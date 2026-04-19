El castillo de Enya, secretos, gatos y una decisión de vida que rompe con lo esperado

La fachada imponente de Manderley Castle refleja la privacidad que Enya protege en su vida cotidiana (AP)

El misterio en torno a la vida privada de Enya en su castillo en Irlanda ha despertado gran interés internacional, particularmente tras el reciente fallecimiento de su hermana y compañera musical Moya Brennan.

Alejada del foco público, la cantante de “Only Time” y “Orinoco Flow” se resguarda en una residencia histórica, guiada por su deseo de privacidad, de acuerdo con Hello! Magazine.

Enya, nacida Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin en Donegal, lleva una existencia apartada en su país natal, en un castillo valorado en €3,8 millones ubicado junto al mar de Irlanda. Allí, la artista prefiere el anonimato, convive solo con sus gatos y mantiene una rutina caracterizada por la tranquilidad y la introspección.

Enya ha definido su vida lejos de la exposición pública, centrada en la música y el contacto con la naturaleza.

Características y secretos de Manderley Castle

La propiedad, denominada Manderley Castle, destaca por su aspecto exterior imponente, aunque su propietaria la percibe como un espacio modesto. “Es, en realidad, un castillo muy pequeño y me enamoré de él”, comentó Enya en declaraciones recogidas por el medio citado.

El castillo cuenta con seis habitaciones y, pese a su tamaño, la cantante insiste en que el ambiente es hogareño y sencillo.

En el interior, Enya resalta un clima cálido y cotidiano. La artista afirma que, aunque por fuera cumple con la imagen tradicional de un castillo, “por dentro es realmente un hogar”.

Sus rutinas incluyen abrir las contraventanas por la mañana para contemplar el mar de Irlanda. La residencia se conoció anteriormente como Victoria Castle y Ayesha Castle.

El entorno natural de Donegal ha sido clave en la inspiración musical de la artista irlandesa (AP)

No se han publicado fotografías del interior debido al celo de Enya por proteger su intimidad, según detalla el medio. Lo que sí se sabe es que comparte la vivienda únicamente con sus gatos, manteniendo así su vida personal alejada de miradas ajenas.

Al margen de su arquitectura singular, Manderley Castle está rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Según El País y 20 Minutos, Enya destinó cerca de 320.000 euros a reforzar la privacidad con muros de casi tres metros, puertas de acero y cámaras de vigilancia.

Tras incidentes con admiradores obsesionados, la cantante instaló incluso una habitación del pánico, recurso que llegó a utilizar en 2005 cuando un intruso logró entrar en el castillo. La artista, celosa de su intimidad, rara vez es vista en los alrededores, tal como relataron vecinos a The Independent y Daily Mail.

La vida privada de Enya y su inspiración en Irlanda

La intimidad es esencial para Enya, quien ha expresado repetidamente su preferencia por una vida sin relaciones sentimentales ni familia tradicional. “Puedo ser oscura y difícil”, reconoce la artista.

Para Enya, su mundo se compone de melodías, palabras y sonidos, y estos elementos la acompañan en su rutina de retiro y creatividad.

La rutina de Enya en el castillo está marcada por la contemplación del mar y la introspección creativa (Facebook)

El entorno natural de Donegal ha desempeñado un papel fundamental en su inspiración musical. Según indica Hello! Magazine, los paisajes irlandeses y la serenidad del lugar son componentes inseparables de su obra, desde sus inicios en Clannad hasta su carrera en solitario. El mar, la tranquilidad y la soledad elegida son la base de su proceso artístico.

Otras celebridades que eligen Donegal como refugio

El atractivo de Donegal también ha cautivado a otras celebridades internacionales. Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick poseen una casa en la zona, adquirida por la familia Broderick hace 40 años. La pareja ha trabajado en la renovación y expansión del inmueble, utilizándolo como refugio para convivir con la comunidad local y experimentar la cultura y naturaleza de Irlanda.

La casa de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick en Donegal es un refugio familiar vinculado a la comunidad local

La región, conocida por su ambiente acogedor y paisajes característicos, se ha consolidado, según Hello! Magazine, como uno de los destinos preferidos por quienes buscan discreción y un vínculo profundo con la tradición y el entorno irlandés.

La vida de Enya transcurre entre la serenidad de Manderley Castle, donde cada día refuerza su elección por la soledad y la música. En ese espacio apartado, la artista ha encontrado en la composición y la contemplación su mayor unión, reafirmando que su vocación y su arte son el lazo más importante que la une al mundo.