Tormenta invernal pone bajo alerta a más de cinco estados por nieve, hielo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de tormenta invernal para Alaska, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra por nevadas y hielo. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La advertencia de tormenta invernal emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service, NWS) sitúa bajo alerta a Alaska, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra durante este sábado, por la previsión de nevadas y condiciones de hielo que modificarán la movilidad y la operatividad de servicios en el norte de Estados Unidos. Según datos oficiales, se prevé que hasta 30 centímetros de nieve y ráfagas de viento afecten rutas clave y representen riesgos para quienes transiten por las áreas implicadas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el propio National Weather Service estiman que la Cordillera Oriental de Alaska enfrentará caídas de nieve que, acompañadas de vientos de hasta 48 kilómetros por hora (30 millas por hora), alterarán la circulación desde la mañana del viernes hasta la noche del sábado en rutas como la autopista Richardson y en torno a Juneau, Yakutat, Anchorage y el valle de Matanuska. La revista internacional Newsweek reportó que las autoridades locales anticiparon operativos de emergencia y brindaron recomendaciones sobre limitación de desplazamientos no esenciales.

El fenómeno meteorológico responde a una temporada invernal 2025-2026 con acumulaciones de nieve notablemente por encima del promedio histórico. NOAA calculó que el invierno actual presentará un aumento del 15% en las nevadas respecto a la última década, incrementando las exigencias sobre infraestructura vial y servicios estatales.

¿Dónde estarán vigentes las alertas de tormenta invernal en Alaska?

Las advertencias del National Weather Service en Fairbanks confirman que, entre viernes y sábado, la Cordillera Oriental de Alaska experimentará acumulaciones de nieve de 15 a 30 centímetros y ráfagas de viento cercanas a los 48 km/h, lo que reducirá de manera considerable la visibilidad en la autopista Richardson y rutas rurales.

En Juneau, el pronóstico oficial señala la caída de entre 10 y 15 centímetros de nieve entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, acompañada de vientos de hasta 80 km/h (50 mph). La localidad de Yakutat presentará características similares, con previsiones de acumulación de hasta 15 centímetros hasta el atardecer del sábado, conforme a los reportes de la NOAA.

La región centro-sur, incluyendo Anchorage y el valle de Matanuska, registrará nevadas menores, con acumulaciones entre 2,5 y 7,5 centímetros (una a 3 pulgadas) hasta las primeras horas del sábado. Según la fuente meteorológica oficial, se recomendó consultar los partes meteorológicos del National Weather Service y la NOAA y limitar los desplazamientos durante los periodos de mayor intensidad.

Alaska enfrenta previsión de hasta 30 centímetros de nieve y ráfagas de viento de 48 km/h afectando rutas clave e infraestructura vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afectarán las tormentas invernales a la movilidad y los servicios en Alaska?

Las autoridades estatales, como el Departamento de Transporte de Alaska, y municipales desplegarán operativos de mantenimiento vial y emergencia a lo largo de las rutas más expuestas, movilizando quitanieves y esparcidores de sal para reducir el riesgo de accidentes y mantener la transitabilidad, según la NOAA.

El National Weather Service indicó que el incremento previsto de nieve este invierno exigirá recursos adicionales para la administración vial. En lo que va del año, se han registrado más de 180 intervenciones de asistencia a vehículos varados y situaciones de emergencia asociadas a las condiciones climáticas adversas.

Por su parte, en declaraciones recogidas por la revista internacional Newsweek, el organismo meteorológico detalló: “las condiciones podrían ser muy difíciles” e instó a quienes circulan por zonas remotas a “estar preparados para interrupciones prolongadas y posibles retrasos en la respuesta de los equipos de emergencia”.

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan en Nueva Inglaterra?

En Nueva Inglaterra, que agrupa a Maine y New Hampshire, se desarrollará un sistema de llovizna y lluvia helada generando acumulaciones de hielo en carreteras, aceras y escaleras. El National Weather Service en Gray y Caribou prevé que estos fenómenos persistan durante la mañana del sábado, con acumulaciones inferiores a 2,5 milímetros (una décima de pulgada).

