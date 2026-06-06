FIFA cancela entradas del Mundial a aficionados que las obtuvieron gratis a falla de sitio web

La FIFA canceló entradas del Mundial 2026 emitidas gratis por una falla en el sitio web oficial durante el proceso de compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia sobre la cancelación de entradas gratuitas del Mundial emitidas por error ha causado revuelo entre los seguidores del fútbol internacional y ha vuelto a poner bajo la lupa la gestión de la FIFA en la venta de boletos para el torneo. Una falla en el sitio web oficial de la organización permitió que alrededor de 60 aficionados obtuvieran entradas sin costo alguno, lo que llevó a la entidad a tomar medidas inmediatas para rectificar la situación antes de la inauguración del campeonato.

La FIFA, en un comunicado oficial, explicó que las entradas involucradas fueron “asignadas sin cargo (USD 0) debido a un problema previo de pago durante el proceso de compra”. Esta declaración se difundió el jueves y fue acompañada por un mensaje directo a los compradores afectados, en el que la organización lamentó el error y cualquier inconveniente causado. Lejos de dejar la situación sin resolver, la FIFA informó que las entradas reservadas por estos aficionados no fueron anuladas por completo: en vez de revocarlas, extendió una invitación para que los beneficiados completaran el pago correspondiente si deseaban conservar sus boletos.

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La comunicación de la FIFA a los aficionados afectados se realizó mediante correo electrónico, detallando que el incidente se produjo el 21 de mayo, cuando el sistema del sitio web oficial del Mundial permitió la adquisición de entradas por un valor erróneo de USD 0. Este episodio ocurrió más de tres meses después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declarara públicamente que los 104 partidos del Mundial estaban totalmente agotados. Ante la confusión, la entidad reiteró que las entradas seguirían reservadas para quienes completaran el proceso de pago correcto y que el error había sido detectado y corregido rápidamente.

La FIFA informó que unas 60 personas obtuvieron boletos a USD 0 por un problema previo de pago en la venta de entradas del Mundial (REUTERS/Eduardo Munoz)

Este incidente se suma a una serie de problemas y controversias que han marcado el programa de venta de entradas para el Mundial. La gestión de boletos por parte de la FIFA ha sido objeto de críticas recurrentes y actualmente es blanco de una investigación formal por parte de los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey. Las autoridades analizan posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor, señalando irregularidades en el proceso de asignación y venta. El modelo adoptado por la FIFA, así como la transparencia y equidad en la distribución de entradas, figura entre los principales focos de la pesquisa.

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La venta de boletos para el Mundial 2026 se ha visto envuelta en cuestionamientos, no solo por la reciente falla técnica, sino también por el incremento sustancial en los precios respecto a ediciones anteriores. Las entradas para la próxima Copa del Mundo son considerablemente más caras, algo que la FIFA ha justificado como parte de su estrategia para recaudar miles de millones de dólares destinados al desarrollo del fútbol a nivel global. Bajo este modelo, la FIFA mantiene la venta activa de entradas a pocos días del inicio del torneo, que se inaugurará el próximo jueves en la Ciudad de México. A pesar de las declaraciones sobre el supuesto agotamiento de boletos, aún se pueden encontrar localidades disponibles, especialmente para partidos con menor demanda.

El sistema de precios dinámicos implementado ha generado malestar entre los aficionados, quienes han observado fluctuaciones en los costos de acuerdo con la demanda de cada encuentro. No está claro si las entradas para los partidos menos solicitados experimentarán una reducción de precio, pero la incertidumbre ha alimentado la percepción de opacidad y arbitrariedad en el proceso. Además, la FIFA opera su propia plataforma de reventa, en la que aplica una comisión del 15% a compradores y vendedores, con el objetivo de desalentar la actividad de intermediarios ajenos a la organización. Sin embargo, plataformas como Seat Geek seguían mostrando amplia disponibilidad de entradas para numerosos partidos, lo que sugiere que el sistema oficial dista de estar agotado en su totalidad.

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Gianni Infantino había asegurado que los 104 partidos del Mundial estaban agotados, pero la venta de boletos siguió con localidades disponibles (Ilustración: Jesús Aviles)

La estructura de venta de entradas del Mundial ha experimentado cambios notables en la presente edición. A diferencia del modelo de larga data, en el que los comités organizadores locales de los países anfitriones gestionaban la comercialización de boletos, la FIFA decidió asumir el control total sobre los precios y la distribución. Esta centralización responde al interés de la entidad en maximizar los ingresos y ejercer mayor control sobre el proceso, aunque ha traído consigo nuevos desafíos logísticos y una mayor exposición a críticas por parte del público y las autoridades regulatorias.

Cuando Estados Unidos, Canadá y México ganaron los derechos de organización en 2018, las federaciones de fútbol de estos países realizaron una promesa concreta: vender cientos de miles de entradas a USD 21 cada una para los partidos de la fase de grupos. Si bien esta declaración generó expectativas de accesibilidad y apertura, la realidad de los precios actuales ha desdibujado esa promesa inicial. El alza significativa en el costo de los boletos ha sido uno de los temas más debatidos entre los seguidores del torneo y ha intensificado la presión sobre la FIFA para ofrecer explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de candidatura.

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