Tarifas y frecuencias que debes conocer si viajas en metro de Nueva York

Pasajeros esperan la llegada de un tren en una estación subterránea del metro de Nueva York, reflejando la rutina diaria y el pulso vibrante de la ciudad.

El Metro de Nueva York es uno de los principales medios de transporte para que los neoyorquinos se desplacen a sus destinos en la vida cotidiana, por lo que es fundamental conocer el funcionamiento del servicio.

En la actualidad, el metro de Nueva York cuenta con 28 líneas, identificadas por letras o números, que conectan cuatro de los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Staten Island no está conectado directamente por el metro.

De acuerdo al sitio de Metro de Nueva York, los horarios de funcionamiento son los siguientes: la frecuencia de los trenes durante las horas pico, de 6:30 a 9:30 y de 15:30 a 20:00 horas, oscila entre 2 y 5 minutos.

Al mediodía, los trenes circulan cada 5 a 10 minutos, y hasta la medianoche la frecuencia varía entre 5 y 15 minutos. Desde la medianoche hasta las 6:30, la espera puede ser de aproximadamente 20 minutos.

Horarios y método de pago a partir de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, los usuarios ya no pueden utilizar MetroCard en el metro de Nueva York; es obligatorio adquirir la OMNY Card. A partir de esa fecha, no será posible comprar ni recargar la MetroCard.

La tarjeta OMNY es la opción habilitada para quienes deseen una tarjeta física para pagar sus viajes. Puede adquirirse y recargarse en máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones del subterráneo y en tiendas distribuidas por toda la ciudad.

Para comprar la tarjeta física es necesario ingresar al sitio de OMNY. Al momento de la compra, se debe cargar como mínimo USD 1. Posteriormente, es imprescindible vincular la tarjeta a una cuenta OMNY para recargarla en línea o transferir saldo a una nueva tarjeta.

Según el sitio oficial de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), los usuarios pagan por los viajes en metro y autobús local realizados hasta alcanzar un límite de USD 35 en un período de 7 días, siempre que utilicen la misma tarjeta OMNY, tarjeta de crédito o débito, o dispositivo móvil.

Para quienes viajen en autobuses exprés, el límite es de USD 67 en 7 días por todos los viajes realizados en metro, autobús local y autobús exprés.

Pasajeros ocupan los asientos y se sostienen de los pasamanos mientras viajan en el interior de un vagón del metro de Filadelfia, reflejando el pulso del transporte público urbano.

Tarifas vigentes del metro y los autobuses

Las tarifas oficiales publicadas por el MTA fijan los siguientes precios:

Tarifa del subterráneo y autobús local: USD 3 Tarifa reducida: USD 1,50

Límite de tarifa de 7 días: USD 35 Boleto de viaje sencillo: USD 3,50

Tarifa de autobús exprés: USD 7,25 Tarifa reducida de autobús exprés (solo fuera de horas pico): USD 3,60

Límite de tarifa de autobús exprés de 7 días: USD 67 Paratransporte/Access-A-Ride: USD 3

Dónde consultar el funcionamiento del Metro en Nueva York El sistema de metro de Nueva York cuenta con herramientas digitales para mejorar la experiencia de los usuarios. La aplicación oficial de la MTA permite consultar horarios, planificar recorridos y recibir alertas sobre demoras o interrupciones en tiempo real. Está disponible para dispositivos iOS y Android, y puede descargarse de forma gratuita.

Además, el sitio web de la MTA ofrece un planificador de viajes y mapas interactivos.Los usuarios también pueden acceder a información sobre el saldo y los movimientos de su tarjeta OMNY a través de la aplicación OMNY o el portal web oficial.

Esta plataforma permite recargar la tarjeta, ver el historial de viajes y gestionar cuentas personales de manera sencilla y segura. Tanto la aplicación de la MTA como la de OMNY ofrecen servicio en varios idiomas, incluido el español.