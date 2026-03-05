El Museo DePaul cierra: últimas exposiciones para visitar

Art Museum cerrará sus puertas en junio

Tras la falta de mantenimiento y de pago, el Museo de Arte DePaul cerrará sus puertas el próximo 30 de junio. El cierre del lugar cultural busca “garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la universidad”. Hasta ese día, las personas podrán disfrutar de sus distintas obras de arte.

La medida refleja un escenario de recortes presupuestarios y despidos en la Universidad DePaul, y se produce tras la pérdida de un subsidio clave de USD 500.000 en 2025.

Qué exposiciones ver en el Museo de Arte DePaul antes del cierre

Previo al cierre, el público tendrá la última oportunidad de visitar dos muestras: “Barbara Nessim: Mi Brújula es la Línea”, la primera exhibición individual de la artista en Chicago, y “Alice Tippit: Rosa Obsoleta”, también primer evento en solitario de Tippit en un museo.

La exposición dedicada a Tippit incluye un catálogo ilustrado editado por el Museo de Arte DePaul. Ambas propuestas estarán abiertas del 5 de marzo al 21 de junio.

La decisión de clausura genera protestas en el sector cultural de Chicago y una carta abierta reunió más de 1.500 firmas que piden reconsiderar la medida. Foto: De Paul Museun

El museo abre los miércoles y jueves de 11:00 a 19:00 h, y los viernes y domingos de 11:00 a 17:00 h. Quienes se acerquen pueden firmar la carta abierta pidiendo a la universidad que reconsidere el cierre.

Por qué cierra el Museo de Arte DePaul

Administradores de la Universidad DePaul adjudicaron la decisión a las dificultades financieras generadas por una reducción drástica en la matrícula de posgrado internacional, el aumento en la demanda de ayudas económicas y el encarecimiento de los beneficios sociales.

Solo en diciembre de 2025, la universidad despidió a 114 empleados como parte de un programa de ajuste mayor al que ahora se suma el cierre del museo, según el diario Chicago Sun-Times.

Junto a estos factores, se produjo la cancelación de fondos federales esenciales para la institución. En 2025, el museo dejó de recibir USD 500.000 aportados por la agencia federal estadounidense Institute of Museum and Library Services, suma que respaldaba iniciativas conjuntas con las escuelas públicas de Chicago.

El cierre del DePaul Art Museum deja en incertidumbre el destino de una colección de más de 4.000 piezas, incluyendo obras de Andy Warhol y arte latino. Foto: DePaul Art Museum

Qué impactos y reacciones generó el cierre

La directora del museo, Laura-Caroline de Lara, atribuyó las restricciones presupuestarias al recorte de subvenciones después de varias órdenes ejecutivas del expresidente Donald Trump, las cuales tuvieron consecuencias negativas para el sector de las artes.

Una encuesta de noviembre de 2025 realizada por la American Alliance of Museums reveló que un 34% de los museos estadounidenses enfrenta dificultades tras la disminución de fondos federales provenientes de la Institute of Museum and Library Services, la National Endowment for the Humanities y la National Endowment for the Arts.

De Lara expuso la magnitud de la clausura: “Son tantos los estudiantes y profesores que han perdido un recurso clave para su enseñanza y aprendizaje. Creo que fuimos un espacio reconocido por nuestra transparencia y el compromiso hacia las audiencias y los artistas... Se siente como una pérdida cultural para la ciudad”.

Actualmente, solo un trabajador a tiempo completo permanece en el museo junto a De Lara, después de la renuncia de la curadora Ionit Behar para asumir un puesto en el Museo de Arte Contemporáneo.