Estados Unidos

Un soldado que custodia la Tumba del Soldado Desconocido reprendió a Pete Hegseth tras las risas de su delegación en un acto oficial

El militar encargado del monumento intervino cuando los asesores del jefe del Pentágono se retiraban de las escalinatas vacías del Cementerio Nacional de Arlington. “Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto”, gritó el soldado

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Un soldado encargado de custodiar la Tumba del Soldado Desconocido retó a al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, después de que asesores y miembros de su delegación tomara fotografías y se oyera una carcajada al término de una ceremonia por el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

Un video registró a Hegseth junto a su esposa, Jennifer, el jefe de gabinete Ricky Buria, el subjefe de gabinete Patrick Weaver y la asesora principal Tami Radabaugh en las escaleras vacías frente al monumento. Cuando el grupo terminó de tomarse fotos, el soldado elevó la voz y recordó las reglas de conducta del lugar. “Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento”, afirmó.

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El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, señaló que el militar actuó de forma adecuada. “Al conmemorar este día solemne, un soldado recordó correcta y respetuosamente a todos que mantuvieran el decoro”, declaró. “El Secretario y todo el Departamento siempre han honrado, y siempre honrarán, los sacrificios que nuestros hombres y mujeres militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo”, añadió Parnell.

La Tumba del Soldado Desconocido alberga los restos de combatientes no identificados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Desde 1948, efectivos del 3.er Regimiento de Infantería del Ejército, conocido como “La Vieja Guardia”, custodian el sitio durante las 24 horas, sin interrupciones por las condiciones climáticas. Hegseth y su equipo asistieron a la ceremonia como parte de los actos por el Día de los Veteranos. El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance también participaron del homenaje.

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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y su esposa, Jennifer Rauchet, asisten a una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, EE. UU., el 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y su esposa, Jennifer Rauchet, asisten a una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, EE. UU., el 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

El titular de Defensa recibió críticas de legisladores demócratas luego del episodio con el guardia y un día después de que el Congreso rechazara una iniciativa para destituirlo.

La representante demócrata por Wisconsin Gwen Moore afirmó que el episodio dejó en evidencia “su total falta de aptitud para el cargo”. “Un día después de haber evitado por poco un juicio político, demuestra su desprecio por nuestros hombres y mujeres uniformados al faltarle el respeto a la santidad de la Tumba del Soldado Desconocido”, escribió Moore en redes sociales.

El intento de destitución fue impulsado por el representante republicano de Kentucky Thomas Massie y contó con respaldo demócrata. La votación del martes no reunió los apoyos necesarios, aunque los críticos de Hegseth prevén retomar el proyecto cuando los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.

En una rueda de prensa, la primera que ofreció en varios meses, Hegseth rechazó los argumentos de la iniciativa. El funcionario sostuvo que no incurrió en delitos graves, condición exigida por la Constitución para un proceso de destitución.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada hasta final de año por el Partido Republicano, tumbó el intento de destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth (AP/Allison Robbert)
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada hasta final de año por el Partido Republicano, tumbó el intento de destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth (AP/Allison Robbert)

Hegseth afirmó que los cuestionamientos sobre su gestión al frente de las Fuerzas Armadas implicaban, a su criterio, una acusación contra los integrantes del servicio militar y sus resultados.

En vísperas del Día de los Veteranos, estas resoluciones les dicen a todos y cada uno de ellos que su servicio fue un crimen”, declaró el martes. “Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje”, sostuvo.

No es la primera controversia que involucra a personas cercanas al presidente Donald Trump en el Cementerio Nacional de Arlington. Durante la campaña de 2024, Trump asistió a una ceremonia en homenaje a soldados estadounidenses muertos en las guerras de Irak y Afganistán.

Según los informes sobre ese episodio, un integrante de su equipo de campaña empujó a un empleado del cementerio que intentó impedir que dos personas grabaran y tomaran fotografías durante el acto. Trump, invitado por familiares de militares fallecidos, difundió después un video en TikTok con imágenes del cementerio y una voz en off que responsabilizaba al Gobierno de Joe Biden por el “desastre” de la retirada de Afganistán.

La legislación estadounidense prohíbe las actividades electorales y de campaña dentro de los cementerios militares nacionales.

(Con información de Associated Press)

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