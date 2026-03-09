Los taxis aéreos eléctricos enfrentan trabas regulatorias y falta de infraestructura en Florida

El desarrollo de taxis aéreos eléctricos en Florida avanza entre desafíos regulatorios y la apuesta de nuevas tecnologías de transporte urbano (REUTERS/Roselle Chen/File Photo)

La llegada de los taxis aéreos eléctricos a Florida enfrenta obstáculos estructurales y regulatorios, ralentizando su integración en el sistema de transporte urbano. Al tiempo que empresas como Archer Aviation y Vertical Aerospace compiten por liderar este incipiente sector, las inversiones millonarias marcan el desarrollo.

El medio local Orlando Sentinel informó que el precio estimado para un vuelo entre West Palm Beach y Miami es de USD 125, según la empresa de movilidad aérea UrbanLink Air Mobility, que planea operar con 10 aviones eléctricos convencionales alquilados a Beta Technologies de Vermont.

Esta tarifa se posiciona como una alternativa más accesible frente a los USD 250 que puede costar el trayecto en un automóvil de lujo con chofer privado en la misma ruta, cifra que refleja la apuesta del sector por conquistar un nicho interurbano de alta demanda.

Archer busca posicionarse en el mercado local con propuestas innovadoras y estrategias legales para proteger sus diseños (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Litigios y competencia definen la primera ola del sector

El intento de lanzamiento de Vertical Aerospace, fabricante británico del modelo de aeronave eléctrica de 4 motores, fue opacado por el anuncio casi simultáneo de una demanda en su contra por parte de Archer Aviation ante un tribunal federal de Texas, por presunta infracción de patentes.

Según reveló Orlando Sentinel, la demanda sostiene: “Archer presenta esta demanda para proteger el diseño de su Midnight eVTOL, desarrollado por inventores de la empresa a través de un trabajo de diseño y para detener la infracción de sus patentes”.

Stuart Simpson, director ejecutivo de Vertical Aerospace, declaró a la prensa local que las acusaciones no tienen fundamento: “No hay mayor forma de halago que cuando intentan hacernos esto. Es una táctica de distracción pura”.

Midnight, el modelo insignia de Archer que promete vuelos urbanos sostenibles y capacidad para múltiples pasajeros, como parte de la nueva movilidad aérea (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Inversión, infraestructura y calendario incierto

Según Orlando Sentinel, la industria de taxis aéreos eléctricos se apoya en inversores y en el interés de los 3 niveles de gobierno de Estados Unidos para agilizar la integración de estos vehículos, también conocidos como eVTOL por su capacidad de despegue y aterrizaje vertical.

El programa de Integración Piloto eVTOL (eIPP), que Archer Aviation espera comenzar este año como parte de una iniciativa de la Casa Blanca lanzada mediante una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, apunta a acelerar la adopción de estas aeronaves en rutas comerciales. Archer confirmó que ya presentó solicitudes para operar en California, Florida, Texas, Georgia y Nueva York.

En esa línea, el Congreso introdujo recientemente un proyecto bipartidista para acelerar la certificación de los eVTOL por la Administración Federal de Aviación (FAA), tras varias órdenes ejecutivas firmadas el año anterior para impulsar la industria.

La FAA afirmó que estos vehículos pueden transformar el transporte, destacando el potencial para expandir la conectividad en comunidades rurales, reducir la congestión vial urbana y mejorar servicios de emergencia y traslados médicos.

No obstante, Orlando Sentinel destaca que la materialización de proyectos concretos es desigual. La autoridad estatal de transporte de Florida ofreció espacios de prueba para aeronaves en el centro del estado, pero en el sur, las autoridades aeroportuarias apenas evalúan estudios de factibilidad y existen pocos avances tangibles en infraestructura.

La portavoz del aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood International, Arlene Satchell, notificó que las capacidades de despegue y aterrizaje vertical y las infraestructuras (vertiports) serían analizadas dentro del plan de desarrollo del futuro Centro Intermodal de ocho niveles del aeropuerto.

