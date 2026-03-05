Estados Unidos

Cuánto cuesta disfrutar de las vistas en The Summit One Vanderbilt en Nueva York

La inversión millonaria en infraestructura y propuestas sensoriales convierte al rascacielos en un símbolo de la capacidad de Nueva York para reinventarse y consolidar su posición como referente de innovación y magnetismo turístico

Visitar a The Summit One Vanderbilt, uno de los edificios más altos de Nueva York, siempre está en los planes de los turistas, por lo que muchos de ellos desean saber cuánto sale la entrada. El mirador ofrece diferentes opciones de acceso, descuentos para residentes y beneficios para familias, lo que convierte el valor de la entrada en un dato relevante para quienes planean conocer una de las vistas más impactantes de la ciudad.

Cuánto sale la entrada al mirador The Summit One Vanderbilt

De acuerdo al sitio oficial The Summit, las entradas al edificio tienen los siguientes precios:

  • Experiencia exclusiva de SUMMIT: permite acceder a la Experiencia SUMMIT y disfrutar del cóctel o mocktail exclusivo en Après con un ticket combinado a USD 58.
  • SUMMIT Signature Experience: incluye la experiencia SUMMIT y el cóctel (o cóctel sin alcohol) exclusivo en Après, también con boleto combinado exclusivo a USD 58.
  • SUMMIT Experience: brinda acceso a tres niveles de experiencias inmersivas que incluyen arte, emociones, vistas de 360 grados y cafetería, por USD 58.

One Vanderbilt es un rascacielos
One Vanderbilt es un rascacielos ubicado en el corazón de Manhattan, Nueva York. Su desarrollo formó parte del plan de renovación del Midtown. Foto: Instagram @summitov

Qué actividades se pueden realizar en The Summit One Vanderbilt

The Summit One Vanderbilt propone una experiencia inmersiva que combina vistas panorámicas de Nueva York con instalaciones artísticas, tecnología y espacios interactivos. Los visitantes pueden recorrer varios niveles con ventanales de piso a techo, desde donde se observa el Empire State, Central Park y otros íconos de la ciudad. Entre las actividades destacadas se encuentran:

  • Recorridos por plataformas de observación, con terrazas interiores y exteriores desde una altura de 427 metros.
  • Instalaciones artísticas interactivas, como la obra “Air” de Kenzo Digital, una sala de espejos que genera efectos visuales.
  • Ascent, un ascensor de vidrio exterior que asciende por la fachada y permite una perspectiva poco común de Manhattan.
  • Levitation, cápsulas transparentes que se extienden fuera del edificio y generan la sensación de flotar sobre la ciudad.
  • Experiencia gastronómica: la cafetería Après ofrece bebidas y snacks con vistas al skyline.
  • Fotografía y souvenirs: puntos estratégicos para tomar imágenes y una tienda de recuerdos al finalizar el recorrido.

Los visitantes pueden recorrer varios
Los visitantes pueden recorrer varios niveles con ventanales de piso a techo que permiten observar el Empire State, Central Park y otros íconos de la ciudad.

Historia y características de The Summit One Vanderbilt

Inaugurado en octubre de 2021 en Midtown Manhattan, The Summit One Vanderbilt es un observatorio inmersivo de cuatro niveles (91 al 93) ubicado a 427 metros de altura. Fue diseñado por Snøhetta y Kenzo Digital, y cuenta con arte interactivo y espejos infinitos orientados a la experiencia sensorial. Forma parte del rascacielos One Vanderbilt, abierto en 2020, cuya construcción demandó una inversión de USD 3.500 millones.

La construcción de One Vanderbilt incluyó el vertido de hormigón constante más grande de la ciudad de Nueva York, con un total de 4.200 yardas cúbicas durante 18 horas. One Vanderbilt es un rascacielos ubicado en el corazón de Manhattan, Nueva York. Su desarrollo formó parte del plan de renovación del Midtown Este impulsado por el entonces alcalde Bill de Blasio.

El edificio abrió sus puertas el 15 de septiembre de 2020 y alcanza una altura de 427 metros, lo que lo posiciona como el cuarto edificio más alto de la ciudad, detrás del Central Park Tower, el 111 West 57th Street y el One World Trade Center.

