Trump oficializó su reconocimiento al Gobierno de Venezuela tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

El presidente estadounidense anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado el reconocimiento formal de su gobierno al Ejecutivo venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, tras el acuerdo bilateral para restaurar relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.

“Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro”, anunció el líder republicano durante la cumbre Escudo de las Américas en Miami. Anuncio que representa un cambio de rumbo en la política exterior estadounidense hacia Venezuela luego de años de confrontación y sanciones.

El proceso bilateral prevé tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática. La colaboración incluye una hoja de ruta orientada a la celebración de elecciones libres reconocidas internacionalmente.

Por otro lado, Trump, ante líderes conservadores latinoamericanos, destacó el logro de un “histórico acuerdo sobre el oro” con el nuevo gobierno de transición venezolano.

Estados Unidos y Venezuela suscribieron un acuerdo para facilitar la venta internacional de oro venezolano (Reuters)

Según el mandatario, este acuerdo permitirá la colaboración y facilitará la venta de oro y minerales venezolanos en el mercado internacional.

“Tienen grandes cantidades de oro. Buenas tierras. Muy buenas tierras. Pero no pudieron apropiárselas. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras”, afirmó Trump, aludiendo a las restricciones impuestas durante la gestión del dictador Maduro, ahora detenido. El acuerdo supone la apertura de un nuevo capítulo en la cooperación económica bilateral.

Bajo este contexto, esta semana, Rodríguez participó en la firma de acuerdos energéticos junto al secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, y representantes de la petrolera británica Shell y la empresa venezolana Vepica.

Ella formalizó la reapertura de la embajada venezolana en Washington y designó a Félix Plasencia como representante diplomático ante Estados Unidos, mientras la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, llegó a Caracas para reiniciar la misión diplomática tras años de cierre.

En el encuentro se firmaron acuerdos energéticos entre ambos países y empresas internacionales (EFE)

Además, la estrategia estadounidense se extiende al sector energético y a los recursos minerales de Venezuela.

Burgum, quien viajó a Caracas tras el restablecimiento de los vínculos, informó que recibió “garantías de seguridad para cualquier empresa que opere en la zona”, en referencia al Arco Minero, una región de 112.000 kilómetros cuadrados con reservas de oro, diamante, bauxita y coltán.

Esta área ha sido objeto de denuncias por minería ilegal, deterioro ambiental y presencia de bandas criminales. Para Estados Unidos, la explotación de estos recursos exige la participación de multinacionales con permisos expedidos en Washington, debido al embargo vigente desde 2019.

Burgum recibió garantías de seguridad para las inversiones estadounidenses en el sector minero venezolano (EFE)

La decisión de Washington de reconocer el gobierno de Rodríguez y restablecer relaciones fue presentada por Trump como parte de una “transformación histórica” en Venezuela.

El presidente estadounidense relacionó el caso venezolano con la estrategia regional hacia Cuba y la política exterior de predominio estadounidense en el hemisferio.

En materia de seguridad, la cumbre Escudo de las Américas sirvió como plataforma para articular una alianza de gobiernos afines en la región. La iniciativa impulsada por Trump busca reforzar la cooperación continental contra carteles y organizaciones criminales transnacionales, incluyendo compromisos de varios países latinoamericanos y caribeños para coordinarse con Estados Unidos en seguridad y combate al narcotráfico.

(Con información de Europa Press)