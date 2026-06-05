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Las primeras imágenes de “Toda la verdad detrás de mis mentiras” adelantan una despedida de soltera, carretera y varios secretos

La nueva adaptación de Elísabet Benavent ya tiene día de lanzamiento en todo el mundo y se perfila como una de las apuestas fuertes de la plataforma para la ficción española adulta joven

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Ella es Coco. Él es Marín. Ella buscaba piso. Él tenía la habitación perfecta. Desde entonces son Sardina y Anchoa, aunque parece que no es solo el piso lo que les une… Un viaje en caravana con amigos está a punto de ponerlo todo patas arriba, porque las verdades siempre acaban encontrando la manera de salir a la luz. La serie #TodaLaVerdadDeMisMentiras, basada en la novela de Elísabet Benavent, llega el 28 de agosto. (Netflix.)

Netflix ha confirmado la fecha de estreno mundial para Toda la verdad detrás de mis mentiras, la miniserie dramática basada en la novela homónima de Elísabet Benavent: el 28 de agosto de 2026. A diferencia de lo previsto originalmente, el anuncio oficial de la plataforma señala que la serie tendrá cinco episodios, en lugar de los siete que circularon en los primeros informes de desarrollo. El rodaje concluyó a comienzos de agosto de 2025, lo que garantiza al equipo suficiente margen para completar la posproducción antes del lanzamiento global.

El regreso de Benavent al catálogo de Netflix continua la dinámica de colaboración iniciada con el estreno de las cuatro temporadas de Valeria, seguida por la miniserie Un cuento perfecto y la película Fuimos canciones. Todas estas adaptaciones han formado un ‘universo’ de autoras españolas para la plataforma, consolidando a la escritora como una figura clave en la estrategia de ficción local del gigante estadounidense. La relevancia de Toda la verdad detrás de mis mentiras responde tanto a la continuidad de este acuerdo, como a un equipo creativo que mantiene vínculos directos con producciones anteriores de la franquicia.

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Un díptico muestra a un hombre joven con camiseta sin mangas, boca abierta y ojos muy abiertos a la izquierda, y a una mujer sonriendo levemente a la derecha
Netflix estrenará la miniserie Toda la verdad detrás de mis mentiras el 28 de agosto de 2026 con lanzamiento mundial.(Netflix)

En el centro del proyecto figura la productora Plano a Plano, responsable también de Valeria, Toy Boy y A Perfect Story. El liderazgo creativo recae en César Benítez como productor, y en un binomio de codirección formado por María Togores y Marina Pérez. El comunicado oficial de Netflix detalla que Marina Pérez asumió además la escritura de los guiones junto a Montaña Marchena, con Pérez habiendo participado previamente en el proceso creativo de Valeria. Este enfoque da lugar a un equipo creativo “mayoritariamente femenino”, según la información relevada, con la propia Benavent en el rol de productora ejecutiva junto a Ángel Armada y la mencionada Pérez.

Elenco principal y perfiles asociados

El reparto de Toda la verdad detrás de mis mentiras está integrado íntegramente por talento español, haciendo especial hincapié en la experiencia previa de los protagonistas en proyectos conjuntos. Itziar Manero y Daniel Ibáñez, que dan vida a Coco y Marín, comparten antecedentes recientes en Manual para señoritas. El grupo de personajes se completa con Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas), Lucía de la Fuente (Tóxico) y Clara Sans (Innato).

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Un equipo de filmación graba en un set al aire libre con una mujer en una mesa, rodeada de luces, un micrófono boom y un RV amarillo vintage al fondo
La trama de Toda la verdad detrás de mis mentiras sigue un viaje en caravana durante la despedida de soltera de Blanca, donde salen a la luz secretos que afectan la amistad. (Netflix)

Las primeras imágenes difundidas por Netflix confirman la apuesta estética por el “drama veraniego” de carretera, con la caravana y escenarios de playa como elementos visuales centrales. El argumento, de acuerdo con la sinopsis oficial, desarrolla el viaje en caravana de un grupo de amigas que, durante la despedida de soltera de Blanca, afrontan el descubrimiento de múltiples secretos que ponen en jaque la cohesión de la amistad.

Estructura narrativa y detalles de producción

La miniserie se fundamenta en una estructura de cinco episodios autoconclusivos, una reducción respecto a los siete inicialmente considerados. El rodaje de la producción española finalizó a principios de agosto de 2025, permitiendo un extenso período de edición y posproducción de cara al estreno pautado para 2026. Este margen, poco habitual para una serie de verano enfocada en el público adulto joven, posiciona al título como uno de los lanzamientos clave de la temporada de ficción original en lengua española de Netflix.

Mujer pelirroja con blusa roja sentada en un escritorio, trabajando en una laptop plateada, con una claqueta blanca de producción de Netflix frente a ella
La adaptación de Elísabet Benavent amplía su colaboración con Netflix tras Valeria, Un cuento perfecto y Fuimos canciones. (Netflix)

Benavent y la productora han replicado el modelo que caracterizó a Valeria, integrando elementos reconocibles por la audiencia como el equipo creativo principal y la participación directa de la autora en la supervisión ejecutiva. La combinación de estreno global sincronizado el 28 de agosto de 2026, equipo técnico premium y presencia consolidada de la escritora en el streaming, refuerza la proyección internacional de la ficción española en la estrategia de contenidos originales de la plataforma, según detalló la información divulgada por What’s on Netflix.

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