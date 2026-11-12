Arrestaron por asesinato al conductor que arrolló con su minivan a vendedoras ambulantes frente a una estación de Metro en Los Ángeles

Un conductor causó la muerte de tres personas y heridas graves a dos peatones frente a la estación de North Hollywood (AP/David Swanson)

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Un conductor de una minivan fue arrestado por tres cargos de asesinato tras arrollar a un grupo de peatones y vendedores ambulantes en las afueras de la estación de Metro de North Hollywood, en Los Ángeles, donde murieron tres mujeres y otras dos resultaron gravemente heridas, informó la Policía el miércoles, según AP.

La policía identificó al sospechoso como Ihor Demianenko, de 61 años y residente del barrio Valley Village, quien conducía una Toyota Sienna blanca el martes 10 de noviembre alrededor de las 6 p.m. cuando el vehículo, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), circulaba “a una velocidad insegura” hacia el sur por el bulevar Lankershim. En ese punto, la minivan se desvió a la derecha, salió de la calzada y chocó contra un semáforo antes de detenerse debajo de la carpa de un puesto de comida.

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El choque ocurrió durante la hora pico frente a la estación de North Hollywood

El impacto se produjo en el cruce de los bulevares Lankershim y Chandler, en las inmediaciones de la estación de Metro de North Hollywood —una de las más transitadas de la ciudad—, en plena hora de mayor afluencia vespertina. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que tres personas fueron halladas “más allá de toda ayuda médica” y declaradas muertas en el lugar.

Según el LAPD, todas las víctimas eran mujeres hispanas. Las tres fallecidas tenían 40, 53 y 69 años, respectivamente; al menos dos de ellas trabajaban como vendedoras callejeras en la acera. Las dos mujeres heridas de gravedad, de entre 50 y 55 años, fueron trasladadas de urgencia a un hospital. Las autoridades no han divulgado los nombres de ninguna de las víctimas.

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Demianenko enfrenta una fianza de más de seis millones de dólares

El siniestro vial ocurrió en el cruce de Lankershim y Chandler durante la hora pico vespertina (AP /David Swanson)

Demianenko fue detenido primero bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias (DUI, por sus siglas en inglés) y arrestado formalmente en las primeras horas del miércoles. Luego, los cargos se ampliaron a tres cargos de asesinato. Los registros judiciales indican que la fianza fue fijada en USD 6,03 millones. Fue atendido por lesiones leves en un hospital y, según el LAPD, sus heridas no revisten gravedad.

En el momento del arresto, el conductor podía hablar pero aparentaba estar en estado de shock, de acuerdo con declaraciones policiales. Las autoridades no descartaron de inmediato la posibilidad de que el choque haya sido intencional. “No sabemos si fue intencional o si fue un accidente”, dijo el capitán del LAPD Warner Castillo durante una conferencia de prensa del martes por la noche, según informó la agencia Associated Press.

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La ley de California permite cargos de asesinato en casos de DUI fatal

En California, un conductor bajo la influencia de drogas o alcohol puede ser imputado por asesinato cuando las circunstancias del hecho demuestran una “imprudencia y un desprecio consciente por la vida” que respalden el concepto legal de malicia implícita. Ese estándar fue establecido por la Corte Suprema del estado en 1981 y fue ratificado posteriormente en un caso en que el acusado conducía intoxicado a alta velocidad, cruzó un semáforo en rojo y tuvo un incidente previo antes del choque fatal.

El caso aún no había sido presentado ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles al cierre de este informe, según confirmó la portavoz de esa oficina, Venusse Dunn, por correo electrónico.

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La investigación analizará el video cuadro a cuadro

El Departamento de Policía de Los Ángeles evalúa si el impacto contra los peatones fue intencional o un accidente (AP/David Swanson)

El jefe de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, advirtió que la investigación será minuciosa. “Será probablemente prolongada, pero muy deliberada, para determinar qué ocurrió aquí”, dijo el funcionario, según recogió AP. Los investigadores revisarán el material de video del siniestro imagen por imagen para establecer las circunstancias exactas del choque.

No quedó claro de inmediato si Demianenko cuenta con representación legal que pueda pronunciarse en su nombre.