Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Un equipo de trabajadores de la construcción opera en un sitio urbano, reflejando el dinamismo del sector mientras se examinan las proyecciones salariales para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la construcción en Estados Unidos atraviesa una etapa de expansión sostenida, con niveles de demanda que superan el promedio nacional y abren oportunidades concretas para una amplia variedad de trabajadores.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS), esta dinámica de crecimiento, sostenida por factores estructurales y coyunturales, se mantendrá al menos hasta 2026. El contexto actual favorece a quienes buscan empleo en actividades que requieren esfuerzo físico y flexibilidad, incluso para aquellos sin formación universitaria.

Las proyecciones más recientes de la BLS estiman que el empleo en todas las ocupaciones aumentará un 3% hasta 2034. En contraste, para los trabajadores de la construcción, el crecimiento esperado es del 7%, reflejando una expansión significativa respecto al promedio general del mercado laboral.

“Cada año, el sector genera en promedio 149.400 vacantes para obreros y ayudantes, consolidándose como uno de los motores de absorción laboral más importantes en el país.”

El acceso a estos puestos suele estar marcado por la baja exigencia de requisitos formales: muchas empresas priorizan la disposición para aprender en el propio puesto de trabajo y la adaptación a distintos entornos y herramientas, por encima de los títulos académicos avanzados.

Esta característica facilita la inserción de jóvenes egresados de la secundaria, migrantes y personas en proceso de reconversión laboral, quienes encuentran en la construcción una vía directa para lograr ingresos estables y perspectivas de desarrollo.

Cuánto gana un obrero de la construcción en Estados Unidos

En una concurrida obra de construcción en Estados Unidos, varios trabajadores con equipos de seguridad operan maquinaria y realizan tareas manuales, con edificios modernos y grúas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remuneración de los empleados de la construcción varía en función de la experiencia, la especialidad, la ubicación geográfica y la capacidad de negociación colectiva de cada trabajador. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario medio por hora para obreros y ayudantes ronda los USD 19,72 en 2026, equivalente a un ingreso anual aproximado de USD 41.000 para una jornada completa estándar.

No obstante, cifras actualizadas del portal de estadísticas laborales ZipRecruiter ubican el salario semanal promedio entre USD 1.000 y USD 1.200, dependiendo de la región y el volumen de trabajo.

Este rango refleja tanto el promedio nacional como las variaciones regionales: estados como California, Nueva York o Alaska superan los USD 1.180 semanales debido al alto costo de vida y la fuerte inversión en infraestructura.

En comparación, el salario medio nacional para todas las ocupaciones estadounidenses es de USD 22,26 por hora y cerca de USD 46.000 anuales, de acuerdo con los datos oficiales.

Los obreros sin especialización o experiencia previa suelen iniciar con sueldos próximos al mínimo estatal, que oscila entre USD 7,25 y USD 15 por hora según la legislación local. Aquellos que adquieren experiencia, certificaciones técnicas o se especializan en áreas como estructuras metálicas, encofrados o manejo de maquinaria pesada pueden alcanzar o superar los USD 27 por hora.

Factores que impactan en el salario de la construcción

Trabajadores de la construcción en Estados Unidos realizan sus labores diarias en un concurrido sitio de obra, utilizando maquinaria pesada y equipos de seguridad para edificar infraestructuras modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localización geográfica es uno de los factores más determinantes en la escala salarial del sector. Los estados con mayor inversión en infraestructura y mayor costo de vida, como California, Massachusetts o Nueva York, tienden a ofrecer sueldos superiores para atraer y retener personal calificado.

“Las áreas metropolitanas con proyectos de gran envergadura —como Los ángeles, Houston o Chicago— también presentan salarios más elevados en comparación con regiones rurales.”

La especialización técnica y la experiencia acumulada inciden directamente en la remuneración. Los trabajadores que operan maquinaria sofisticada, manipulan materiales peligrosos o lideran equipos suelen recibir compensaciones más altas.

Además, la pertenencia a sindicatos o la negociación colectiva puede incrementar entre 10% y 30% el salario base, particularmente en obras públicas o desarrollos privados de gran escala.

El acceso a capacitaciones internas y la promoción por mérito posibilitan que los ayudantes sin formación académica avancen hacia posiciones mejor remuneradas. Empresas y contratistas valoran la disposición para el aprendizaje continuo, la adaptabilidad y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad.

Condiciones de trabajo y dinámica laboral

El trabajo en la construcción implica jornadas completas, horarios rotativos y exposición frecuente a condiciones climáticas variables. Las tareas incluyen desde el manejo de herramientas manuales y eléctricas, la preparación y medición de sitios de obra, la excavación de zanjas, la instalación de refuerzos y el montaje de andamios, hasta la remoción de escombros y la limpieza de los espacios para garantizar la seguridad.

La exigencia física y la exposición a fenómenos ambientales explican la alta rotación de personal y el recambio generacional constante. De acuerdo con la BLS, los empleados pueden percibir entre USD 1.000 y USD 1.200 semanales en regiones de alta demanda, con ingresos adicionales por horas extra, trabajo nocturno o en días festivos.

Estos factores contribuyen a que el salario sea competitivo y refleje tanto el desafío físico como la importancia estratégica del sector en la economía estadounidense.

Perspectivas y proyecciones hasta 2026

Las proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales anticipan que la demanda de mano de obra en la construcción se mantendrá robusta hasta al menos 2026, impulsada por el recambio generacional y los planes de inversión pública y privada en infraestructura.

El sector se consolida como una de las opciones más accesibles y estables para quienes buscan empleo inmediato y posibilidades de progreso, combinando alta demanda de vacantes, salarios competitivos y oportunidades de crecimiento profesional sin requisitos educativos estrictos.