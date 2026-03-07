Estados Unidos

Trump oficializó su reconocimiento al Gobierno de Venezuela tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

“Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro”, anunció el presidente de Estados Unidos durante la cumbre Escudo de las Américas en Miami

Guardar
El presidente estadounidense anunció el
El presidente estadounidense anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado el reconocimiento formal de su gobierno al Ejecutivo venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, tras el acuerdo bilateral para restaurar relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.

“Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro”, anunció el líder republicano durante la cumbre Escudo de las Américas en Miami. Anuncio que representa un cambio de rumbo en la política exterior estadounidense hacia Venezuela luego de años de confrontación y sanciones.

El proceso bilateral prevé tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática. La colaboración incluye una hoja de ruta orientada a la celebración de elecciones libres reconocidas internacionalmente.

Por otro lado, Trump, ante líderes conservadores latinoamericanos, destacó el logro de un “histórico acuerdo sobre el oro” con el nuevo gobierno de transición venezolano.

Estados Unidos y Venezuela suscribieron
Estados Unidos y Venezuela suscribieron un acuerdo para facilitar la venta internacional de oro venezolano (Reuters)

Según el mandatario, este acuerdo permitirá la colaboración y facilitará la venta de oro y minerales venezolanos en el mercado internacional.

“Tienen grandes cantidades de oro. Buenas tierras. Muy buenas tierras. Pero no pudieron apropiárselas. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras”, afirmó Trump, aludiendo a las restricciones impuestas durante la gestión del dictador Maduro, ahora detenido. El acuerdo supone la apertura de un nuevo capítulo en la cooperación económica bilateral.

Bajo este contexto, esta semana, Rodríguez participó en la firma de acuerdos energéticos junto al secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, y representantes de la petrolera británica Shell y la empresa venezolana Vepica.

Ella formalizó la reapertura de la embajada venezolana en Washington y designó a Félix Plasencia como representante diplomático ante Estados Unidos, mientras la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, llegó a Caracas para reiniciar la misión diplomática tras años de cierre.

En el encuentro se firmaron
En el encuentro se firmaron acuerdos energéticos entre ambos países y empresas internacionales (EFE)

Además, la estrategia estadounidense se extiende al sector energético y a los recursos minerales de Venezuela.

Burgum, quien viajó a Caracas tras el restablecimiento de los vínculos, informó que recibió “garantías de seguridad para cualquier empresa que opere en la zona”, en referencia al Arco Minero, una región de 112.000 kilómetros cuadrados con reservas de oro, diamante, bauxita y coltán.

Esta área ha sido objeto de denuncias por minería ilegal, deterioro ambiental y presencia de bandas criminales. Para Estados Unidos, la explotación de estos recursos exige la participación de multinacionales con permisos expedidos en Washington, debido al embargo vigente desde 2019.

Burgum recibió garantías de seguridad
Burgum recibió garantías de seguridad para las inversiones estadounidenses en el sector minero venezolano (EFE)

La decisión de Washington de reconocer el gobierno de Rodríguez y restablecer relaciones fue presentada por Trump como parte de una “transformación histórica” en Venezuela.

El presidente estadounidense relacionó el caso venezolano con la estrategia regional hacia Cuba y la política exterior de predominio estadounidense en el hemisferio.

En materia de seguridad, la cumbre Escudo de las Américas sirvió como plataforma para articular una alianza de gobiernos afines en la región. La iniciativa impulsada por Trump busca reforzar la cooperación continental contra carteles y organizaciones criminales transnacionales, incluyendo compromisos de varios países latinoamericanos y caribeños para coordinarse con Estados Unidos en seguridad y combate al narcotráfico.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaDonald Trump

Últimas Noticias

Tormenta invernal pone bajo alerta a más de cinco estados por nieve, hielo y fuertes vientos

Autoridades meteorológicas prevén acumulaciones significativas durante el fin de semana, con impacto en carreteras y servicios en varias regiones del norte del país

Tormenta invernal pone bajo alerta

Ocho muertos y decenas de heridos tras devastadores tornados en el centro de Estados Unidos

Violentos fenómenos meteorológicos impactaron zonas de Michigan y Oklahoma, con saldo trágico de víctimas, múltiples lesionados y severos destrozos, mientras continúan las tareas de auxilio y apoyo a la población afectada

Ocho muertos y decenas de

La iniciativa Escudo de las Américas consolida la estrategia de Trump para enfrentar al narcotráfico asociado con Irán y el avance de China

El presidente de Estados Unidos anunció la conformación de una alianza inédita con 12 mandatarios de America Latina, en un escenario geopolítico atravesado por el retroceso de las dictaduras locales, la guerra contra el régimen chiíta y la creciente influencia de China

La iniciativa Escudo de las

Alerta de viaje en EEUU: autoridades advierten sobre posibles ataques en hoteles y espacios públicos en Irak e Irán

La recomendación incluye abandonar ambos territorios si existen condiciones seguras, debido al aumento de tensiones militares en Medio Oriente

Alerta de viaje en EEUU:

Chicago inicia una modernización vial de USD 99 millones para conectar con el aeropuerto O’Hare

La intervención en la avenida Touhy reducirá los tiempos de viaje, mejorará las condiciones tanto para conductores como para peatones y fortalecerá los vínculos entre zonas residenciales y polos logísticos del área metropolitana

Chicago inicia una modernización vial

TECNO

Se acaba la TV gratis

Se acaba la TV gratis e insegura: cinco apps para reemplazar Xuper TV y Magis TV

Lo que los fabricantes no te dicen sobre dejar el móvil cargando mientras duermes

Agentes de caos: lo que realmente revela el estudio más inquietante sobre IA autónoma de 2026

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Para qué sirve NotebookLM, la IA de Google para investigadores y estudiantes

ENTRETENIMIENTO

El lado menos conocido de

El lado menos conocido de Tombstone: así vivió Kurt Russell los conflictos que marcaron el rodaje

Lady Gaga da pistas sobre la fecha de su boda con Michael Polansky

Por qué Diane Kruger no permite que su hija, Nova utilice redes sociales

Brooke Shields recuerda su breve romance con John F. Kennedy Jr.: “Uno de los mejores besos”

“No me interesa la positividad corporal, eso es cosa de otros”: Nicola Coughlan rechaza ser un referente del body positive

MUNDO

El presidente de Irán pidió

El presidente de Irán pidió disculpas a los países vecinos por los ataques y desató una crisis interna en el régimen

El festival Holi: la celebración que reune a millones de personas en la India y el mundo

Alerta de viaje en EEUU: autoridades advierten sobre posibles ataques en hoteles y espacios públicos en Irak e Irán

EEUU comenzó a usar las bases británicas para sus operaciones contra Irán

Lobos, campos divididos y política en llamas: el regreso de la manada reaviva la ruralidad y polariza a Alemania