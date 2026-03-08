El retraso de inscripción al Medicare en Estados Unidos impone sanciones económicas permanentes

La inscripción tardía en Medicare genera penalizaciones económicas permanentes que afectan la estabilidad financiera de los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias económicas de no inscribirse en el servicio de Medicare a tiempo pueden extenderse por el resto de la vida de un beneficiario, ya que la normativa federal impone penalizaciones permanentes a quienes aplazan su afiliación inicial.

El período de inscripción se abre alrededor de los 65 años y las sanciones por demora, que se aplican tanto a la cobertura médica general como a los seguros de medicamentos, pueden elevar de manera sustancial las primas mensuales, según el análisis de The Motley Fool y difundido por USA Today.

Consecuencias de omitir el plazo de inscripción de Medicare

Quienes no aprovechan la ventana inicial de siete meses para inscribirse en Medicare enfrentan recargos en sus primas mensuales. Este período comienza tres meses antes del mes en que la persona cumple 65 años y concluye tres meses después.

En ese intervalo, es posible incorporarse a las coberturas Parte A (hospitalización) y Parte B (cuidados ambulatorios), además de opciones complementarias como Medicare Advantage o la Parte D de medicamentos.

En el caso de la Parte B, la penalización consiste en un recargo del 10% sobre la prima mensual por cada período de 12 meses transcurrido en el que el individuo era elegible, pero no se inscribió. Para la Parte D de medicamentos, se aplican recargos si pasan 63 días o más sin cobertura farmacéutica válida tras el cierre del plazo de inscripción inicial. Ambas sanciones se mantienen vigentes durante toda la vida del asegurado.

El período de inscripción en Medicare comienza tres meses antes y termina tres meses después del cumpleaños número 65 del interesado

El artículo de USA Today aclaró que, si al cumplir 65 años la persona ya recibe beneficios de la Administración del Seguro Social, la inscripción en las Partes A y B es automática. Caso contrario, es indispensable un trámite activo.

Solo quienes sigan empleados y cuenten con un seguro grupal calificable pueden demorar la afiliación sin penalización, siempre que se inscriban durante el período especial habilitado una vez que cesa esa cobertura laboral.

Coberturas de Medicare, exclusiones e impacto de costos directos

De acuerdo con The Motley Fool, Medicare es un seguro federal de salud disponible para la mayoría a partir de los 65 años, aunque también incluye a quienes acreditan discapacidades específicas, como insuficiencia renal terminal o esclerosis lateral amiotrófica (ALS). Quienes reciben Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) acceden luego de dos años de beneficios, independientemente de su edad.

El programa se divide en cuatro componentes. La Parte A cubre internaciones hospitalarias, cuidados paliativos y algunos servicios de enfermería especializada a corto plazo. La Parte B abarca atención ambulatoria, análisis y diagnóstico, prevención, transporte en ambulancia y equipos médicos. La Parte C o Medicare Advantage es una alternativa privada que engloba la cobertura básica y puede añadir servicios como odontología o visión. La Parte D corresponde al seguro de medicamentos recetados.

Medicare no cubre servicios como atención odontológica, audífonos, tratamientos quiroprácticos ni cuidados prolongados en residencias especializadas

En 2023, el deducible hospitalario de la Parte A ascendió a USD 1.600 por internación. Para la Parte B, la prima estándar fue de USD 164,90 mensuales —cifra que se incrementa si los ingresos individuales superan los USD 97.000 o el monto conjunto es superior a USD 194.000— y se suma un deducible anual de USD 226 más un copago del 20% en atenciones ambulatorias.

Existen servicios frecuentemente excluidos de la cobertura original, como atención odontológica, audífonos, cirugía podológica, tratamientos quiroprácticos y atención médica en el extranjero.

Uno de los vacíos más críticos es el cuidado prolongado en residencias: un cuarto compartido en un centro de enfermería tiene un costo promedio de USD 7.908 mensuales según la encuesta Cost of Care Survey de Genworth de 2021, un monto que obliga a muchas personas a agotar sus ahorros o buscar alternativas como el seguro de atención a largo plazo.

Comprender los requisitos y plazos de inscripción en Medicare resulta esencial para garantizar protección médica y seguridad financiera en la jubilación

Reglas de elegibilidad y repercusiones de perder la ventana de inscripción

Tanto USA Today como The Motley Fool coincidieron en que la elegibilidad para Medicare no depende de los ingresos, sino de aspectos contributivos: haber trabajado al menos una década y pagado impuestos del programa, o ser cónyuge de alguien que cumpla este requisito. La diferencia principal con Medicaid es que esta última sí restringe su acceso según ingresos y patrimonio.

Quienes no estén recibiendo beneficios del Seguro Social al acercarse a los 65 años deben vigilar el calendario para evitar errores. Retrasar la afiliación más allá de la ventana original de siete meses obliga a diferir la cobertura y pagar recargos de forma permanente.

Por este motivo, el momento de la inscripción es una de las decisiones más relevantes para quienes planean su transición a la jubilación.

La información actualizada destacó que comprender y respetar los plazos y condiciones de inscripción determina no solo la protección en salud, sino la estabilidad financiera futura de millones de adultos mayores en Estados Unidos.