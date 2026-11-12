Estados Unidos

Los futuros del Nasdaq-100 caen tras los informes sobre la posible salida de Jensen Huang de Nvidia

Los contratos del S&P 500 bajaron 0,4% y los del Dow Jones casi no variaron, mientras las acciones de la compañía tecnológica llegaron a perder cerca de 8% tras el cierre

Los futuros del Nasdaq-100 y del S&P 500 retrocedieron tras las noticias sobre la situación directiva de Nvidia. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo/File Photo
Los futuros del Nasdaq-100 y del S&P 500 retrocedieron tras las noticias sobre la situación directiva de Nvidia. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo/File Photo
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Los futuros del Nasdaq-100 registraron una caída del Nasdaq-100 el miércoles por la noche, presionados por la nueva caída de Nvidia tras informes de que su consejo de administración prepara la salida de su presidente ejecutivo, Jensen Huang, según CNBC. Los contratos del S&P 500 bajaron 0,4%, mientras que los del Dow Jones apenas variaron.

Las acciones de Nvidia cayeron cerca del 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Las acciones de Nvidia cayeron cerca del 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los inversores evalúan si el avance de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial puede continuar ante la debilidad reciente de Nvidia.

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Las acciones de Nvidia llegaron a caer alrededor de 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. The New York Times informó que Huang mantuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva de la compañía, mientras que The Wall Street Journal señaló que el consejo se prepara para destituirlo.

En la sesión regular, el Dow Jones subió casi 255 puntos, 0,5%; el S&P 500 avanzó 1,3% y el Nasdaq Composite ganó 1,6%. CoreWeave impulsó parte de las compras tras presentar resultados mejores de lo esperado y elevar sus previsiones de ingresos.

Comportamiento de los mercados asiáticos

En Asia, el Nikkei 225 de Japón avanzó ligeramente durante una jornada volátil y el Topix subió 0,62%. El Kospi de Corea del Sur perdió 0,35%, el Kosdaq retrocedió 0,66% y el S&P/ASX 200 de Australia bajó 0,31%.

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Los operadores esperan nuevos datos sobre la inflación, el mercado laboral y las perspectivas económicas. El jueves se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo a las 8:30 h y las ventas de viviendas existentes a las 10:00 h, hora del Este.

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