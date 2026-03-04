El gobierno de California destina USD 35 millones para asistencia a inmigrantes

El gobierno de California destina USD 35 millones para reforzar la asistencia legal y alimentaria a familias inmigrantes ante la crisis migratoria (REUTERS/Mike Blake)

Esta medida de California, impulsada por una combinación de fondos públicos y contribuciones filantrópicas, responde al fortalecimiento de las políticas federales migratorias, que ha generado un aumento en las detenciones y deportaciones, según el diario regional The San Francisco Chronicle.

El respaldo financiero proviene de la Fundación de San Francisco, institución filantrópica regional, la Fundación Comunitaria de California, organización estatal, y la Fundación de Salud Sierra, entidad dedicada a la salud pública.

Estas instituciones han aportado conjuntamente USD 30 millones a la iniciativa y, en coordinación con autoridades estatales, implementan acciones para conectar a las familias afectadas con servicios de apoyo fundamentales y fortalecer la red de asistencia frente a la coyuntura migratoria actual.

Durante los primeros nueve meses de 2025, la iniciativa académica Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley reportó que 8.250 personas originarias o residentes en California fueron deportadas.

Entre julio y septiembre de ese año, las expulsiones aumentaron más de 200% respecto al primer trimestre, según los registros de la universidad.

La situación tiene una repercusión particular en un estado donde, de acuerdo con datos citados por el diario regional, más de uno de cada cinco niños y 3,3 millones de personas viven en hogares de estatus migratorio mixto, es decir, con al menos un integrante indocumentado, según cálculos oficiales basados en registros censales y estimaciones gubernamentales.

Las organizaciones sociales señalan que estos cambios afectan la estabilidad y seguridad de miles de familias en todo el territorio californiano.

La Fundación Comunitaria de California destacó que los recursos buscan apoyar a quienes quedan a cargo de menores o familiares vulnerables tras la detención de un integrante del hogar. Según su director ejecutivo, Miguel Santana, “la aplicación de las leyes federales de inmigración ha creado una emergencia humanitaria en nuestras comunidades inmigrantes”.

Ajustes en programas sociales y respuesta estatal coordinada

Organizaciones como la Fundación de San Francisco y la Fundación Comunitaria de California sumaron USD 30 millones adicionales para fortalecer la red de apoyo a inmigrantes (REUTERS/Go Nakamura)

Las nuevas medidas no contemplan transferencias directas a individuos, sino el fortalecimiento de la red de organizaciones sociales y legales que brindan asistencia ante la emergencia.

Un aspecto central es la seguridad alimentaria, especialmente tras las recientes modificaciones al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), denominado CalFresh en California, que restringieron el acceso de inmigrantes a este recurso.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de California advirtió que cerca de 578.000 familias podrían perder sus beneficios debido a las actualizaciones en los criterios de elegibilidad y a las propuestas federales para excluir a residentes legales permanentes.

Como respuesta, la Fundación Comunitaria de California destinó más de USD 3 millones a través de su Fondo de Apoyo a Vecinos de Los ángeles, permitiendo asistir a más de 3.500 familias afectadas por la inseguridad alimentaria.

El acceso a servicios legales especializados constituye otro pilar de la inversión estatal. La representación jurídica en solicitudes de hábeas corpus resulta clave para los casos de detención migratoria, ya que facilita la defensa de los derechos de los inmigrantes.

Un comunicado de la oficina del gobernador Gavin Newsom detalló: “Estos esfuerzos están aumentando la experiencia en la representación legal de asuntos de hábeas corpus para ayudar a liberar a los californianos de la detención migratoria ilegal, fortaleciendo las respuestas a la aplicación de las leyes de inmigración y reforzando la colaboración entre las agencias locales y las comunidades que reciben servicios”.

Estrategias institucionales y acciones legales

Las nuevas restricciones a CalFresh ponen en riesgo el acceso a la seguridad alimentaria de 578.000 familias de inmigrantes en California (REUTERS/Go Nakamura)

California, junto con otros estados, ha solicitado a los tribunales federales bloquear la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite la detención indefinida de inmigrantes sin audiencia de fianza, lo que modifica la normativa previa que garantizaba este derecho durante el trámite de los casos migratorios.

El estado ya había comprometido USD 125 millones para ampliar la cobertura de servicios legales civiles, ofrecer apoyo jurídico a jóvenes y gestionar casos migratorios complejos.

La senadora Lena González, presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, expresó: “Seguimos solidarizándonos con nuestras familias inmigrantes. Estamos invirtiendo fondos en una iniciativa para acabar con el miedo, detener la separación de nuestras familias y dejar de violar nuestros derechos fundamentales”.

Dimensión social y comunitaria de la asistencia

Organizaciones como Immigrant Legal Resource Center y United Way Bay Area, la organización filantrópica, han registrado un aumento en la demanda de asesoría legal, refugio temporal y apoyo psicológico, especialmente para menores separados de sus padres. El temor a la deportación y la incertidumbre sobre el futuro inciden en el rendimiento escolar, la salud mental y la integración social de miles de niños y adolescentes.