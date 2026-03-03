Las estrategias para mejorar salarios impulsan una mayor movilidad laboral en Estados Unidos

La movilidad laboral en Estados Unidos experimenta un aumento significativo, con una permanencia promedio en el trabajo actual de 3,9 años según Indeed (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad laboral crece en Estados Unidos a medida que los trabajadores buscan mejorar sus ingresos. Permanecen en el puesto actual un promedio de 3,9 años, según la plataforma de empleo Indeed, y emplean estrategias que desafían el antiguo ideal de lealtad corporativa.

Cambiar de empleo es una vía tradicional para aspirar a mejores salarios, pero mantener un historial con múltiples trabajos breves puede convertirse en un obstáculo, según expertos consultados por el medio USA Today.

El debate sobre cuántos cambios de empresa son admisibles antes de adquirir la reputación de “job-hopper” —alguien que salta constantemente de puesto— se redefine en un mercado laboral donde la fidelidad a largo plazo dejó de ser la norma predominante.

En el entorno actual, los trabajadores adoptan posturas más flexibles para adaptarse a un mercado dinámico, mientras las empresas ajustan expectativas ante esa realidad cambiante.

La duración media en un empleo descendió en 2024 a su nivel más bajo desde 2002, reflejando mayor rotación en el mercado laboral estadounidense

Descenso de la permanencia y presión salarial

El informe del USA Today destacó que la duración media en un mismo empleo ha descendido, alcanzando en 2024 su nivel más bajo desde 2002. Los analistas lo atribuyen a factores como el dinamismo del mercado, los avances tecnológicos y la proliferación de nuevas oportunidades que incentivan la rotación. Cifras de la plataforma de empleo Indeed sitúan la estancia típica del buscador activo de empleo en 2 años y 3 meses.

La consultora global Mercer anticipó para 2026 un aumento salarial promedio del 3,5%, según una encuesta de octubre de 2023 realizada a 1.000 organizaciones. Estas subidas se ven prácticamente neutralizadas por una inflación anual estimada entre 2% y 3%, lo que lleva a muchos empleados a buscar alternativas para incrementar sus ingresos, lo que incluye la postulación a nuevas posiciones.

La facilidad para postularse en línea también incide de manera directa: el diario estadounidense The New York Times informó que las aplicaciones a empleos por LinkedIn aumentaron un 45% entre 2024 y 2025, impulsadas en gran medida por herramientas de inteligencia artificial que simplifican el proceso.

Las aplicaciones a empleos por LinkedIn crecieron un 45% entre 2024 y 2025, impulsadas por la digitalización y herramientas de inteligencia artificial

Cambios de empleo, señales para las empresas y percepción generacional

La editora de tendencias laborales de Indeed, Priya Rathod, observó que hoy el mercado “es mucho más fluido”. Definió el “job-hopping” como permanecer en cargos por menos de dos años, situación donde los empleadores suelen mostrar inquietud.

El profesor de gestión en la Universidad de Pensilvania, Matthew Bidwell, explicó en USA Today: “Si uno sistemáticamente permanece menos de dos o tres años, los empleadores se ponen nerviosos”. Para Bidwell, ese historial puede sugerir escasa competencia o falta de estabilidad. Añadió que la rotación implica altos costos de reposición para las organizaciones, equivalentes a 1 o 2 años de salario del empleado saliente.

A pesar de estos riesgos, Christine Sundry, subdirectora de orientación profesional en el Heinz College de la Universidad Carnegie Mellon, señaló que la actitud general ha evolucionado en las dos últimas décadas. “Hoy las trayectorias profesionales no son necesariamente lineales”, explicó.

Sundry también detalló que la presión por salarios iniciales altos se ha incrementado en los jóvenes debido al peso de las deudas estudiantiles y que la expansión del trabajo remoto tras la pandemia facilitó la movilidad.

La percepción sobre el “job-hopping” varía según la edad; las transiciones frecuentes en los inicios profesionales suelen verse como normales, aunque se espera mayor estabilidad en quienes suman más años de experiencia. De acuerdo con Bidwell: “En los 20, cambiar de trabajo cada año no suele ser problema. Con el tiempo, sí levanta sospechas”.

Frente a posibles cuestionamientos, Rathod recomendó justificar siempre los cambios de puesto, y señaló: “Lo que importa no es la frecuencia, sino si cada movimiento tiene sentido y, más aún, si puede explicarse ante un empleador”.

El estigma del 'job-hopping' afecta a quienes cambian de trabajo cada menos de dos años, generando dudas sobre estabilidad y competencias

Estrategias alternativas: promoción interna y negociación

Quienes buscan evitar el estigma del “job-hopper” tienen, según expertos, la opción de negociar aumentos de salario o aspirar a una promoción. El centro de estudios Pew Research destacó que la mayoría de los trabajadores estadounidenses no solicita un sueldo superior al recibir una oferta inicial, a pesar de que negociar una mejora salarial adquiere cada vez mayor relevancia cuando los aumentos generales son insuficientes.

Una encuesta del portal especializado B2B Reviews en 2023 evidenció que factores como la incertidumbre, el miedo al rechazo o la preocupación por la seguridad laboral llevan a muchos empleados a renunciar a solicitar un aumento. “La lógica se impone: quien no lo pide, rara vez lo obtiene”, concluyó el análisis.

La especialista Bidwell remarcó que ascender dentro de la misma empresa es una vía para aumentar el salario y acceder a bandas remunerativas superiores. Además, una promoción interna suele facilitar futuras mejoras salariales en cambios de empresa. También existe la posibilidad de apalancar una oferta externa para negociar mejores condiciones en el puesto actual.

La lealtad laboral entre empleados y empresas se debilita, ya que muchos trabajadores perciben que el compromiso no es correspondido ante despidos recientes

La lealtad laboral cede ante nuevas realidades económicas

La orientadora profesional Sundry, valoró en que, ante los recientes despidos en grandes empresas, los trabajadores perciben que la lealtad ya no recibe un trato recíproco. “El buscador de empleo no siente la obligación de ser leal porque la empresa tampoco lo es”, planteó.

De esta manera, según coincidieron los expertos de USA Today, la tendencia a cambiar de empleo cada uno o dos años ha perdido parte de su connotación negativa, especialmente para quienes priorizan el desarrollo profesional, responden a la presión económica o buscan mejores oportunidades en un entorno laboral caracterizado por la movilidad.