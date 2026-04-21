Charli XCX rompe con la tradición nupcial: usó su vestido de boda en un concierto antes de casarse y apuesta por reutilizarlo

Charli XCX desafió la tradición al reutilizar sus vestidos de boda en diferentes escenarios y celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charli XCX rompió los esquemas de la moda nupcial al aparecer en el escenario, poco antes de su boda, luciendo uno de los vestidos que más tarde llevaría en el altar junto a George Daniel. El 19 de julio de 2025, la cantante británica contrajo matrimonio con el baterista de The 1975 en una ceremonia privada en Hackney Town Hall, desafiando las normas tradicionales con su estilo, según informó People.

Antes de casarse, Charli XCX optó por usar el mismo minivestido de Saint Laurent durante un concierto en París y posteriormente como uno de sus atuendos de boda en Londres. Esta decisión refleja su idea de transformar y volver a emplear sus vestidos nupciales, dejando de lado la costumbre de reservar estas prendas para una sola ocasión especial.

Charli XCX y la elección de sus vestidos de boda

La artista seleccionó distintos atuendos para sus celebraciones. Uno de los más destacados fue un minivestido de jersey color crema de Saint Laurent, valorado en USD 2.500, con mangas largas y escote pronunciado.

La boda de Charli XCX y George Daniel reunió a figuras clave del mundo musical en Sicilia

Durante la boda, prescindió del velo y lo combinó con zapatos de tacón de Jimmy Choo y gafas oscuras. Charli XCX declaró al medio citado que no tiene problema en repetir prendas y que esta pieza forma parte de su vida cotidiana: “Lo uso todo el tiempo”.

Respecto al vestido principal de la boda, diseñado por Danielle Frankel, la cantante detalló su intención de continuar usando la prenda en distintas ocasiones futuras. Su propósito es transformar ambas piezas para adaptarlas a diversos momentos, reforzando así su visión personal de la moda.

Un vestido nupcial en el escenario de París

El primer gran ejemplo de esta propuesta tuvo lugar en junio de 2025, cuando Charli XCX actuó junto a Air en el festival We Love Green, en París, antes de su boda con George Daniel. En esa presentación, apareció con el minivestido de Saint Laurent ante el público del parque Bois de Vincennes.

La cantante británica apostó por la autenticidad y la transformación de prendas en su boda (Instagram)

Para el espectáculo, combinó el vestido con botas negras altas de plataforma y lució el cabello liso sobre los hombros, en contraste con las ondas que llevó el día de su boda. Según el medio, tanto esa actuación como su futura elección nupcial estuvieron marcadas por la espontaneidad y la autenticidad que caracterizan a la artista.

Celebración en Sicilia y el futuro de los vestidos nupciales

Cerca de dos meses después de la boda en Londres, Charli XCX y George Daniel celebraron una segunda ceremonia en Scopello, Sicilia, rodeados de amistades y figuras reconocidas del ámbito musical. En esta ocasión, la cantante eligió un vestido de seda natural con tirantes finos y larga cola, firmado por Danielle Frankel.

Las celebraciones en Londres y Sicilia reflejaron el espíritu creativo y festivo de Charli XCX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charli reiteró a People su deseo de reinventar este vestido. Compartió que cuenta con una pieza interior que puede añadirse o quitarse y expresó su determinación de modificar la prenda para distintos usos en el futuro.