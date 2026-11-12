EEUU y China abordaron la agenda diplomática de cara a los próximos encuentros entre Trump y Xi en las cumbres de APEC y el G20

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en Múnich, Alemania, el 13 de febrero de 2026 (Alex Brandon/REUTERS)

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El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablaron el miércoles por teléfono para preparar los próximos contactos entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, con la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen y la reunión del G20 en Florida en el calendario.

El Departamento de Estado estadounidense informó que la conversación se produjo a petición de Beijing y se centró en el viaje que Trump realizará a China para asistir a la cumbre de APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre, y en la posterior visita de Xi a Florida con motivo del G20, programado para el 14 y 15 de diciembre.

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La Cancillería china calificó el diálogo de “positivo y constructivo”. Wang sostuvo que la política de la capital china hacia Washington mantendrá un rumbo “estable y coherente” y recordó que el impulso derivado de la visita de Xi a Estados Unidos en septiembre responde a los intereses de ambas potencias.

El ministro chino pidió reforzar la cooperación bilateral, encauzar las diferencias y respaldar de forma recíproca la organización de las citas internacionales previstas en China y Estados Unidos. Ambas partes reafirmaron su intención de mantener una relación constructiva y de “estabilidad estratégica”, basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

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Xi Jinping y Donald Trump (Europa Press)

Rubio y Wang también coincidieron en la importancia de los contactos al máximo nivel para avanzar en asuntos de paz y desnuclearización. En ese marco, abordaron la posibilidad de celebrar en el futuro una cumbre trilateral de líderes con participación de Rusia.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reclamó el martes una relación comercial más equilibrada con China y pidió reducir la dependencia estadounidense de las importaciones, a pocos días del encuentro previsto entre el líder chino y el inquilino de la Casa Blanca.

“La economía estadounidense se ha vuelto demasiado dependiente de la oferta extranjera, mientras que China depende cada vez más de la demanda extranjera”, afirmó Bessent el martes durante una gala del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, en Nueva York. El funcionario planteó que Estados Unidos debe “producir más de lo que consume”, mientras que China tiene que “consumir más de lo que produce”. “Trabajando juntos, podemos fortalecer ambas economías”, sostuvo.

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El titular del Tesoro definió el vínculo entre Washington y Pekín como una de las relaciones de mayor alcance de este siglo y destacó el trato personal entre Trump y Xi. Según afirmó, ambos presidentes buscan una relación asentada en el equilibrio y la reciprocidad.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un evento en Pendleton, Carolina del Sur, el 21 de octubre del 2026 (AP/Mike Stewart)

“Nuestro objetivo es reducir riesgos, no desvincularnos”, precisó el secretario del Tesoro. También señaló que el nuevo enfoque estadounidense no implica hostilidad, sino la recuperación de “un espíritu de reciprocidad” en los intercambios comerciales.

El embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, coincidió en la necesidad de ampliar la reciprocidad, aunque advirtió sobre las consecuencias de una escalada entre las dos economías. “China y Estados Unidos tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación”, afirmó Xie. “El gran rejuvenecimiento de la nación china y el hecho de que Estados Unidos vuelva a ser grande pueden complementarse mutuamente”, añadió.

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La semana pasada, Bessent y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, mantuvieron una videollamada con el viceprimer ministro chino He Lifeng. La oficina de Greer indicó que Washington exigió a Pekín medidas concretas para cumplir compromisos previos sobre compras agrícolas, tierras raras y otros minerales críticos. La agencia estatal china Xinhua informó que la delegación de Beijing expresó preocupación por las medidas económicas y comerciales restrictivas que Estados Unidos aplica contra China.

(Con información de Europa Press)