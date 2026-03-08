Estados Unidos

Cuánto esta la entrada para The Met, el museo cultural de Nueva York

Tomar en cuenta los tipos de ingreso, las próximas muestras internacionales y su ubicación estratégica abre oportunidades para una jornada inolvidable

People visit the Metropolitan Museum
People visit the Metropolitan Museum of Art in New York City, U.S., November 29, 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, conocido como The Met, es uno de los principales museos de arte del mundo y el más grande de América. Fundado en 1870, reúne más de 1,5 millones de obras que abarcan 5.000 años de historia, provenientes de diversas culturas y civilizaciones.

En 2025, recibió más de 5,7 millones de visitantes, lo que lo sitúa como el museo más visitado de Estados Unidos y el cuarto en el ranking mundial. Quienes deseen conocerlo deben considerar el precio de las entradas, que varía según la procedencia del visitante.

Cuánto sale la entrada para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

La entrada para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta los siguientes valores:

  • Residentes del Estado de Nueva York, estudiantes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut pueden acceder con una entrada sugerida de pago voluntario.
  • El público general abona USD 30 los adultos, USD 22 mayores de 65 años, USD 17 estudiantes, mientras que los menores de 12 años y los miembros entran gratis.
People gather outside the Metropolitan
People gather outside the Metropolitan Museum of Art, before the Met Gala, in New York, U.S., May 5, 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Entre las exposiciones presentes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se encuentran:

  • Emily Sargent: Portrait of a Family (hasta el 8 de marzo de 2026)
  • Baseball Cards from the Collection of Jefferson R. Burdick (hasta el 9 de marzo de 2026)
  • Spectrum of Desire: Love, Sex, and Gender in the Middle Ages (hasta el 29 de marzo de 2026)
  • Y próximamente: Raphael: Sublime Poetry, la mayor muestra dedicada a Rafael en Estados Unidos, del 29 de marzo al 28 de junio de 2026, con préstamos de museos internacionales como el Louvre, el Prado, la Uffizi, el Vaticano, entre otros.

Historia y expansión institucional

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, o The Met, se originó por la iniciativa de filántropos, artistas y empresarios que, en 1866 y durante un viaje a París, debatieron la formación de una institución nacional de arte y educación en Estados Unidos. El abogado John Jay fue uno de los impulsores centrales de la idea.

La institución abrió sus puertas al público en 1872, en el Dodworth Building de la Quinta Avenida. La primera adquisición consistió en un sarcófago romano; poco después, se sumaron 174 pinturas europeas a la colección.

El Museo Metropolitano de Arte
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, o The Met*, se originó por la iniciativa de filántropos, artistas y empresarios que, en 1866 y durante un viaje a París, debatieron la formación de una institución nacional de arte y educación en Estados Unidos.

El crecimiento acelerado obligó a mudar el museo en varias ocasiones hasta que, en 1880, encontró su sede permanente junto a Central Park, en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 82.

El edificio original, diseñado por Calvert Vaux y Jacob Wrey Mould, adoptaba el estilo gótico veneciano. Posteriormente, arquitectos como Richard Morris Hunt y la firma McKim, Mead & White realizaron ampliaciones en estilo Beaux-Arts, incluida la fachada principal y el Gran Vestíbulo, ambos inaugurados en 1902.

La fachada del Metropolitan Museum
La fachada del Metropolitan Museum of Art, uno de los museos más visitados del mundo, recibe a miles de personas durante la temporada invernal, impulsada por exposiciones temporales y programas especiales.

Colecciones emblemáticas y excavaciones propias

The Met continuó ampliando su acervo y estructura. Entre las colecciones destacadas figura la Cesnola Collection, formada por antigüedades chipriotas recolectadas por Luigi Palma di Cesnola, el primer director del museo. Desde 1906, la institución desarrolló excavaciones arqueológicas propias en Egipto, enriqueciendo así su colección de arte egipcio.

Cómo llegar al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

  • Metro: Líneas 4, 5 o 6: bajar en la estación 86th Street, caminar tres cuadras hacia el oeste hasta la Quinta Avenida y luego descender hasta la calle 82.
  • Línea Q: bajar en 86th Street, desplazarse hacia el oeste hasta Central Park y después hacia el sur hasta la calle 82.
  • Autobús: M1, M2, M3, M4: todas estas líneas tienen parada en la Quinta Avenida y la calle 82.

