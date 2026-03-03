El metro de Nueva York estrena anuncios de audio en estaciones y trenes seleccionados

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) ha lanzado un programa piloto de anuncios de audio en el metro para diversificar fuentes de financiamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metro de Nueva York ha comenzado a emitir mensajes publicitarios de audio en determinadas estaciones y trenes como parte de un programa piloto que busca diversificar las fuentes de financiamiento del sistema.

La iniciativa, impulsada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), introduce anuncios de hasta 30 segundos, emitidos cada 10 minutos, con el objetivo de generar ingresos adicionales sin interferir en las comunicaciones esenciales del servicio.

A partir de este plan piloto, los usuarios del metro neoyorquino escucharán anuncios dirigidos exclusivamente a los sectores del entretenimiento y los deportes.

La MTA ha establecido un límite de volumen de 75 decibelios para estos mensajes y ha restringido la frecuencia a uno cada 10 minutos, en un esfuerzo por evitar la saturación sonora y preservar el flujo habitual de información relevante para los pasajeros. Solo una marca podrá emitir avisos por día en cada estación o tren participante, lo que limita la presencia comercial diaria.

La campaña, denominada Station Audio Advertisements, estará vigente hasta el 1 de junio de 2026. Durante este periodo, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) evaluará tanto el impacto económico de la medida como la respuesta de los viajeros.

El programa se implementa exclusivamente en estaciones y trenes seleccionados, lo que permite monitorear de manera controlada la percepción de los usuarios y ajustar la estrategia según los resultados obtenidos.

El nuevo programa de anuncios de audio en el metro de Nueva York responde a la necesidad de la MTA de obtener fuentes alternativas de financiamiento para enfrentar los desafíos presupuestarios que atraviesa el sistema de transporte.

El plan piloto permite anuncios de audio cada 10 minutos, con un volumen máximo de 75 decibelios, solo en determinadas estaciones y trenes del metro de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los responsables del proyecto han subrayado que los avisos comerciales no reemplazarán ni interferirán con los mensajes de seguridad, emergencia o servicio habitual. Esta condición fue establecida para garantizar que la información esencial para los desplazamientos y la seguridad de los pasajeros siga siendo la prioridad.

El contenido de los anuncios está estrictamente delimitado. Solo se permite la promoción de eventos, productos o servicios vinculados al entretenimiento y el deporte, excluyendo cualquier otro tipo de publicidad que pudiera resultar invasiva o polémica. Esta restricción busca reducir el riesgo de sobrecarga informativa y limitar la exposición constante a estímulos comerciales, una preocupación recurrente en los sistemas de transporte masivo.

Reacciones de los pasajeros ante la publicidad sonora

La implementación de publicidad de audio ha generado opiniones divididas entre los usuarios del metro de Nueva York. Una parte significativa de los pasajeros ha manifestado su malestar por la incorporación de nuevos estímulos sonoros en un entorno ya caracterizado por el bullicio y la sobrecarga auditiva.

En foros y redes sociales, se advierten comentarios irónicos sobre la calidad y la pertinencia de los anuncios, así como dudas respecto a la capacidad del sistema para preservar la claridad de los mensajes informativos ante el aumento del ruido ambiente.

Algunos usuarios han señalado que la adición de anuncios podría agravar la dificultad para escuchar avisos importantes, un problema que ha sido objeto de reclamos históricos en la red de transporte.

Otros consideran que, si bien la recaudación de fondos es necesaria para la sostenibilidad del sistema, la estrategia elegida puede afectar la experiencia de viaje de forma negativa, especialmente para quienes realizan trayectos largos o deben prestar atención constante a los cambios en el servicio.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), consciente de las preocupaciones, ha especificado que la prioridad será siempre la seguridad y la información de servicio.

Según la entidad, los anuncios comerciales estarán programados para no coincidir con mensajes críticos y se aplicarán mecanismos de monitoreo para ajustar la frecuencia, el tipo de contenido y el volumen en función de la retroalimentación de los usuarios. Además, la autoridad ha abierto canales de comunicación para que los pasajeros puedan expresar sus opiniones y sugerencias durante toda la fase piloto.

Contexto y antecedentes del sistema de transporte neoyorquino

El futuro de los anuncios de audio en el metro dependerá de los resultados de la fase piloto, que medirá recaudación de fondos y aceptación entre los más de 8 millones de usuarios diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metro de Nueva York es uno de los sistemas de transporte más grandes y complejos del mundo, con más de 8,43 millones de viajes diarios en días laborables, según datos de la propia Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA).

La red enfrenta desde hace años desafíos financieros, operativos y de infraestructura, agravados por la caída en la cantidad de pasajeros tras la pandemia y el aumento de los costos operativos. Debido a ello, la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso se ha vuelto prioritaria para garantizar la continuidad y mejora del servicio.

La introducción de publicidad sonora se suma a otras estrategias de monetización implementadas en los últimos años, como la instalación de pantallas digitales, acuerdos de patrocinio y la comercialización de espacios publicitarios en superficie.

Sin embargo, la inclusión de anuncios de audio representa un cambio significativo al incorporar estímulos auditivos en un entorno tradicionalmente reservado para la información de servicio.

El futuro de esta modalidad dependerá de los resultados que arroje la fase piloto en materia de recaudación y aceptación de los usuarios.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) evaluará si la iniciativa puede integrarse de forma permanente al modelo de financiamiento del sistema o si, por el contrario, deberá ajustarse o descartarse tras el análisis de la experiencia de los pasajeros y el desempeño económico obtenido hasta el 1 de junio de 2026.