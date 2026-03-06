Estados Unidos

Dos esculturas monumentales de Charlotte Colbert transforman el paisaje urbano de Manhattan

Unas figuras de acero de nueve metros de altura se sumarán a los espacios públicos de Nueva York, invitando a quienes transitan por la ciudad a detenerse y reflexionar en medio del ritmo cotidiano de la metrópoli

La artista Charlotte Colbert posa
La artista Charlotte Colbert posa junto a su impactante escultura cromada en forma de ojo, exhibida dentro de un edificio con detalles arquitectónicos clásicos (@colbertcharlotte)

A partir de la próxima semana, la ciudad de Nueva York sumará dos nuevas figuras monumentales a su paisaje urbano. Dos esculturas surrealistas de acero de 9 metros de altura, creadas por la artista multimedia Charlotte Colbert, debutarán en Manhattan, invitando a transeúntes y curiosos a levantar la vista en medio del ritmo acelerado de la metrópoli. Se trata de la instalación denominada “Chasing Rainbows”, compuesta por dos piezas que marcan el estreno mundial de estas obras y la primera incursión de Colbert en el arte público de Estados Unidos.

El martes 10 de marzo, los residentes y visitantes de Nueva York podrán descubrir por primera vez estas esculturas que, por su altura y presencia, buscan dialogar con la arquitectura emblemática de la ciudad. Las obras no solo destacan por su tamaño, sino también por la intención que las anima: ofrecer un momento de asombro compartido en medio de la rutina diaria. Así, la aparición de estos gigantes de acero en dos de las plazas más concurridas de Manhattan promete alterar la percepción habitual del espacio público.

Ubicación, dimensiones y materiales de las esculturas

Las esculturas de acero de
Las esculturas de acero de Charlotte Colbert, de 9 metros de altura, debutarán en Manhattan el 10 de marzo como parte de la instalación 'Chasing Rainbows' (@colbertcharlotte)

Las dos esculturas de la instalación “Chasing Rainbows” se ubicarán en puntos estratégicos y de gran tránsito peatonal en Manhattan. La primera de ellas, titulada “Sirenas de la Tierra de los Sueños”, se instalará en la Flatiron South Plaza, en la intersección de la calle 23 y Broadway. La segunda, llamada “Donde Viven los Ángeles”, aparecerá unas cuadras más al sur, en la plaza de la calle 14 Oeste y la Novena Avenida, en el reconocido Meatpacking District.

Ambas piezas alcanzan una altura de 9 metros, cifra que impone su presencia incluso en una ciudad acostumbrada a los rascacielos. Para su construcción se utilizó acero reflectante, material que no solo garantiza resistencia sino que también genera un efecto visual llamativo, ya que las superficies pulidas de las esculturas reflejarán el entorno urbano. Este juego de reflejos invita a los espectadores a integrarse visualmente con la obra, estableciendo un vínculo directo entre el arte y la ciudad.

Concepto artístico y propósito de la instalación

La artista Charlotte Colbert elige
La artista Charlotte Colbert elige el acero reflectante para sus esculturas, creando un efecto visual que integra el arte con el entorno urbano de Nueva York (@colbertcharlotte)

La escala monumental de “Chasing Rainbows” no es casual. Desde su concepción, las esculturas están pensadas para contrastar la arquitectura de Manhattan con formas y símbolos extraídos de los cuentos de hadas, imágenes arquetípicas y narrativas asociadas al mundo onírico. El diseño caprichoso de las piezas busca detener la mirada de los peatones, invitando a dejar por un instante el teléfono móvil y sumergirse en una experiencia de asombro.

El propósito de esta instalación es crear un diálogo visual surrealista entre dos barrios emblemáticos de Nueva York. Las esculturas funcionan como puntos de referencia que conectan Flatiron y Meatpacking District, generando una suerte de conversación silenciosa a través del arte. La elección del acero pulido responde al interés de Colbert por las superficies que interactúan con el entorno, de modo que cada espectador se vea reflejado y, al mismo tiempo, implicado en la narrativa propuesta.

La obra “Chasing Rainbows” busca transformar la percepción del espacio cotidiano, ofreciendo a quienes transitan por esas plazas la oportunidad de vivir un momento inesperado de contemplación y maravilla colectiva. Esta dualidad entre lo monumental y lo fantástico es central en el enfoque artístico de Colbert.

Colaboraciones e importancia cívica del proyecto

'Chasing Rainbows' marca la primera
'Chasing Rainbows' marca la primera vez que dos Distritos de Mejora Comercial colaboran para conectar Flatiron y Meatpacking District mediante arte público (@colbertcharlotte)

El valor de la instalación va más allá de su impacto visual. Según los organizadores, este proyecto representa la primera colaboración entre dos Distritos de Mejora Comercial de la Ciudad de Nueva York —el Flatiron NoMad Partnership y la Meatpacking District Management Association— junto al Programa de Arte del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT). Esta alianza institucional marca un hito en la gestión del espacio público, ya que nunca antes se había realizado una intervención artística que conecte oficialmente dos barrios mediante esculturas de gran escala.

La exposición está comisariada por la agencia de arte público New Public y cuenta con la colaboración de Simon de Pury, figura reconocida en el mundo del arte y en la ciudad. Esta red de apoyos institucionales y curatoriales subraya el carácter innovador del proyecto dentro de la política cultural neoyorquina.

Trayectoria de Charlotte Colbert y su enfoque artístico

Charlotte Colbert es reconocida por
Charlotte Colbert es reconocida por su propuesta artística que fusiona surrealismo, narrativa y filosofía en obras multimedia internacionales (@colbertcharlotte)

Charlotte Colbert es una artista multimedia y cineasta de trayectoria internacional. Su obra se caracteriza por fusionar surrealismo, narrativa y filosofía, explorando temas como los sueños, la identidad y la narración a través de formatos diversos que incluyen instalaciones de gran escala, cine y escultura. Ha expuesto en instituciones y ferias de arte reconocidas, como el Victoria & Albert Museum (V&A), Frieze y Art Basel.

En “Chasing Rainbows”, Colbert reafirma su interés por lo onírico y lo arquetípico, invitando a los espectadores a experimentar el arte como una pausa en la vorágine urbana. Su propuesta consiste en emplear materiales industriales y formas inesperadas para estimular la imaginación y la reflexión colectiva, integrando el arte en el flujo cotidiano de la ciudad.

Acceso público y experiencia para los visitantes

Las esculturas se instalarán en plazas al aire libre que reciben diariamente un gran flujo de transeúntes, viajeros y turistas. La experiencia de “Chasing Rainbows” será completamente gratuita y accesible para todos, ya que no requiere entradas ni horarios prefijados.

El objetivo es que cualquier persona, sin distinción, pueda encontrarse con estas esculturas durante su trayecto por Manhattan, disfrutando de una interacción directa con el arte en el espacio público. Así, la instalación se integra de manera natural en la vida urbana, acercando el arte contemporáneo a quienes recorren la ciudad y proponiendo un instante de asombro en medio de la rutina.

