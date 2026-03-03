Tiempos de espera en aeropuertos de EEUU: cómo consultar en tiempo real las filas y usar TSA PreCheck

Los aeropuertos de Estados Unidos ofrecen información en tiempo real sobre los controles de seguridad a través de portales oficiales y la aplicación MyTSA. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Una serie de aeropuertos de Estados Unidos, en coordinación con la TSA, ha habilitado desde febrero de 2026 nuevos sistemas digitales que permiten a millones de viajeros consultar en tiempo real los controles de seguridad a través de portales oficiales y la aplicación MyTSA. Estos desarrollos facilitan la vigilancia de los tiempos de espera en los filtros de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), respondiendo a una demanda creciente de información precisa para planificar los desplazamientos aéreos.

Desde entonces, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y los portales de aeropuertos como Atlanta International Airport, Orlando International Airport, Dallas–Fort Worth International Airport, John F. Kennedy International Airport y Chicago O’Hare International Airport informan en sus sitios web y mediante la aplicación oficial MyTSA sobre las filas de seguridad, de acuerdo con comunicados institucionales y datos recogidos por la revista de noticias estadounidense Newsweek. La TSA mantiene la recomendación de llegar a los aeropuertos al menos dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas para internacionales, sin importar las estimaciones en tiempo real.

El manejo de filas y la gestión de los controles de seguridad siguen siendo asuntos centrales en los aeropuertos estadounidenses durante temporadas altas y eventos climáticos adversos. La implementación de herramientas tecnológicas apunta a agilizar el tránsito de pasajeros y reducir la incertidumbre en la experiencia aeroportuaria, siguiendo las directrices de U.S. Customs and Border Protection (CBP) y las políticas federales de seguridad aérea.

Cómo consultar los tiempos de espera en la TSA

No existe un panel nacional único para los tiempos de espera en la TSA; sin embargo, la agencia facilita el acceso a información actualizada a través de la aplicación oficial MyTSA. Como detalla la agencia, la aplicación ofrece “datos actuales e históricos sobre los controles de seguridad, así como orientación sobre artículos permitidos y alertas sobre problemas que puedan afectar los tiempos de revisión” (TSA).

Los sitios web de los principales aeropuertos estadounidenses publican estimaciones en tiempo real por terminal y punto de control. Un ejemplo se observa en el portal de Atlanta International Airport, donde pueden consultarse actualizaciones minuto a minuto para cada punto de control y elegir la terminal antes de ingresar al área de seguridad.

Portales especializados como TSA Wait Times, desarrollado por analistas de tecnología de transporte, y Qsensor, diseñado por ingenieros en gestión de flujo aeroportuario, complementan la información oficial con datos generados por usuarios y sistemas automáticos. Proporcionan comparativas históricas y promedios por franja horaria.

El sistema TSA PreCheck garantiza a los viajeros frecuentes esperas de menos de diez minutos al acceder a controles de seguridad preferenciales. (REUTERS/Annabelle Gordon)

¿Qué es TSA PreCheck y cómo funciona?

El programa TSA PreCheck está dirigido a viajeros frecuentes que cumplen con los requisitos de antecedentes y verificaciones biométricas. Las cifras de la TSA revelan que el 99% de los pasajeros PreCheck espera menos de diez minutos en los controles, una diferencia marcada frente a las filas generales (TSA PreCheck). Los aeropuertos publican la disponibilidad de los carriles PreCheck junto a la información de los controles estándar.

La TSA especifica que la presencia de carriles PreCheck se determina en función del personal y la operativa diaria; por tanto, no todos los aeropuertos ni todos los horarios ofrecen este servicio. El cronograma de funcionamiento para cada terminal puede consultarse en la web oficial de la TSA, donde se actualizan frecuencias y horarios.

Los usuarios aprobados de TSA PreCheck acceden a controles donde no es obligatorio quitarse zapatos, cinturones, chaquetas ligeras ni retirar ordenadores portátiles y líquidos permitidos, lo que favorece el flujo en los filtros de seguridad.

Diferencias entre TSA PreCheck y Global Entry

El programa Global Entry, gestionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), está concebido principalmente para viajeros internacionales que regresan a Estados Unidos. Según la CBP, Global Entry otorga acceso a quioscos automatizados para saltar las filas de control migratorio, e incluye los beneficios de TSA PreCheck (Global Entry).