El organismo impulsa normativas y programas piloto para evaluar la seguridad y viabilidad de las aeronaves eléctricas en el espacio aéreo estadounidense (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

Modelos, rutas y primeros operadores

Las principales empresas —Archer Aviation, Vertical Aerospace, Joby Aviation y Beta Technologies— fabrican aeronaves eléctricas de entre 4 y 6 plazas, con un solo piloto y motores basculantes que permiten operaciones como helicópteros o aviones convencionales.

Archer presentó en Miami su aeronave Midnight de 6 motores y dio a conocer un sistema detallado de rutas en Florida, incluyendo aeropuertos públicos y vertiports gestionados con la participación de empresas como la de Stephen Ross, empresario inmobiliario.

Simpson confirmó que el modelo de Vertical Aerospace puede configurarse para 6 pasajeros e incluye una división entre la cabina de pasajeros y la de pilotos, un elemento de potencial interés para aerolíneas como American Airlines, socia de la empresa desde 2021.

Contrario a Archer, que busca operar directamente con sus propias aeronaves, Vertical Aerospace prevé fabricar aviones para otros operadores. Una de esas empresas, UrbanLink Air Mobility, dirigida por Ed Wegel, planea una red conectando los tres aeropuertos principales del sur de Florida, Tampa, Jupiter, Key West, Marathon y Bimini, además de la región de Orlando y Sebring, recurriendo a aeronaves eCTOL convencionales en vez de modelos eVTOL.

Wegel argumenta que la integración en aeropuertos existentes permite evitar largos procesos de aprobación federal y consultas comunitarias que exige la construcción de nuevos vertiports: “Creemos que los desarrollos de vertiports requieren aprobaciones de la FAA, audiencias y comentarios de la comunidad. No se puede poner un vertiport en medio de cualquier barrio”, afirmó.

La firma británica apuesta por alianzas estratégicas y configuraciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de las aerolíneas comerciales (Vertical Aerospace/Captura de pantalla)

Limitaciones regulatorias y visión de futuro

La demanda potencial para taxis aéreos en Florida es alta, con ciudades densamente pobladas y congestión creciente en autopistas, según el profesor de aviación Kevin Adkins, de la universidad aeronáutica Embry-Riddle Aeronautical University.

Adkins llevó a 22 estudiantes y 4 docentes a la exhibición de Vertical Aerospace en Miami Beach y subrayó que la región cuenta con suficiente infraestructura aeroportuaria para servir como nodos de este nuevo transporte. “En la zona de Orlando hay un sistema de conexiones naturales”, señaló.

No obstante, la integración plena depende de que los aeropuertos adapten sus instalaciones, alineen sus operaciones con futuras normas de la FAA y desarrollen estudios sobre demanda, posibles casos de uso e infraestructura, como reconoció en un correo electrónico Clara Bennett, directora de la autoridad aeroportuaria de Boca Ratón: “El sector de Movilidad Aérea Avanzada se encuentra aún en las fases de certificación y despliegue temprano, por lo que nuestro enfoque actual es el planeamiento estratégico a largo plazo, no la implementación a corto plazo”.

El estado emerge como laboratorio de pruebas para la integración de aeronaves eléctricas en rutas cortas y servicios interurbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano operativo, el desarrollo hacia aeronaves autónomas es visto como el paso natural ante la escasez y costo creciente de pilotos y controladores aéreos. Adkins explicó: “El objetivo final es más autonomía. Faltan pilotos y son costosos, lo que eleva el precio final”.

Según Orlando Sentinel, el año pasado, el Departamento de Aviación de Miami-Dade selló acuerdos con la Universidad de Miami y Wisk Aero, desarrollador de taxis aéreos autónomos, para identificar ubicaciones de vertiports en el aeropuerto internacional y otras terminales ejecutivas del condado, con vistas a iniciar operaciones automáticas.

La viabilidad a largo plazo de los taxis aéreos eléctricos en Florida depende de la aceptación comunitaria, los avances en automatización y la consolidación de una infraestructura acorde al ritmo de la innovación empresarial.