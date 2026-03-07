Estados Unidos

El Papa León XIV designó a Gabriele Caccia como embajador del Vaticano en Estados Unidos

La Santa Sede anunció la asignación de su representante diplomático para Washington, quien sustituirá a Christophe Pierre en un contexto caracterizado por desafíos tanto eclesiásticos como políticos en la relación bilateral

El Papa León XIV nombró a Gabriele Caccia como nuevo embajador del Vaticano en Estados Unidos, marcando un movimiento estratégico en su política exterior (REUTERS/Yara Nardi)

El Vaticano ha dado un paso estratégico en su política exterior al designar a Gabriele Caccia como nuevo embajador ante Estados Unidos, en uno de los movimientos diplomáticos más relevantes de la Santa Sede en los últimos años. La decisión, anunciada por el Papa León XIV, responde a la necesidad de gestionar una de las relaciones bilaterales más complejas y delicadas, marcada en los últimos tiempos por tensiones políticas y eclesiásticas, especialmente tras la continuidad de la administración Trump y su política exterior y migratoria.

Caccia, de 68 años, es un experimentado diplomático y arzobispo italiano, actualmente embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York. Su nombramiento implica el reemplazo del cardenal francés Christophe Pierre, quien tras cumplir ochenta años se jubila como nuncio apostólico en Washington. La figura de Caccia llega en un contexto donde se requiere tanto pericia como conocimiento profundo de los escenarios internacionales y eclesiales, factores que han estado presentes a lo largo de su carrera.

Gabriele Caccia reemplaza al cardenal Christophe Pierre como nuncio apostólico en Washington, aportando larga experiencia diplomática y eclesiástica (Wikipedia)

La trayectoria de Gabriele Caccia ha estado marcada por una constante presencia en puestos de alta responsabilidad. Fue ordenado sacerdote en Milán en 1983 y pronto integró la Secretaría de Estado del Vaticano, donde ocupó un cargo relevante como asesor. Este puesto administrativo le permitió familiarizarse con los mecanismos internos y la toma de decisiones en la oficina más influyente de la Santa Sede. Más adelante, Caccia desempeñó funciones diplomáticas como embajador en Líbano y Filipinas, lo que le brindó experiencia en contextos de alta complejidad política y religiosa. En 2019, fue destinado a la representación del Vaticano ante la ONU, enfrentando debates globales sobre paz, seguridad y derechos humanos.

El nuevo embajador asume su cargo en medio de un expediente complicado y sensible tanto en el ámbito estatal como eclesiástico estadounidense. La relación entre la Santa Sede y Estados Unidos no solo implica cuestiones religiosas, sino que se entrelaza con donaciones millonarias: los católicos estadounidenses figuran como los principales benefactores financieros del Vaticano. Además, la política exterior estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha tensado los lazos con la Santa Sede, especialmente por el conflicto con Irán y la política de represión migratoria.

El periodo de Pierre como embajador estuvo caracterizado por fricciones evidentes entre el liderazgo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, identificado con posturas conservadoras, y las prioridades reformistas y sociales del pontificado anterior, el de Francisco. Las diferencias se reflejaron en debates sobre migración, justicia social y la respuesta institucional ante políticas gubernamentales consideradas excluyentes o contrarias a la doctrina social de la Iglesia. Este contexto de disenso interno añade una capa adicional de desafío para Caccia, quien deberá navegar entre las expectativas vaticanas y las realidades de la Iglesia local.

El Papa León XIV, primer pontífice estadounidense, prioriza la pacificación y unidad en la Iglesia para superar divisiones ideológicas internas

El Papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, es muy consciente de la importancia de ese equilibrio. Antes de su elección en 2025, León fue el principal encargado de las nominaciones episcopales durante dos años, hecho que le otorgó una visión privilegiada sobre las dinámicas internas del catolicismo estadounidense. Desde el inicio de su pontificado, León ha insistido en la necesidad de pacificación y unidad en la Iglesia, evitando posicionamientos que profundicen divisiones ideológicas, pero sin renunciar a la defensa de los valores centrales del humanismo cristiano.

Las relaciones con Estados Unidos han atravesado momentos de tensión, especialmente durante el primer gobierno de Trump y la continuidad de su mandato. Las diferencias respecto a la política migratoria han sido notorias: León XIV ha reiterado la importancia de respetar la dignidad de los migrantes, al mismo tiempo que reconoce el derecho legítimo de los países a establecer sus fronteras. Recientemente, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado una nueva ola de preocupación en la Santa Sede. El Papa ha manifestado su “profunda preocupación” por la escalada bélica y ha llamado a detener la espiral de violencia, advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto irreparable.

En sus declaraciones, León XIV ha abogado por la reanudación de la diplomacia y ha remarcado que las armas solo traen destrucción, dolor y muerte. En su discurso sobre política exterior de este año, el pontífice también criticó el uso agresivo del poder militar estadounidense, en referencia a acciones como la incursión en Venezuela y las amenazas de apoderarse de Groenlandia. León denunció el uso de la fuerza como herramienta para afirmar el dominio mundial y socavar el orden jurídico internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Pese a la tradición de neutralidad diplomática de la Santa Sede, León ha tomado posiciones firmes ante el costo humanitario de la acción militar de Israel en Gaza y la invasión rusa en Ucrania.

La llegada de Caccia ha sido bien recibida por la jerarquía estadounidense. El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, manifestó la “más cálida bienvenida y nuestro apoyo en oración” al nuevo nuncio, reflejando el deseo de tender puentes y fortalecer la cooperación entre Roma y Washington en este periodo de incertidumbre y cambio.

