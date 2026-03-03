Informe macro del BID: América Latina mantuvo su nivel de crecimiento en 2025, pero alerta sobre el peso de la deuda pública

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó su informe anual sobre la macro economía en América Latina y el Caribe

(Desde Washington, Estados Unidos) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó hoy su informe de 130 páginas sobre la situación macroeconómica de América Latina y el Caribe en 2025, donde rescata su nivel estable de crecimiento en un 2.1 por ciento y la caída de la inflación, pero alerta sobre la asimetría en los ingresos laborales y el peso constante del pago de la deuda pública y sus intereses.

En su capítulo Perspectivas Económicas, el panorama anual del BID sostiene:

-“América Latina y el Caribe comienza el 2026 enfrentándose a un contexto mundial complejo e incierto. Al igual que en 2025, el entorno externo se caracteriza por un aumento en las tensiones geopolíticas, cambios en las políticas comerciales y un alza en las tasas de interés mundiales”.

-“Mientras tanto, los rápidos avances en las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) están teniendo efectos macroeconómicos visibles, especialmente en las economías avanzadas, en donde cada vez se respalda más su inversión y crecimiento”.

-“No obstante, el crecimiento mundial sigue siendo moderado en general, y se prevé que continúe la desaceleración a largo plazo de China, lo que limitará la demanda externa”.

-“A pesar de este contexto difícil, las economías de América Latina y el Caribe han demostrado ser resilientes. El crecimiento se ha mantenido modesto pero constante, los mercados laborales han seguido exhibiendo un desempeño favorable —con tasas de desempleo alcanzando niveles mínimos históricos o cercanos a ellos en toda la región— y las primas de riesgo soberano han alcanzado niveles históricamente bajos“.

Carátula del informe sobre la macroeconomía de América Latina y el Caribe presentado por el BID

-“Los tipos de cambio se apreciaron frente al dólar estadounidense en muchos países a lo largo de 2025, y la inflación se ha mantenido en gran medida bajo control”.

-“Este desempeño marca un contraste con episodios pasados de mayor incertidumbre mundial que a menudo se asociaban con salidas de capitales, fuertes depreciaciones monetarias y tensiones financieras en la región. Este logro sugiere que los años de fortalecimiento institucional de los marcos de política fiscal y monetaria han dado sus frutos.

-“No obstante, siguen prevaleciendo vulnerabilidades importantes. El crecimiento es insuficiente para cerrar las brechas de ingresos.

-"Al mismo tiempo, las tasas de interés de largo plazo en las economías avanzadas se han mantenido elevadas — reflejando la incertidumbre persistente y la rápida expansión de la deuda pública mundial— y es probable que continúen limitando las condiciones de financiamiento para la región".

-“Sumado a los ya elevados niveles de deuda pública, el aumento de los pagos de intereses ejerce una presión cada vez más creciente sobre las finanzas públicas y las cuentas externas. Si no se abordan a tiempo, estas presiones podrían erosionar gradualmente la resiliencia de la región".

Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

-“Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas oportunidades. Los avances en las tecnologías digitales ofrecen un margen adicional para mejorar la recaudación tributaria, fortalecer los sistemas de pago y reforzar la gestión general de la política fiscal y monetaria.

-“Paralelamente, la digitalización y la transición energética mundial están impulsando la demanda de minerales críticos, lo que abre una nueva ventana de oportunidad para la inversión, las exportaciones y los ingresos públicos en una región abundantemente dotada de esos recursos“.

-“De cara al futuro, América Latina y el Caribe enfrentará el doble desafío de preservar la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, abordar profundas limitaciones estructurales tales como el bajo crecimiento de la productividad, los rápidos cambios demográficos que limitan cada vez más la expansión impulsada por la fuerza laboral y la baja resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos, además de los riesgos asociados a la transición hacia niveles más bajos de emisión".

-“A medida que desaparece el impulso demográfico favorable, la productividad cobra protagonismo como motor de crecimiento. Será esencial aprovechar las oportunidades emergentes fomentadas por la tecnología y las materias primas para sostener un crecimiento más resiliente e inclusivo".

Cuadro del informe anual del BID que rescata la importancia de la demanda de los minerales críticos para América Latina

El informe anual del BID también trata sobre la importancia estratégica de los minerales críticos. Al respecto, el dossier asegura:

-“Las materias primas han vuelto a ocupar un lugar central en los debates macroeconómicos de América Latina y el Caribe. El proceso de transformación energética en curso y la rápida difusión de las tecnologías modernas están reconfigurando los cimientos materiales de la economía mundial”.

-“Minerales como el cobre, el grafito, el litio, el níquel y los elementos de tierras raras se han vuelto esenciales para el transporte electrificado, la energía renovable y la infraestructura digital, asumiendo una importancia estratégica comparable a la del petróleo en el siglo XX".

-“Los países capaces de suministrar estos minerales de manera confiable y sostenible están siendo cada vez más influyentes dentro de las cadenas de valor mundiales”.

-“Para América Latina y el Caribe, este cambio presenta una perspectiva de doble filo. La región es rica en muchos de los minerales necesarios para la energía limpia y los sistemas digitales, lo que ofrece un potencial de inversión sostenida, crecimiento de las exportaciones e ingresos fiscales“.

