Miles de estadounidenses y extranjeros están recurriendo a empresas privadas para huir de la zona de guerra en Medio Oriente

El cierre del espacio aéreo y marítimo en el Golfo Pérsico obliga a miles de extranjeros y residentes a buscar evacuaciones privadas (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Miles de extranjeros y residentes estadounidenses intentaron huir de la región del Golfo Pérsico durante los últimos días, luego de que el espacio aéreo comercial y la salida marítima principal quedaran prácticamente bloqueados.

Este contexto obligó a muchos a recurrir a empresas privadas de evacuación que cobran entre USD 15.000 y USD 25.000 por persona en trayectos hacia Europa o los Estados Unidos, según informó el medio NBC News.

La situación se agravó por el cierre del paso marítimo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y por la cancelación masiva de vuelos comerciales, restringiendo drásticamente las opciones de partida para quienes buscan salir de la zona.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz y la cancelación de vuelos comerciales agravan la dificultad para salir del Medio Oriente (REUTERS/Stringer)

El colapso de las vías comerciales ha derivado en el ascenso de soluciones privadas, con precios que superan toda previsión para la mayoría de los afectados. En este escenario, se multiplican relatos de familias que buscan alternativas de emergencia y organizaciones que tratan de asistir, mientras las restricciones persisten y aumentan la presión sobre los países vecinos.

Según reportó la NBC News, representantes de Global Guardian y otras firmas expresaron que la demanda de evacuaciones inimaginables días atrás ha forzado la logística a límites inéditos, transformando temporariamente rutas y sistemas de salida.

Evacuaciones privadas ya superan los 3.000 rescatados en 5 días

Dale Buckner, director ejecutivo de Global Guardian, indicó a NBC News que su compañía ha evacuado a más de 3.000 personas del Medio Oriente en los primeros cinco días de la crisis. Destacó que un trayecto terrestre desde Dubái hasta la frontera con Omán, que antes tomaba 45 minutos, ahora puede llegar a 5 horas. Luego de cruzar a Omán, los evacuados permanecen en hoteles de Mascate a la espera de vuelos privados a Europa.

La saturación del tráfico aéreo comercial impuso el uso de aviones de 300 asientos y convoyes de buses de gran capacidad. Buckner especificó que los primeros días recibían casos individuales o de parejas, pero recientemente organizaron traslados para “grupos de hasta 400, 1.100 y 1.900 personas“. La operación más reciente de Global Guardian movilizó a un contingente desde Riad a Berlín, con escala inicial en El Cairo.

Global Guardian coordinó la evacuación de más de 3.000 personas en cinco días, superando su capacidad logística habitual (NBC News)

Seguridad, riesgos y consecuencias de quedarse en la región

Según el ejecutivo entrevistado por NBC News, la peligrosidad en las zonas céntricas de las ciudades impulsó el temor a permanecer, aunque el riesgo disminuye más del 90% fuera de los núcleos urbanos. No se reportaron víctimas civiles en las carreteras fuera de los centros del Golfo hasta el momento.

El uso de drones en operaciones militares ha acentuado la sensación de inestabilidad en la población, aunque según la organización, en las últimas horas el despliegue de estos dispositivos ha disminuído.

La firma Global Guardian recomendó a sus clientes iniciar la evacuación tan pronto como sea posible, ya que “no se sabe si habrá que esperar días o semanas” para la reanudación de los vuelos comerciales u otras soluciones oficiales.

Costos, coordinación y acceso a pagos

El costo de cada evacuación depende de la ruta y los recursos empleados, y suele ubicarse entre USD 15.000 y USD 25.000 por persona, habitualmente incluyendo el tramo aéreo a los Estados Unidos.

La financiación proviene de empresas, contratistas privados y particulares. Aquellos en la región por misiones humanitarias, religiosas o cooperativas encaran obstáculos considerables para reunir los fondos.

Buckner reconoció en NBC News que cuando hay asientos libres en buses o aviones, la empresa trata de incluir a pasajeros sin recursos, en coordinación con clientes ya embarcados, y que esta forma solidaria de proceder “nunca ha encontrado resistencia”.

Mencionó el ejemplo de Ucrania, donde los vehículos se llenaron con personas necesitadas y, en ocasiones, los clientes ayudaron a cubrir los gastos de emergencia.

Empresas privadas de evacuación cobran entre USD 15.000 y USD 25.000 por persona en trayectos hacia Europa o Estados Unidos (NBC News)

Límites con responsabilidades del gobierno estadounidense

Aunque Global Guardian se contactó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Buckner aclaró que la articulación oficial no se concretó. Afirmó: “El personal diplomático no está entrenado ni equipado para evacuar a decenas de miles de personas varadas. Su función es brindar información y orientación”.

Sumado a esto, añadió que cuando las condiciones de seguridad lo permitan, el gobierno podría organizar vuelos de repatriación a mayor escala, pero esperar esa intervención implica asumir un “riesgo impredecible y potencialmente fatal”.

El directivo de Global Guardian sentenció: “Somos conscientes de la frustración, pero también es necesario entender que las embajadas no están dimensionadas para las evacuaciones masivas”. Por ahora, la compañía permanece en contacto con las autoridades y sigue ofreciendo su experiencia en crisis recientes en Ucrania, Sudán y Kabul.