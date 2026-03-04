Estados Unidos

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical

Guardar
Un equipo de trabajadores de
Un equipo de trabajadores de la construcción opera en un sitio urbano, reflejando el dinamismo del sector mientras se examinan las proyecciones salariales para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la construcción en Estados Unidos atraviesa una etapa de expansión sostenida, con niveles de demanda que superan el promedio nacional y abren oportunidades concretas para una amplia variedad de trabajadores.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS), esta dinámica de crecimiento, sostenida por factores estructurales y coyunturales, se mantendrá al menos hasta 2026. El contexto actual favorece a quienes buscan empleo en actividades que requieren esfuerzo físico y flexibilidad, incluso para aquellos sin formación universitaria.

Las proyecciones más recientes de la BLS estiman que el empleo en todas las ocupaciones aumentará un 3% hasta 2034. En contraste, para los trabajadores de la construcción, el crecimiento esperado es del 7%, reflejando una expansión significativa respecto al promedio general del mercado laboral.

“Cada año, el sector genera en promedio 149.400 vacantes para obreros y ayudantes, consolidándose como uno de los motores de absorción laboral más importantes en el país.”

El acceso a estos puestos suele estar marcado por la baja exigencia de requisitos formales: muchas empresas priorizan la disposición para aprender en el propio puesto de trabajo y la adaptación a distintos entornos y herramientas, por encima de los títulos académicos avanzados.

Esta característica facilita la inserción de jóvenes egresados de la secundaria, migrantes y personas en proceso de reconversión laboral, quienes encuentran en la construcción una vía directa para lograr ingresos estables y perspectivas de desarrollo.

Cuánto gana un obrero de la construcción en Estados Unidos

En una concurrida obra de
En una concurrida obra de construcción en Estados Unidos, varios trabajadores con equipos de seguridad operan maquinaria y realizan tareas manuales, con edificios modernos y grúas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remuneración de los empleados de la construcción varía en función de la experiencia, la especialidad, la ubicación geográfica y la capacidad de negociación colectiva de cada trabajador. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario medio por hora para obreros y ayudantes ronda los USD 19,72 en 2026, equivalente a un ingreso anual aproximado de USD 41.000 para una jornada completa estándar.

No obstante, cifras actualizadas del portal de estadísticas laborales ZipRecruiter ubican el salario semanal promedio entre USD 1.000 y USD 1.200, dependiendo de la región y el volumen de trabajo.

Este rango refleja tanto el promedio nacional como las variaciones regionales: estados como California, Nueva York o Alaska superan los USD 1.180 semanales debido al alto costo de vida y la fuerte inversión en infraestructura.

En comparación, el salario medio nacional para todas las ocupaciones estadounidenses es de USD 22,26 por hora y cerca de USD 46.000 anuales, de acuerdo con los datos oficiales.

Los obreros sin especialización o experiencia previa suelen iniciar con sueldos próximos al mínimo estatal, que oscila entre USD 7,25 y USD 15 por hora según la legislación local. Aquellos que adquieren experiencia, certificaciones técnicas o se especializan en áreas como estructuras metálicas, encofrados o manejo de maquinaria pesada pueden alcanzar o superar los USD 27 por hora.

Factores que impactan en el salario de la construcción

Trabajadores de la construcción en
Trabajadores de la construcción en Estados Unidos realizan sus labores diarias en un concurrido sitio de obra, utilizando maquinaria pesada y equipos de seguridad para edificar infraestructuras modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localización geográfica es uno de los factores más determinantes en la escala salarial del sector. Los estados con mayor inversión en infraestructura y mayor costo de vida, como California, Massachusetts o Nueva York, tienden a ofrecer sueldos superiores para atraer y retener personal calificado.

“Las áreas metropolitanas con proyectos de gran envergadura —como Los ángeles, Houston o Chicago— también presentan salarios más elevados en comparación con regiones rurales.”

La especialización técnica y la experiencia acumulada inciden directamente en la remuneración. Los trabajadores que operan maquinaria sofisticada, manipulan materiales peligrosos o lideran equipos suelen recibir compensaciones más altas.

Además, la pertenencia a sindicatos o la negociación colectiva puede incrementar entre 10% y 30% el salario base, particularmente en obras públicas o desarrollos privados de gran escala.

El acceso a capacitaciones internas y la promoción por mérito posibilitan que los ayudantes sin formación académica avancen hacia posiciones mejor remuneradas. Empresas y contratistas valoran la disposición para el aprendizaje continuo, la adaptabilidad y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad.

Condiciones de trabajo y dinámica laboral

El trabajo en la construcción implica jornadas completas, horarios rotativos y exposición frecuente a condiciones climáticas variables. Las tareas incluyen desde el manejo de herramientas manuales y eléctricas, la preparación y medición de sitios de obra, la excavación de zanjas, la instalación de refuerzos y el montaje de andamios, hasta la remoción de escombros y la limpieza de los espacios para garantizar la seguridad.

La exigencia física y la exposición a fenómenos ambientales explican la alta rotación de personal y el recambio generacional constante. De acuerdo con la BLS, los empleados pueden percibir entre USD 1.000 y USD 1.200 semanales en regiones de alta demanda, con ingresos adicionales por horas extra, trabajo nocturno o en días festivos.

Estos factores contribuyen a que el salario sea competitivo y refleje tanto el desafío físico como la importancia estratégica del sector en la economía estadounidense.

Perspectivas y proyecciones hasta 2026

Las proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales anticipan que la demanda de mano de obra en la construcción se mantendrá robusta hasta al menos 2026, impulsada por el recambio generacional y los planes de inversión pública y privada en infraestructura.

El sector se consolida como una de las opciones más accesibles y estables para quienes buscan empleo inmediato y posibilidades de progreso, combinando alta demanda de vacantes, salarios competitivos y oportunidades de crecimiento profesional sin requisitos educativos estrictos.

Temas Relacionados

Sector ConstrucciónEstados UnidosOficina de Estadísticas LaboralesZipRecruiterSalarios ConstrucciónMercado LaboralEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Cómo visitar Alcatraz y conocer la historia real del penal

Una experiencia en la antigua prisión revela relatos de supervivencia, paisajes únicos y los secretos de las celdas que hospedaron a los reclusos más famosos

Cómo visitar Alcatraz y conocer

Ciudadanía de EEUU: quiénes pueden evitar el examen de inglés en 2026

La medida permite rendir la prueba de educación cívica en el idioma de preferencia, siempre que se notifique con anticipación la necesidad de un intérprete autorizado

Ciudadanía de EEUU: quiénes pueden

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán

Según el Comando Central, estos proyectiles están diseñados para impactar blancos a gran distancia con alta precisión para “generar problemas al adversario”

Operación Furia Épica: Estados Unidos

El sur y el centro de Estados Unidos enfrentan severas tormentas esta semana

Autoridades y meteorólogos advierten sobre un elevado riesgo de tornados, granizo y lluvias intensas en Texas, Oklahoma e Illinois, con potenciales afectaciones en servicios básicos y la vida cotidiana de miles de residentes

El sur y el centro

Hallan más de 750.000 dólares en efectivo durante operativo contra lavado de dinero en Miami

El arresto de un ciudadano dominicano revela la sofisticación de las redes criminales que emplean criptomonedas y estructuras complejas para eludir la vigilancia financiera en la región

Hallan más de 750.000 dólares

TECNO

MacBook Neo y MacBook Air

MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

El BlackBerry estaría de nuevo entre nosotros con Android: hola a las teclas físicas

Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

ENTRETENIMIENTO

El emotivo recuerdo de Harry

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

MUNDO

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán