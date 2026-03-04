Mundo

La amenaza de Irán redujo el tráfico en el estrecho de Ormuz en un 90%

Un estudio reciente destaca que el flujo marítimo ha sido prácticamente paralizado desde la escalada del conflicto, aunque todavía se reportan trayectos efectuados con discreción y sin registros electrónicos

Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos

El tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz se ha desplomado un 90% desde el estallido de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, dijo el miércoles la firma de inteligencia del mercado energético Kpler.

Los funcionarios militares iraníes han dicho que han cortado completamente el tráfico a través de la vía fluvial por donde transita una quinta parte del suministro de petróleo crudo del mundo, pero Kpler dijo que algunos están arriesgando el viaje.

“A diferencia de varios otros segmentos de buques donde los movimientos han cesado en gran medida, algunos petroleros aún viajan hacia el este y el oeste a través del estrecho, y varios viajes se realizan sin el AIS”, dijo Matt Wright, analista principal de carga de Kpler, refiriéndose al sistema de seguimiento del tráfico marítimo.

Los incesantes ataques de Irán a las monarquías petroleras y la situación en el estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, ha disparado el precio de los hidrocarburos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, advirtieron este miércoles que “actualmente el estrecho de Ormuz se halla bajo control total de la marina de la república islámica”.

Días atrás avisaron a los barcos que no entren en esta vía, lo que llevó a las principales empresas navieras a suspender el tránsito.

El general Ebrahim Jabbari prometió “quemar cualquier barco” que intente cruzarlo.

Los precios del petróleo crudo y del gas natural se han disparado desde que Estados Unidos inició una campaña masiva de ataques contra Irán en conjunto con las fuerzas israelíes el sábado.

Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones dirigidos a países de la región que albergan personal o bases militares estadounidenses, así como con ataques a varios barcos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la Marina estadounidense estaba lista para escoltar a los petroleros a través de la crucial ruta marítima, además de ofrecer seguros.

Las principales compañías navieras del mundo han anunciado que no enviarán sus barcos a través del Estrecho de Ormuz y las principales aseguradoras han retirado la cobertura por riesgo de guerra.

Las declaraciones recogidas por una agencia iraní advierten que la apertura del estrecho y la estabilización de los mercados energéticos dependerán de la evolución de las hostilidades y de las decisiones de las partes involucradas, en un contexto en el que el control marítimo y la seguridad regional se han puesto en el centro de las preocupaciones internacionales.

Diversos países exportadores e importadores de petróleo observan con atención los desarrollos, ante la potencial afectación a los precios de la energía y el suministro mundial.

(con información de AFP)

