el WTI acumula una pérdida superior al 6% y de casi un 20% frente al dato de hace un mes.

El detonante de la jornada fue el anuncio del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif —país mediador en el conflicto—, quien publicó en X que “se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” entre las dos potencias. Horas antes, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, había señalado que el “memorando de entendimiento” con Washington “nunca ha estado tan cerca” de concretarse.

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El petrolero HELGA atracó en una de las terminales petroleras marinas del sur de Irak, cerca de Basora, para cargar crudo. Se convirtió en el segundo buque en llegar desde el cierre del estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Mohammed Aty
El petrolero HELGA atracó en una de las terminales petroleras marinas del sur de Irak, cerca de Basora, para cargar crudo. Se convirtió en el segundo buque en llegar desde el cierre del estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Mohammed Aty

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó la información y precisó que el acuerdo satisface los “objetivos principales” del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra. El mismo cargo, que habló bajo condición de anonimato en una llamada con periodistas, afirmó confiar en un 85% en que se podrá firmar el acuerdo y anticipó que podría producirse “en los próximos días”, aunque no precisó una fecha exacta.

El contenido del texto no ha sido divulgado oficialmente. Según adelantó ese alto cargo, el pacto contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz y el desmantelamiento del programa nuclear iraní, a cambio de un alivio en las sanciones que permitiría a Teherán reintegrarse a la economía mundial.

El estrecho de Ormuz concentra habitualmente el tránsito del 20% del flujo marítimo de crudo a escala global. Desde el estallido del conflicto, el 28 de febrero pasado, el paso quedó bloqueado, lo que impulsó el precio del petróleo hasta rozar los USD 120 por barril.

La expectativa de su reapertura explica en gran medida la presión bajista de las últimas jornadas. Según los cables, el crudo ni siquiera registró repuntes de consideración cuando las hostilidades entre ambos países se reanudaron esta semana, señal de que el mercado descuenta con anticipación un desenlace negociado.

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El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada advirtió este viernes, en su boletín, que las consecuencias económicas de las interrupciones de suministro recientes podrían prolongarse incluso después de sellarse un acuerdo. “Los mercados energéticos han sufrido un impacto significativo en las últimas semanas”, escribió.

“A menos que el flujo de petróleo se normalice rápidamente a través del Golfo, las presiones inflacionarias podrían mantenerse elevadas hasta finales de verano”, agregó Razaqzada, quien anticipó que un acuerdo conllevaría previsiblemente un desplome adicional en el precio del crudo.

(Con información de EFE)

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