Para solicitar la admisión a Global Entry, el procedimiento exige crear una cuenta en Trusted Traveler Programs, enviar una solicitud en línea, abonar la tarifa correspondiente y asistir a una entrevista presencial. Los plazos de procesamiento pueden ir desde varias semanas hasta algunos meses, según el flujo de solicitudes y la carga operativa de las autoridades.

La CBP ha informado sobre suspensiones temporales de nuevas inscripciones y renovaciones de Global Entry durante situaciones excepcionales, como cierres gubernamentales; aun así, los beneficios de TSA PreCheck suelen mantenerse activos.

La aplicación MyTSA proporciona datos actuales e históricos sobre los tiempos de espera en los controles de seguridad y opciones para consultar artículos permitidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué aeropuertos permiten consultar las filas de la TSA en tiempo real?

Los principales aeropuertos de Estados Unidos han implementado sistemas digitales para informar sobre los controles de seguridad:

Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport publica en su sitio web estimaciones minuto a minuto desglosadas por punto de control y terminal (Atlanta Airport).

publica en su sitio web estimaciones minuto a minuto desglosadas por punto de control y terminal (Atlanta Airport). Orlando International Airport utiliza herramientas de terceros y el sistema propio MCO Reserve , que permite reservar un horario para seguridad a pasajeros sin TSA PreCheck , con cupos sujetos a la capacidad diaria (Orlando MCO).

utiliza herramientas de terceros y el sistema propio , que permite reservar un horario para seguridad a pasajeros sin , con cupos sujetos a la capacidad diaria (Orlando MCO). Dallas–Fort Worth International Airport ofrece actualizaciones en vivo de los tiempos de espera por terminal y punto de control, además de información sobre carriles PreCheck (DFW Airport).

ofrece actualizaciones en vivo de los tiempos de espera por terminal y punto de control, además de información sobre carriles (DFW Airport). John F. Kennedy International Airport publica datos en tiempo real por terminal y recomienda revisar la información según la aerolínea y la hora de salida.

publica datos en tiempo real por terminal y recomienda revisar la información según la aerolínea y la hora de salida. Chicago O’Hare International Airport informa sobre promedios y picos de espera en cada terminal, con advertencias ante eventos climáticos o alta demanda.

Estos sistemas permiten comparar opciones de acceso y anticipar el flujo en las terminales, aunque las autoridades advierten que los tiempos pueden variar abruptamente por factores externos.

¿Qué recomienda la TSA sobre la llegada al aeropuerto?

La TSA mantiene su recomendación de llegar como mínimo dos horas antes de vuelos nacionales y tres horas antes de vuelos internacionales, incluso si las plataformas digitales marcan esperas cortas. “Las condiciones en los puntos de control pueden cambiar sin previo aviso por variaciones de personal, incidentes operativos o factores climáticos”, sostiene la agencia en su guía oficial (TSA).

Desde Atlanta International Airport advierten: “Por el volumen de pasajeros, los tiempos de espera pueden fluctuar rápidamente y se recomienda anticipar la llegada a la terminal”. En Orlando, la disponibilidad del sistema MCO Reserve es limitada y sujeta a la demanda diaria, sin garantizar acceso prioritario en todos los horarios.

Los aeropuertos insisten en utilizar los portales oficiales el día de vuelo y contemplar posibles demoras para ingresar a los filtros de seguridad, especialmente durante temporadas de alta demanda.

Aeropuertos como Atlanta, Orlando, Dallas–Fort Worth, JFK y Chicago O’Hare publican estimaciones minuto a minuto y por terminal de las filas de la TSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de las herramientas digitales para los viajeros

La disponibilidad de aplicaciones móviles y portales web oficiales para monitorear filas de seguridad responde a la necesidad de información fiable ante el aumento del tráfico aéreo en Estados Unidos. De acuerdo con la TSA y la revista Newsweek, millones de pasajeros utilizan cada mes la aplicación MyTSA, especialmente durante vacaciones y feriados.

Las autoridades aeroportuarias subrayan que, aunque estas herramientas facilitan la planificación y permiten anticipar demoras, no hay garantía para una rapidez constante en los controles, ya que pueden existir imprevistos operativos que modifiquen los tiempos de espera. La inscripción en programas como TSA PreCheck o Global Entry, así como la consulta en tiempo real y la llegada anticipada, figuran entre los recursos habituales para reducir el riesgo de perder vuelos por demoras en los filtros de seguridad.

A partir de la puesta en marcha de estos sistemas, los usuarios disponen de más recursos para organizar su paso por el aeropuerto. La TSA y los operadores seguirán actualizando sus plataformas para adaptarse al volumen y comportamiento de los viajeros.