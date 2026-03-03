El complejo Forte Living abre sorteo de viviendas accesibles con comodidades de lujo en Manhattan

Forte Living en East Harlem redefine la vivienda asequible en Manhattan al incluir spa, gimnasio y áreas verdes privadas en alquiler (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva lotería de viviendas asequibles de Manhattan ofrece, por primera vez, residencias en alquiler con acceso a spa, gimnasio y áreas verdes privadas dentro de un edificio, lo que redefine los estándares de habitabilidad en el centro de Nueva York.

El desarrollo, denominado Forte Living, recibe solicitudes hasta el 27 de abril de 2026, buscando cubrir una brecha de oferta de opciones accesibles en una de las ciudades más costosas del mundo, según información publicada por la plataforma oficial de la ciudad de Nueva York para vivienda asequible, NYC Housing Connect.

Ubicado en el 205 East 110th Street, en East Harlem, el edificio tiene 18 pisos y apartamentos diseñados para distintos niveles de ingreso familiar, desde USD 41.589 hasta USD 227.500.

Hay unidades tipo estudio hasta departamentos de dos habitaciones; un porcentaje está reservado para personas con movilidad, visión o audición reducidas. Se otorgan preferencias para quienes residen en las Juntas Comunitarias 01 y 11 de Manhattan, empleados públicos, veteranos y actuales habitantes de la ciudad.

El desarrollo surge como respuesta a la demanda no atendida de vivienda asequible con servicios que suelen encontrarse en propiedades de costo elevado.

Forte Living y la calidad de vida en la vivienda asequible de Nueva York

Forte Living se posiciona como una oferta poco usual dentro del mercado de alquiler asequible de Nueva York. Además de los requisitos de acceso y la exención fiscal 421-a contemplada por el Departamento de Conservación y Desarrollo de la Vivienda, organismo encargado de políticas públicas de vivienda en la ciudad de Nueva York, el edificio integra una variedad de instalaciones técnicas pocas veces presentes incluso en complejos de renta convencional.

Los residentes pueden acceder a un gimnasio completo equipado para entrenamiento cardiovascular y de fuerza, spa, sala de billar, coworking y centro comunitario, en algunos casos por pago adicional.

El complejo cuenta con terrazas y solárium en la azotea, barbacoas para convivencias, espacios verdes y zonas aptas para actividades al aire libre. La cercanía a senderos para correr, caminar o andar en bicicleta agrega opciones para el bienestar cotidiano, en sintonía con la vida urbana. Una moderna sala de coworking con acceso a internet responde a la demanda de teletrabajo.

Dentro de los apartamentos se destacan equipamientos que incluyen lavadoras y secadoras, lavavajillas, electrodomésticos con certificación de eficiencia energética, aire acondicionado y encimeras con terminaciones técnicas específicas.

El diseño prioriza el equilibrio entre luz natural, vistas abiertas a la ciudad y comodidad, por medio de ventanales amplios y una distribución funcional y moderna.

La gestión de alquileres y solicitudes de mantenimiento es completamente digital; las áreas comunes disponen de wifi, televisión por cable o satélite de alta velocidad.

Los residentes cuentan con taquillas para paquetes, espacios de almacenamiento en planta baja y un área para el lavado de perros, con límite de 22 kilogramos (kg). Otros servicios incluyen portero virtual, sistema de intercomunicación y cámaras de seguridad.

Proceso de selección, preferencias y conectividad

NYC Housing Connect precisa que el proceso de selección otorga prioridad a personas con necesidades específicas de movilidad, visión o audición, y también a quienes sean parte de las Juntas Comunitarias 01 y 11 de Manhattan, empleados públicos, veteranos y actuales residentes. Además, no se exige depósito ni se cobra tasa de solicitud para ingresar al sorteo.

La convocatoria está abierta hasta el 27 de abril de 2026, permitiendo a los interesados reunir la documentación y verificar elegibilidad con suficiente antelación. La ubicación garantiza accesibilidad a líneas de metro —1, 2, 3, A, B y C— y a infraestructura pública cercana, como parques y centros educativos.

El Programa de Vivienda Inclusiva, marco bajo el que se construyó Forte Living, busca mejorar el acceso a viviendas con servicios, para quienes han quedado al margen por los precios altos y la escasez en el mercado.

Espacios comunitarios y criterios de sostenibilidad

El diseño arquitectónico de Forte Living se centra en la integración de espacios comunitarios de uso compartido, definidos por acabados funcionales y contemporáneos, en contraste con diseños estándar de grandes desarrollos multifamiliares de la ciudad. El vestíbulo y las áreas comunes tienen una estética próxima a la de un hotel boutique.

Entre las condiciones orientadas a la comunidad destacan el establecimiento de un edificio libre de humo, entrada accesible, ascensor de última generación y un centro de reciclaje, promoviendo accesibilidad y prácticas sostenibles.

“Es una de las pocas oportunidades de tener ambas cosas”, informó NYC Housing Connect, en referencia a la posibilidad de acceder a vivienda y comodidades en un solo lugar. El sorteo permanece abierto para quienes cumplen los requisitos.