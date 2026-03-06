Estados Unidos

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde Estados Unidos

Esta semana, el calendario lunar nos acompaña con sus fases cambiantes, recordándonos su influencia en la naturaleza y nuestras costumbres

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Estas serán las fases de la luna que mostrará el satélite natural que rodea a nuestro planeta en los siguientes días desde Estados Unidos, de acuerdo con el calendario lunar.

Para mucha gente, la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida; para otras más se trata de un evento astronómico digno de admirarse.

Calendario lunar marzo 2026

Estas son las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Nasa)

Luna llena:

Actualmente y desde el pasado 03 de Marzo de 2026, estamos en la fase de luna llena, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible se verá completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

Cuarto menguante

Para la siguiente semana, toda vez que termine la luna llena, llegará la fase del cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el satélite natural sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

Temas Relacionados

Calendario lunar Estados UnidosFases de la luna en Estados UnidosCiclo lunar en Estados UnidosFase de la luna hoy en Estados UnidosÚltimas actualizacionesCalendario lunar Estados Unidos

Últimas Noticias

Las autoridades investigan tiroteos vinculados que dejaron heridos en Lauderhill y Broward

El despliegue policial continúa en dos zonas tras un doble tiroteo, mientras detectives recopilan pruebas y buscan esclarecer la relación entre las víctimas y el motivo del ataque

Las autoridades investigan tiroteos vinculados

Cómo encontrar empleos flexibles y bien remunerados siendo latino en Estados Unidos

Hay industrias que valoran el bilingüismo y ofrecen horarios acomodables, además de múltiples herramientas digitales donde enviar tu currículum

Cómo encontrar empleos flexibles y

El metapneumovirus humano aumenta su presencia en el norte de California

Autoridades sanitarias reportan un incremento de este virus respiratorio sin vacuna ni antiviral específico en aguas residuales de ciudades del norte californiano, fenómeno vinculado a cambios en la inmunidad comunitaria tras la pandemia de COVID-19

El metapneumovirus humano aumenta su

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó limitar el poder de Trump para ordenar ataques en Irán

La mayoría republicana bloqueó la iniciativa demócrata que buscaba exigir la aprobación previa del Congreso antes de cualquier acción militar contra Teherán

La Cámara de Representantes de

El alquiler promedio en Manhattan sube a USD 4.950 y marca un récord en 2026

La demanda sostenida y la falta de descuentos estacionales impulsan un nuevo máximo en el precio de la vivienda, según el último informe de Corcoran y la principal cámara inmobiliaria local

El alquiler promedio en Manhattan

TECNO

Desarrollan piel electrónica que permite

Desarrollan piel electrónica que permite a los robots detectar humanos cercanos

El CIO deja la sala de máquinas y se convierte en arquitecto del crecimiento empresarial

La cortesía y el sarcasmo no mejoran las respuestas de los chatbots de IA, afirman expertos

Videovigilancia en tiempo real: la tecnología que revoluciona la atención médica y de accidentes

El precio del MacBook Neo lo pone casi al nivel de iPad: comparación de ambos dispositivos Apple

ENTRETENIMIENTO

Campo, lectura familiar y amistades

Campo, lectura familiar y amistades verdaderas: así es la vida de Jennifer Garner lejos de las luces de Hollywood

Yungblud y los Gallagher, ¿la próxima dupla que revolucionará la música de James Bond?

Por qué el fracaso de Blancanieves marcó un antes y un después para Rachel Zegler

De las aventuras en Fiat 600 a Game of Thrones y más allá: así fue el camino de Nikolaj Coster-Waldau a Hollywood

Ben Affleck impulsa la innovación en Hollywood con la venta de su empresa de Inteligencia Artificial a Netflix

MUNDO

Por qué crece la tendencia

Por qué crece la tendencia entre los jóvenes franceses de almorzar solos en el trabajo

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”