El propio servicio meteorológico advirtió: “carreteras, aceras y escaleras sin tratar podrían volverse peligrosas” y recomendó disminuir la velocidad y extremar precauciones. Las alertas meteorológicas continuarán vigentes hasta el mediodía del sábado, con posibilidad de extenderse según la persistencia de las precipitaciones.

Las autoridades de Maine y New Hampshire coordinarán acciones con los departamentos de transporte y empresas de energía para dar respuesta a eventuales cortes eléctricos o incidentes de tránsito por la acumulación de hielo.

El invierno 2025-2026 se caracteriza por nevadas un 15% superiores al promedio, incrementando la demanda sobre los servicios estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impactos tendrán las tormentas invernales en el Medio Oeste de Estados Unidos?

El Medio Oeste será afectado por nevadas ligeras y episodios de lluvia helada, pronunciadas especialmente en Minnesota e Iowa. El National Weather Service de Minnesota prevé que el sur y este del estado recibirán hasta 2,5 centímetros (una pulgada) de nieve adicional en la mañana del sábado.

En Iowa, el National Weather Service en Des Moines anticipó que se formará una fina capa de hielo en condados del centro-norte y noroeste, lo que dificultará el tránsito y demandará intervención de los equipos de mantenimiento. Las advertencias estarán vigentes hasta las 9 de la mañana, hora local, y se enfocarán en puentes y accesos principales, según la NOAA.

Por su parte, se recomendó tanto a residentes como a transportistas mantenerse informados a través de los partes del National Weather Service o la NOAA, y posponer desplazamientos en la medida de lo posible.

¿Qué medidas preventivas implementarán las autoridades ante el evento invernal?

Las autoridades pondrán en marcha operativos de monitoreo y mantenimiento en todas las zonas bajo advertencia. El Departamento de Transporte de Alaska y sus equivalentes regionales en Nueva Inglaterra y el Medio Oeste movilizarán equipos de remoción de nieve, aplicación de sal y atención de situaciones viales de emergencia.

Tanto el National Weather Service como la NOAA publicarán actualizaciones de situación a través de sus portales y redes institucionales. Las autoridades de protección civil de cada estado activarán protocolos diseñados para mantener la provisión de servicios básicos y la atención sanitaria cuando el temporal alcance su máximo.

Entre las recomendaciones específicas se incluyen:

Consultar los partes meteorológicos oficiales del National Weather Service o la NOAA antes de cualquier desplazamiento.

o la antes de cualquier desplazamiento. Mantener provisiones básicas en el hogar frente a la posibilidad de cortes de energía o dificultades en el abastecimiento.

Seguir las indicaciones de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia locales.

Las autoridades recomiendan consultar reportes oficiales de la NOAA y mantener provisiones ante posibles cortes de energía o interrupciones en servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evolucionarán las condiciones climáticas tras la tormenta?

El National Weather Service estima que los efectos de la tormenta persistirán hasta la noche del sábado. Luego, la permanencia de temperaturas bajas y la llegada de nuevos sistemas desde el Pacífico podrían motivar la emisión de más avisos en las jornadas siguientes, según la NOAA.

Las autoridades darán continuidad a la vigilancia, y los equipos de emergencia seguirán atentos para responder a incidentes relacionados con nieve y hielo que permanezcan en la superficie después de este episodio principal.

¿Qué consecuencias tendrá el evento invernal para residentes y servicios?

A partir de las alertas, se anticipa la modificación de rutinas para miles de personas por suspensión de actividades escolares, demoras en vuelos y cancelación de eventos públicos. Las compañías aéreas y empresas de transporte terrestre ajustarán itinerarios en función del desarrollo meteorológico.

De acuerdo con la NOAA, el precedente inmediato más comparable es febrero de 2026, cuando situaciones similares llevaron al cierre temporal de más de 150 escuelas y afectaron la operación de cerca de 200 vuelos. Esta referencia, citada por la agencia, se utiliza para ilustrar el posible alcance operativo de un fenómeno de estas características.

El National Weather Service reiteró la importancia de la prevención y la atención rigurosa a los avisos oficiales, señalando que cada temporada invernal conlleva riesgos distintos que requieren respuestas específicas de la ciudadanía y las instituciones.