El fenómeno astronómico que provoca notables cambios en la duración del día en Estados Unidos

Regiones del norte de Estados Unidos experimentan hasta 100 minutos adicionales de luz diurna durante marzo, según el Observatorio Naval (REUTERS/Al Drago)

El avance acelerado de la luz solar en marzo, visible en Estados Unidos y con mayor intensidad en regiones del norte, responde a la inclinación de la Tierra sobre su eje y no al inicio del horario de verano.

Este fenómeno, percibido por millones de personas que notan días considerablemente más largos, coincide con el debate sobre la vigencia y el futuro de los cambios de hora, de acuerdo con información difundida en USA Today y NBC 7.

Durante marzo, algunos puntos de los Estados Unidos llegan a ganar hasta 100 minutos adicionales de luz solar, en contraste con los cambios mínimos —solo algunos segundos— que se registran en los solsticios de junio y diciembre. Incluso en zonas del sur, como Florida, el aumento es notorio: entre 40 y 50 minutos más de sol de principio a fin del mes, según cálculos del Observatorio Naval de Estados Unidos.

El avance acelerado de la luz solar en marzo en Estados Unidos responde a la inclinación de la Tierra y no al inicio del horario de verano (REUTERS/Shannon Stapleton)

El fenómeno astronómico detrás del aumento de luz solar en marzo

La variación en la cantidad de luz diurna a lo largo del año tiene su origen en el ángulo de 23,5 grados con el que la Tierra orbita alrededor del Sol. En el hemisferio norte, la inclinación progresiva hacia el astro en estos meses determina no solo la extensión de los días, sino el ritmo de las estaciones.

Según el meteorólogo Brandon Buckingham de AccuWeather, este cambio se nota especialmente en marzo por la velocidad con la que crecen las horas de sol: un promedio de tres minutos más por día, dependiendo de la ubicación precisa.

El 20 de marzo marca el equinoccio de primavera, cuando la inclinación de la Tierra no favorece ni al hemisferio norte ni al sur. Tras esa fecha, las horas diurnas superan a las nocturnas hasta el solsticio de verano en junio, cuando el proceso se invierte y los días empiezan a acortarse progresivamente hasta el siguiente solsticio de invierno.

Asimismo, el aumento de luz tiene consecuencias concretas: la transición hacia la primavera meteorológica comienza el 1 de marzo y, aunque el incremento en la temperatura no es inmediato, suele seguir el ascenso de minutos de luz solar, de acuerdo con Buckingham citado por USA Today.

El equinoccio de primavera ocurre el 20 de marzo y marca el momento cuando el día y la noche tienen la misma duración en ambos hemisferios

Horario de verano y controversia social sobre los cambios de hora

El horario de verano (DST, por sus siglas en inglés) comenzó el 8 de marzo a las 2:00 horas, cuando la mayoría de los estados —salvo Hawái y la mayor parte de Arizona— adelantan sus relojes una hora.

Si bien este cambio ajusta los relojes para que el atardecer ocurra más tarde, no modifica la cantidad total de luz solar disponible. Como resaltó el medio NBC 7, este desplazamiento temporal aseguró que el domingo 8 de marzo en San Diego, el sol se pusiera a las 18:51 y, al día siguiente, lo hará un minuto más tarde.

Desde su instauración en 1918 con la firma del presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, el cambio de hora responde principalmente a criterios de ahorro energético y adaptación de las jornadas a la luz solar. Sin embargo, el debate sobre su utilidad persiste.

Los defensores del horario de verano sostienen que favorece la economía del ocio, reduce el consumo eléctrico y mejora la seguridad vial. En cambio, sus críticos advierten que altera los ciclos de sueño, incrementa riesgos de salud —como infartos y accidentes cerebrovasculares— y ya no supone un ahorro tangible de energía dado el cambio en los patrones de consumo actuales.

El Congreso de Estados Unidos analiza periódicamente propuestas para eliminar o modificar el horario de verano. El más reciente es el Sunshine Protection Act of 2025, presentado en enero, que busca instaurar el DST de manera permanente; hasta ahora, no ha avanzado en el Senado.

Otros legisladores como el representante Greg Steube han propuesto alternativas intermedias, como fijar la hora nacional treinta minutos por delante de la zona estándar y eliminar los cambios bianuales de reloj.

Debate nacional sobre el horario de verano: defensores destacan ahorro energético y críticos advierten sobre riesgos para la salud (REUTERS/Evelyn Hockstein)

California, autonomía estatal y tentativas de reforma horaria

El estado de California se encuentra en el centro del debate. Aunque en 2018 sus ciudadanos aprobaron la Proposición 7, que otorga a los legisladores californianos la facultad de modificar el horario, cualquier cambio requiere la aprobación de dos tercios tanto en la Asamblea como en el Senado Estatal, además del visto bueno del gobierno federal.

Hasta la fecha, ninguna modificación fue implementada, pese a renovados esfuerzos, como el proyecto SB-1197 presentado por el senador Roger Niello en febrero de 2026, diseñado para establecer el horario estándar permanente en California.

En el contexto nacional, los estados pueden optar legalmente por permanecer en horario estándar todo el año —como hacen Hawái y Arizona—, pero no tienen permiso federal para instaurar el horario de verano de manera permanente, según el Old Farmer’s Almanac.

Historia, efectos y futuro de los cambios de hora en Estados Unidos

La práctica del horario de verano fue suspendida tras la Primera Guerra Mundial y retomada en periodos de crisis, como la Segunda Guerra Mundial —bajo el nombre de “war time” durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt— o en la crisis del petróleo de 1973, cuando el presidente Richard Nixon decretó el DST permanente.

El experimento duró poco: entre 1974 y 1975, la opinión pública se volcó en contra, en parte tras la muerte de ocho niños en accidentes de tráfico vinculados al cambio de horario en Florida, según informó NBC News.

Por otra parte, el fundamento físico permanece inalterable: la inclinación de la Tierra determina el reparto de luz solar y las estaciones, no la intervención humana sobre el reloj. Los organismos federales, como el NOAA, subrayan que desplazarse hacia zonas próximas al Ecuador es la única forma de evitar variaciones pronunciadas en la duración de los días a lo largo del año.

Estados Unidos analiza opciones legislativas como el Sunshine Protection Act para fijar de manera permanente el horario de verano o modificar los cambios bianuales (REUTERS/Marco Bello)

El futuro del horario de verano en Estados Unidos continúa en discusión en los ámbitos político, científico y social, mientras los ciudadanos experimentan cada marzo un marcado y natural incremento en la luz solar diaria.