Scott Colom gana en Mississippi y se convierte en su primer senador afroamericano en 146 años

Scott Colom se convertirá en el primer senador afroamericano de Mississippi elegido por voto popular tras superar a Cindy Hyde-Smith (Lauren Witte/USA Today Network vía REUTERS).

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El demócrata Scott Colom derrotó a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en la elección de Mississippi y se convertirá en el primer senador afroamericano del estado desde la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil.

Con el 99% de los votos previstos escrutados, Colom obtenía el 49,2% frente al 48,7% de Hyde-Smith, una diferencia cercana a 4.700 sufragios. La última vez que el estado eligió a un senador demócrata fue en 1947.

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Hyde-Smith, de 67 años, reconoció el resultado en una llamada a su rival, según confirmó un portavoz de su campaña. En un video difundido posteriormente, afirmó: “Aunque este no es el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi”.

La elección de Colom, fiscal de distrito en cuatro condados cercanos a la frontera entre Mississippi y Alabama, completa el octavo escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en el Senado. La contienda de Alaska aún permanece sin definición, precisó ABC News.

Cindy Hyde-Smith aceptó la derrota a través de una llamada a su adversario y un mensaje en video (REUTERS/Edgar Su).

Colom será el primer senador afroamericano elegido por votación popular en Mississippi

Mississippi había enviado antes a dos hombres afroamericanos al Senado durante la Reconstrucción, Hiram Revels y Blanche Bruce, pero ambos fueron elegidos por legisladores estatales.

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Por lo tanto, el senador será el primero escogido por voto popular. Colom, de 43 años, asumirá en enero, 146 años después de que Blanche Bruce dejara el Senado.

Durante la campaña, puso el foco en el costo de vida, la atención sanitaria y la protección del derecho al voto.

“Se trata de tener un partido que represente de nuevo a la América rural, a la América suburbana, a la América urbana; un partido que se asegure de que realmente cumplimos con los votantes de maneras que mejoren sus vidas y no ponemos excusas de por qué no podemos hacerlo”, aseveró en una declaración recogida por Associated Press.

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Antes del cierre de campaña, Colom grabó un anuncio en la casa de Jackson donde fue asesinado en 1963 el dirigente por los derechos civiles Medgar Evers. Allí instó: “Lo mataron por ayudar a los habitantes de Mississippi a votar. El martes, ejerzan su derecho al voto y honren a todos los que murieron por ese derecho”.

Colom cimentó su triunfo en la alta participación del Delta del Mississippi y en reclamos vinculados al costo de vida y la atención médica (Lauren Witte/USA Today Network vía Reuters).

Colom centró sus críticas en Hyde-Smith

Hyde-Smith buscaba un segundo mandato completo con el apoyo del presidente Donald Trump, quien encabezó un mitin con ella en octubre. En ese acto, la senadora lo calificó como “el mejor presidente de nuestra generación”.

Por su parte, Colom cuestionó las políticas del mandatario, en especial la guerra con Irán y los aranceles, que, según planteó, afectaban a los agricultores de Mississippi.

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No obstante, evitó convertir al presidente en el eje personal de sus críticas y concentró sus cuestionamientos en el desempeño legislativo de Hyde-Smith, detalló Associated Press.

El senador electo ya había tenido un cruce político con su adversaria. En 2023, Hyde-Smith bloqueó su nominación para ser juez federal de distrito, presentada por el entonces presidente Joe Biden. El fiscal sostuvo durante la contienda que su postulación al Senado no respondía a una revancha.

En las semanas finales, el expresidente Bill Clinton y la exvicepresidenta Kamala Harris hicieron campaña por Colom. Grupos alineados con los demócratas también destinaron fondos a su candidatura para impulsar la participación electoral.

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Donald Trump respaldó a Hyde-Smith en un mitin estatal, mientras Bill Clinton y Kamala Harris apoyaron la candidatura de Colom (REUTERS/Edgar Su).

Un recuento prolongado precedió a la concesión de Hyde-Smith

La elección del 3 de noviembre se mantuvo sin definición durante más de una semana mientras las autoridades locales procesaban papeletas por correo y votos mediante declaración jurada, el mecanismo de Mississippi equivalente a las papeletas provisionales.

Las dos campañas anticiparon que podían recurrir a la vía judicial por miles de esos sufragios, pero Hyde-Smith finalmente concedió la derrota.

En el recuento de votos, Colom se refirió al significado de su candidatura para las generaciones futuras: “Mi tarea es hacerlo lo suficientemente bien como próximo senador de Estados Unidos para que, la próxima vez que un niño o una niña afroamericana tenga la ética de trabajo, la visión y los valores, y quiera ser senador de Estados Unidos, nadie diga que, por algo que yo haya hecho, no debería tener una oportunidad”.

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