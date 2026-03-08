Estados Unidos

Llega Lidl a Nueva York: la panadería española que conquistará Crown Heights

El famoso supermercado alemán estrena su primer local en Crown Heights y convierte la apertura en todo un evento para los amantes del pan recién hecho, con croissants y delicias importadas a precios de locura

Lidl, la cadena de supermercados
Lidl, la cadena de supermercados de España, llega a Nueva York con una nueva sucursal enfocada en sus productos importados. REUTERS/Maja Smiejkowska

Lidl, la cadena de supermercados de España, llega a Nueva York con una nueva sucursal enfocada en sus productos importados. La tienda estará ubicada en Crown Heights y ofrecerá productos de panadería reconocidos, según informa Secret Nueva York.

Durante el día de apertura, se presentarán ofertas exclusivas y será la primera ocasión en la que los clientes podrán adquirir los productos estrella de la tienda. Entre ellos destacan los croissants de mantequilla a 49 centavos, que se hornean cada día.

Los visitantes podrán encontrar una variedad de productos de panadería elaborados especialmente para la apertura, como brookies, magdalenas de plátano y nueces, magdalenas de canela y bollos de arándanos.

Hasta el momento, en Estados Unidos, la cadena de supermercados se encuentra en los siguientes estados:

  • Virginia: 37
  • Nueva York: 37
  • Carolina del Norte: 26
  • Nueva Jersey: 26
  • Maryland: 22
  • Georgia: 19
  • Pensilvania: 13
  • Carolina del Sur: 11
  • Delaware: 3
  • Distrito de Columbia: 3
Los visitantes podrán encontrar una
Los visitantes podrán encontrar una variedad de productos de panadería elaborados especialmente para la apertura,. REUTERS/Maja Smiejkowska

Qué productos ofrece la nueva sucursal de Lidl en Nueva York

Los clientes que acudan a Lidl encontrarán:

  • Una panadería completa dentro de la tienda con panes y pasteles frescos disponibles a lo largo del día.
  • Ofertas semanales los miércoles en productos básicos de despensa, fruta fresca y aperitivos.
  • Descuentos denominados «Super Sale» durante el fin de semana, con rebajas por tiempo limitado de viernes a domingo.
  • Ofertas rotativas en productos no alimenticios cada lunes. Incluyen utensilios de cocina, artículos para el hogar y productos de temporada.

Fecha y hora de apertura de Lidl en Crown Heights

La tienda abrirá oficialmente el miércoles 18 de marzo en el 1730 de Bedford Avenue, con un evento inaugural a las 7:40 de la mañana. Las puertas se abrirán a los compradores a las 8:00.

Historia y expansión de Lidl

Lidl es una cadena de supermercados de Alemania, perteneciente al grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución en Europa. Sus orígenes se remontan a la década de 1930, con la asociación de Josef Schwarz y la familia Lidl, quienes fundaron un negocio mayorista de fruta en el país germánico.

En 1973, abrió el primer supermercado de descuento bajo el modelo Lidl en Alemania, replicando el sistema de Aldi, y en pocos años se expandió por todo el país.

Lidl es una cadena de
Lidl es una cadena de supermercados de Alemania, perteneciente al grupo Schwarz. REUTERS/Agustin Marcarian

En 1994, Lidl se estableció en España inaugurando su primera tienda en Lleida, Cataluña. Dos años más tarde, la empresa ya disponía de 100 tiendas en territorio español y, para el año 2000, alcanzó los 300 establecimientos. Desde entonces, el crecimiento en España ha sido constante.

Lidl opera actualmente más de 700 tiendas y 13 plataformas logísticas en España, generando empleo para más de 18.500 personas. Destaca su estrategia por incorporar productos nacionales y por impulsar la internacionalización de proveedores españoles.

Además, la compañía ha liderado iniciativas de sostenibilidad, como la eliminación de bolsas de plástico y la certificación en bienestar animal para su línea de productos.

El desembarco de Lidl en el mercado estadounidense

La llegada de Lidl a Nueva York responde a una estrategia global de expansión que busca consolidar la marca en el competitivo segmento de supermercados de descuento en Estados Unidos.

Según la consultora Statista, el mercado estadounidense de supermercados generó ingresos superiores a USD 800.000 millones en 2023, siendo uno de los sectores con mayor dinamismo y competencia a nivel mundial. En este contexto, la propuesta de Lidl —basada en precios bajos, una oferta enfocada en productos frescos y la integración de artículos no alimenticios— busca captar a un público diverso y adaptarse a las particularidades del consumidor neoyorquino.

La apertura en Crown Heights permitirá a Lidl evaluar la recepción de su modelo de negocio en un entorno urbano y multicultural, característico de la ciudad de Nueva York. La compañía ha señalado que mantendrá su apuesta por la calidad y la sostenibilidad, al tiempo que ofrecerá promociones periódicas y una panadería en el propio establecimiento, elementos que han sido clave en su éxito europeo.

Con esta nueva sucursal, Lidl refuerza su presencia internacional y continúa su expansión en Estados Unidos, apostando por una combinación de productos importados, precios competitivos y una experiencia de compra adaptada a las demandas locales.

