“Vivir en la oscuridad total es aburrido y molesto”, afirma Tim Curry en su autobiografía

Tim Curry publica su autobiografía Vagabond: A Memoir y narra su vida tras el derrame cerebral de 2012 (YouTube: CBS Sunday Morning)

La reciente publicación de la autobiografía Vagabond: A Memoir devuelve la voz de Tim Curry, quien, a sus 80 años, narra en primera persona su vida tras un derrame cerebral en 2012 y repasa el legado que dejó como artista y como individuo.

Nacido en Grappenhall, Inglaterra, en 1946, el actor británico se consolidó como referente internacional, reconocido por interpretar al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show (1975), al payaso Pennywise en It (1990) y al Cardenal Richelieu en Los tres mosqueteros (1993). Sus papeles dejaron huella en la cultura popular y son recordados por generaciones.

Cicatrices familiares y primeras sombras

La autobiografía explora las vivencias que moldearon la vida de Curry, en especial la muerte de su padre, Jim Curry —capellán de la Marina Real británica—, cuando él tenía 12 años. El actor quedó al cuidado de su madre, Patricia, secretaria de colegio, y convivió con frecuentes traslados familiares.

El actor británico Tim Curry se consolidó como referente por su papel en The Rocky Horror Picture Show y otros éxitos

En diferentes entrevistas que cita la revista estadounidense Vanity Fair, Curry relata que la ausencia paterna lo afectó de manera profunda. Destaca la presencia de su hermana Judith, pianista de concierto, y especifica que la dificultad que supuso perderla por alejamiento reforzó en él una tendencia a la soledad y una visión matizada del mundo.

Curry resume sus sensaciones de la época: “Experimenté la oscuridad demasiado pronto en mi vida, cuando murió mi padre. Me sentí muy solo”. Esta etapa influyó en su carácter hasta la adultez.

Vivir tras el derrame cerebral

En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral del que logró sobrevivir gracias a la rápida actuación de su masajista, según relata la revista estadounidense Vanity Fair. Desde entonces, enfrenta parálisis parcial del lado izquierdo de su cuerpo y depende de una silla de ruedas para desplazarse.

Curry aborda en su libro la muerte de su padre y la soledad que marcó su infancia y personalidad (Captura de video)

La rehabilitación fue larga y exigente. Curry bautizó su brazo inmovilizado como “Teddy” y dedicó meses a recuperar la voz, característica principal de su carrera. A pesar de las limitaciones, el actor detalla en sus memorias que ensayó diversas formas de encarar el día a día hasta adaptarse a su nueva situación.

Su experiencia refleja las consecuencias físicas y emocionales que atravesó tras el golpe sufrido con 66 años.

Resiliencia y perspectiva cotidiana

En Vagabond: A Memoir, Curry sostiene: “Experimenté con todo tipo de actitudes respecto a mi situación y siempre termino inclinándome hacia el lado positivo de la vida”. Ante el desafío, pone el énfasis en el humor y la observación: “Lo que aprendí es que, tanto para uno mismo como para quienes te rodean, vivir en la oscuridad total es aburrido y molesto”.

La resiliencia y el sentido del humor permiten a Tim Curry afrontar las secuelas físicas y emocionales tras el accidente (Movie Poster Image Art/ 20th Century Fox)

Curry afirma que esa actitud también la expresaba en sus personajes más oscuros, canalizando el dolor a través de la creatividad. La revista estadounidense Vanity Fair remarca cómo, pese a las dificultades de salud, mantuvo un vínculo estrecho con su público, fidelidad que perdura con el paso de los años.

Un legado que sigue creciendo

Tras el episodio de salud, Curry encontró en el doblaje animado una vía para seguir activo profesionalmente. Prestó su voz a personajes de series como Star Wars: The Clone Wars, Ribbit (2014) y Más allá del jardín (2014). Volvió a la pantalla en el remake para televisión de The Rocky Horror Picture Show en 2016 y realizó un cameo en el filme Stream en 2024.

El actor sigue concurriendo a convenciones y encuentros con seguidores. Expresó claramente a la revista estadounidense Vanity Fair: “Sigo acudiendo. ¿Sabes? Creo que eso es lo que hay que hacer, hay que seguir acudiendo”. El contacto directo con el público tiene para él una importancia constante.

El hermetismo sobre su vida íntima

El vínculo de Tim Curry con su público continúa siendo fundamental, pese a los desafíos de salud y movilidad (Captura de video)

En su autobiografía, Curry subraya que su intimidad y sus relaciones sentimentales son asuntos estrictamente privados. El apoyo de su mánager y amiga, Marcia Hurwitz, tuvo un papel clave en los últimos años, pero los detalles sobre su vida amorosa permanecen al margen del relato público.

Curry deja claro que cualquier intento de indagar en ese sentido es limitado por su criterio personal sobre la privacidad y que tales aspectos no forman parte de su narrativa pública.