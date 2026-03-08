Así es una jornada de shopping en Woodbury Common y Empire Outlets:

Woodbury Common Premium Outlet en Nueva York es uno de los más famosos outlets de Nueva York. Ubicado en las afueras de Manhattan, ofrece más de 220 tiendas con descuentos increíbles.

Si bien la Quinta Avenida es el lugar preferido de compras de los neoyorkinos en Nueva York, existen distintos lugares para adquirir ropa más barata en la ciudad. Algunos de ellos ofrecen opciones para no gastar demasiado, siendo uno de los destacados Woodbury Common Premium Outlet en Nueva York. Otros espacios relevantes son Empire Outlets Staten Island, el terminal de autobuses Port Authority, el Staten Island Ferry y el puente Verrazzano-Narrows.

People queue up outside of a Saint Laurent store, during Black Friday sales, a post Thanksgiving shopping frenzy that attracts throngs of bargain hunters to stores, at Woodbury Common Premium Outlets, in Central Valley, Woodbury, New York, U.S., November 28, 2025. REUTERS/Jessica DiNapoli

En las afueras de Manhattan se encuentra Woodbury Common Premium Outlet, uno de los outlets más famosos de Nueva York, con más de 220 tiendas donde se pueden conseguir grandes descuentos. El sitio especializado en turismo neoyorquino newyork.co.uk informa que los descuentos en Woodbury Common alcanzan hasta el 65% sobre los precios de venta recomendados. La promoción “Compra 1 y llévate 1 gratis” también es muy popular, no solo en las tiendas tradicionales.

Allí pueden encontrarse marcas de diseñadores como Jimmy Choo, Dior, Gucci, Burberry, Chloé y Balenciaga. Además, están presentes J. Crew, American Eagle, Banana Republic, Ralph Lauren, Lacoste, Superdry y Tommy Hilfiger, entre otras.

FILE PHOTO: A man walks by a Versace store in New York City, U.S., April 10, 2025. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Ubicación, ambiente y cómo llegar a Woodbury Common

Woodbury Common Premium Outlet se ubica en medio de colinas a las afueras de Manhattan, a 80 kilómetros del centro. Las tiendas, construidas en edificios blancos de madera a lo largo de plazas y calles, están decoradas con simplicidad y sin el formato de luces fluorescentes ni amontonamiento de ropa característica de otros outlets. Puede formarse una pequeña fila en algunas tiendas durante horas de alta afluencia.

Para llegar, en auto se debe tomar la autopista New York State Thruway (I-87) hasta la salida 16 Harriman, o cruzar el George Washington Bridge y seguir la ruta Palisades Interstate Parkway norte hasta la Ruta 6 oeste (salida 18 Central Valley), para luego continuar por la Ruta 32 norte hasta la entrada principal. El trayecto en automóvil dura entre una y una y media horas (1 h – 1,5 h), dependiendo del tráfico.

Quienes opten por el tren, el MTA Metro-North Railroad presta servicio los fines de semana hasta la estación Harriman, situada a tres kilómetros (3 km) del outlet. Es necesario tomar un taxi desde la estación para llegar directamente.

Woodbury Common se destaca como el destino de compras por excelencia

Horarios y transporte en autobús a Woodbury Common

Los autobuses hacia Woodbury Common parten de las Gates 409 o 410 de Port Authority, en el 641 8th Ave de Manhattan. Puede haber largas colas para canjear el ticket, por lo que se recomienda llegar con suficiente antelación.

Horarios de salida de lunes a viernes (ida): 08:30, 08:45, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:45.

Regreso de lunes a viernes: 12:45, 13:30, 14:02, 15:36, 16:10, 17:15, 18:15, 19:15, 19:30, 20:15.

Empire Outlets Staten Island: alternativas y servicios

Empire Outlets Staten Island es otra de las opciones para quienes buscan compras económicas en Nueva York. Es un centro comercial que ofrece mercadería de marcas descatalogadas o no vendidas a precios rebajados.

El complejo tiene una superficie de 107.000 metros cuadrados y alberga aproximadamente 100 tiendas de marcas internacionales y estadounidenses. Se encuentra junto a la terminal del ferry de Staten Island, a veinte minutos de viaje en ferry gratuito desde Manhattan. Entre sus servicios figura un hotel boutique de 190 habitaciones con un lounge en la azotea y vistas a la ciudad de Nueva York.

En el recinto se encuentran tiendas de Nike Factory Store, Nordstrom Rack, H&M, Levi’s, Gap Factory Store, Banana Republic Factory Store, Columbia Factory Store, Samsonite, Old Navy Outlet y Guess Factory Store, junto con restaurantes, cafeterías y espacios al aire libre con vistas al skyline de Manhattan.

Empire Outlets es un centro comercial al aire libre con una treintena de tiendas de descuento. Foto: partir-a-new-york.com

Cómo llegar y horarios de Empire Outlets

La opción preferida y sin costo es el ferry de Staten Island desde Whitehall Terminal en Manhattan, cerca de Battery Park. El viaje dura unos veinte minutos y, al llegar, solo es necesario caminar unos metros hasta la entrada principal del outlet.

También se puede llegar en auto cruzando el puente Verrazzano-Narrows o en taxi desde cualquier punto de Nueva York. Para quienes prefieran el transporte público, varias líneas de autobús y el tren de Staten Island tienen parada en St. George Terminal, próxima al centro comercial.

Los horarios de apertura son: lunes a sábado de 10:00 a 20:00 y domingo de 11:00 a 19:00. Pueden variar dependiendo de la tienda.