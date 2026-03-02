El museo de arte DePaul cerrará en junio de 2026 ante recortes presupuestarios

El cierre del DePaul Art Museum deja en incertidumbre el destino de una colección de más de 4.000 piezas, incluyendo obras de Andy Warhol y arte latino. Foto: DePaul Art Museum

La universidad DePaul confirmó que su museo de arte en Fullerton Avenue cerrará definitivamente el 30 de junio de 2026, una decisión que ha generado una oleada de protestas entre estudiantes, docentes y figuras del sector cultural que consideran la medida un daño a la vida artística y educativa de Chicago.

El destino de la colección —que reúne más de 4.000 piezas, incluidas fotografías de Andy Warhol y obras de artistas de Chicago como Dawoud Bey y Paul D’Amato, además de fondos significativos de arte latino y objetos de áfrica occidental— se mantiene incierto, según informó Chicago Sun-Times. La medida llega en un contexto de recortes presupuestarios y despidos, y tras la pérdida de un subsidio clave de USD 500.000 en 2025.

Más de 1.500 firmantes exigen revertir el cierre del museo de arte DePaul

En menos de una semana, una carta abierta impulsada por seis profesores de la universidad, entre ellos el docente de filosofía Sean Kirkland, ha logrado reunir más de 1.500 adhesiones de estudiantes, personal, exalumnos y líderes de instituciones culturales de toda la ciudad.

El documento, difundido el sábado, solicita a la administración que reconsidere el cierre atendiendo tanto “al valor pedagógico sustantivo” de la colección, como a su contribución para posicionar a DePaul como un referente en las artes, con una “corriente artística” que vincula al museo con edificios recientes de música, artes y letras, y de teatro.

Entre los firmantes figuran responsables de colecciones del Museo de Arte Contemporáneo, curadores de la Old Dominion University y bibliotecarios de la School of the Art Institute, según detalló Chicago Sun-Times.

La decisión de clausura genera protestas en el sector cultural de Chicago y una carta abierta reunió más de 1.500 firmas que piden reconsiderar la medida. Foto: De Paul Museun

Para Kirkland, la noticia resultó inesperada, ya que no había anticipado la posibilidad de clausura del museo, pese a la percepción previa de “presiones económicas”.

Explicó al medio que la carta pretende provocar una “reacción pública” lo suficientemente fuerte como para revertir la decisión de la administración universitaria. El grupo planea entregar la petición personalmente al presidente Rob Manuel, la vicerrectora Salma Ghanem y la vicepresidenta ejecutiva Sherri Sidler esta semana, aunque hasta ahora no han obtenido respuesta.

La colección del museo, en la incertidumbre tras la crisis financiera

El cierre del DePaul Art Museum llega tras casi 15 años de funcionamiento como plataforma para artistas poco representados tanto de Chicago como del ámbito internacional.

Art Museum cerrará sus puertas en junio

Administradores de la universidad atribuyeron la decisión a las dificultades financieras provocadas por la reducción drástica en la matrícula de posgrado internacional, el incremento de la demanda de ayudas económicas y el aumento en los costos de beneficios sociales.

Solo en diciembre de 2025, la universidad DePaul despidió a 114 empleados como parte de un plan de ajuste mayor al que ahora se suma el cierre del museo, según Chicago Sun-Times.

A estos factores se sumó la cancelación de fondos federales esenciales para la institución. En 2025, el museo dejó de recibir USD 500.000 del Institute of Museum and Library Services, suma que sostenía iniciativas conjuntas con las escuelas públicas de Chicago.

La directora del museo, Laura-Caroline de Lara, afirmó que las restricciones presupuestarias responden al recorte de subvenciones después de varias órdenes ejecutivas del expresidente Donald Trump, que tuvieron consecuencias negativas para el sector de las artes.

Una encuesta de noviembre de 2025 realizada por la American Alliance of Museums reveló que un 34% de los museos estadounidenses enfrenta dificultades tras la reducción de fondos federales provenientes del IMLS, el National Endowment for the Humanities y el National Endowment for the Arts.

De Lara remarcó las consecuencias de la clausura: “Son tantos los estudiantes y profesores que han perdido un recurso clave para su enseñanza y aprendizaje. Creo que fuimos un espacio reconocido por nuestra transparencia y el compromiso hacia las audiencias y los artistas... Se siente como una gran pérdida cultural para la ciudad”. Actualmente, solo un trabajador a tiempo completo permanece en el museo junto a De Lara, tras la renuncia de la curadora Ionit Behar para asumir un puesto en el Museo de Arte Contemporáneo.

El museo informó que el edificio ubicado en 935 W. Fullerton Ave no será vendido ni quedará vacío; aun así, el destino de la colección sigue sin resolverse. De Lara comentó que se están analizando opciones que permitan que las piezas estén correctamente resguardadas. Destacan más de 1.000 fotografías de Andy Warhol, Dawoud Bey y Paul D’Amato, junto a valiosas obras de arte latino y africano occidental.