-“Sin embargo, la experiencia adquirida en los auges anteriores de los hidrocarburos, los metales y la agricultura advierte que la riqueza natural por sí sola no garantiza un desarrollo duradero. Los períodos de crecimiento acelerado han sido a menudo de corta duración, con efectos indirectos limitados y ganancias de productividad modestas“.

-“La calidad institucional, más que la geología, ha resultado decisiva para determinar si la abundancia de recursos conduce a un desarrollo y una resiliencia de largo plazo o refuerza los ciclos de auge y caída“.

-“La capacidad de la región para aprovechar sus recursos minerales dependerá no solo de la capacidad de extracción y procesamiento, sino también de la solidez de las instituciones macrofiscales y los marcos de política capaces de gestionar la volatilidad y mantener la inversión”.

Cuadro del informe del BID que exhibe la vulnerabilidad financiera de los países de América Latina y el Caribe

Asimismo, el informe propone su mirada respecto a los shocks externos y su peso en las economías regionales. En ese sentido, el panorama anual del BID afirma:

-“La tolerancia al riesgo a nivel mundial es intrínsecamente frágil y propensa a cambios repentinos. Los acontecimientos geopolíticos y comerciales recientes han puesto a prueba esta fragilidad, lo que ha contribuido a aumentar la incertidumbre en 2025″.

-“Hasta la fecha, los mercados se han mantenido en general resilientes, a pesar de los importantes riesgos subyacentes. Las economías de mercados emergentes (EME) son especialmente vulnerables a los cambios en la percepción del riesgo a nivel mundial. Estos episodios de mayor aversión al riesgo suelen caracterizarse por caídas sincronizadas de los precios de activos, una reducción de flujos de capitales, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento externo y fuertes ajustes en los precios de las materias primas“.

-“Para América Latina y el Caribe, esta dinámica tiene consecuencias especialmente importantes. La exposición de la región a períodos de mayor aversión al riesgo globales (conocidos como risk-off en inglés) se ve amplificada por tres características estructurales: una alta dependencia de las exportaciones de materias primas, cuyos precios suelen bajar durante los períodos de aversión al riesgo; una fuerte dependencia de los flujos de capitales privados, que son procíclicos con el ciclo financiero global; y, en varias economías, un espacio fiscal limitado o marcos de política menos creíbles, que restringen la capacidad de absorber shocks“.

-“Cuando la tolerancia al riesgo mundial se deteriora, estas vulnerabilidades interactúan para transmitir rápidamente la debilidad de los precios de las materias primas, el aumento de los diferenciales soberanos y la depreciación de los tipos de cambio a la demanda interna, lo que amplifica las recesiones y limita el margen para adoptar respuestas de política contracíclica“.

-“A lo largo de 2025, las condiciones financieras globales se vieron determinadas por una amplia depreciación del dólar estadounidense, que reflejó cambios en la asignación de carteras, un aumento de las operaciones de cobertura cambiaria y la preocupación por la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos“.

-“Históricamente, estos episodios han proporcionado un entorno externo relativamente favorable para las economías emergentes, a menudo asociado con precios más firmes de las materias primas y un mejor acceso al financiamiento externo".

Un cuadro sobre expectativas de inflación en Argentina, Brasil, México y Uruguay que presenta el informa anual 2025 del BID

El dossier del Banco Interamericano de Desarrollo se ocupa también del fenómeno inflacionario, una variable económica que históricamente afectó la estabilidad política y social de los gobiernos en América Latina.

En este sentido, el informe para 2025 del BID describe:

-“Tras un exitoso proceso de desinflación, los países de América Latina y el Caribe deben ahora hacer frente a nuevos retos derivados de los shocks de oferta y demanda que se produjeron en años anteriores. Estos shocks importantes pueden haber dejado secuelas que amenacen la estabilidad monetaria en el futuro, ya que muchos agentes económicos han experimentado niveles de inflación que no se observaban desde hacía generaciones”.

-“Las expectativas y la confianza en las autoridades económicas son fundamentales para garantizar la estabilidad macroeconómica”.

-“En los cuatro países (NdR: Argentina, Brasil, México y Uruguay), las expectativas de inflación disminuyeron durante 2024 y 2025. En algunos casos, como el de los consumidores mexicanos, las expectativas se mantuvieron estables, pero en otros, como el de los consumidores argentinos y las empresas uruguayas, disminuyeron significativamente. En general, estas encuestas revelan una reducción satisfactoria de las expectativas de inflación para la muestra disponible de países y agentes económicos.

-“El período de desinflación no solo redujo los niveles de inflación, sino que convenció a los agentes de que los precios no iban a crecer de manera persistente”.

“Además, una inflación más baja y estable puede impulsar la confianza en los bancos centrales y otras autoridades económicas, lo que puede respaldar las medidas políticas, especialmente en períodos de alta incertidumbre”.

En este contexto, Laura Alfaro Maykall -economista jefe del BID- precisó que “América Latina y el Caribe ha navegado la incertidumbre global con resiliencia, apoyada en marcos fiscales y monetarios que han contribuido a contener la inflación y sostener la estabilidad macroeconómica”.

Y completó: “De cara al futuro, los países deben acelerar el crecimiento impulsado por la productividad, fortalecer las finanzas públicas y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen la digitalización, la inteligencia artificial y la energía para elevar los niveles de vida y construir economías más resilientes e inclusivas”.