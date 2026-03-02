Restaurantes de Los Ángeles destacan con premios, innovación y propuestas multiculturales para marzo

Cientos de personas disfrutan de la gastronomía y ambiente del Mercado Nocturno 626 en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las festividades de febrero inyectaron dinamismo a la escena culinaria de Los Ángeles, que vivió un mes breve pero cargado de celebraciones como el Año Nuevo Lunar, Mardi Gras, Iftar y Cuaresma.

A estos eventos se sumó el Mes de la Historia Afroamericana, que ofreció oportunidades para destacar el legado de chefs y restaurantes, entre ellos Serving Spoon de Inglewood, galardonado con el premio Clásico de América en California por la Fundación James Beard.

La ciudad registró contrastes climáticos: tras una semana de intensas lluvias que forzaron el cierre temporal de restaurantes y generaron pérdidas económicas, el clima veraniego permitió el regreso de productos de temporada como espárragos y albaricoques a los menús locales.

Durante el Mes de la Historia Afroamericana, la atención estuvo puesta en espacios resilientes y figuras como Joe Randall, conocido como el Decano de la cocina sureña, quien falleció tras más de medio siglo dedicado a las tradiciones culinarias afroamericanas.

También destacó una granja de 100 hectáreas en Acton, actualmente la mayor explotación agropecuaria afroamericana del condado.

Una mesa abundante muestra la diversidad culinaria de Los Ángeles durante febrero, celebrando el Año Nuevo Lunar, Mardi Gras, Iftar y Cuaresma con una variedad de platos y decoraciones festivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los restaurantes más reconocidos fue Alto, dirigido por Juana Castellanos y Esteban Klenzi, que fusionan raíces uruguayas y argentinas con énfasis en la región del Río de la Plata.

El menú resalta panes con queso, carnes a la leña y cócteles que reinterpretan clásicos argentinos del siglo XX, junto a platos como la ensalada de aguacate a la brasa.

Nuevas propuestas y espacios emblemáticos

El restaurante Arroz and Fun trasladó sus especialidades al local de Chifa en Eagle Rock, donde la familia Rosales ofrece bebidas como latte de arroz tostado con dátiles, tónico de espresso con chicha morada, sándwiches de huevo en pan de piña y una selección de dim sum.

Arroz and Fun amplió la oferta culinaria en Los Ángeles.

En West Hollywood, el chocolatero Chris Ford inauguró una tienda temporal de postres en el Kimpton La Peer, con opciones que van desde barras de chocolate de tres capas hasta una máquina expendedora de dulces y la promesa de un menú degustación exclusivo para fines de semana.

El Centro de alimentos de Crenshaw revitalizó el sur de Los ángeles con una cocina colectiva centrada en comida vegana y especialidades alcalinas, como la pizza de berenjena y sándwiches de pescado de guanábana, además de un mercado de productos frescos y jugos.

Expansión cultural y reconocimiento histórico

El bistró Fuegos LA, en el sur de la ciudad, funciona como punto de encuentro comunitario con empanadas, carnes a la parrilla y vinos sudamericanos.

Fuegos LA refuerza la identidad comunidades con menús diversos y espacios de encuentro cultural en la ciudad. (@fuegosla)

Su copropietario, Federico Laboureau, participó en el diseño del escenario para la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, evocando la identidad latinoamericana.

En Angelino Heights, la cafetería Granada funciona bajo el programa MEHKO, que autoriza la operación de restaurantes en hogares con ventas anuales limitadas a USD 100.000. El menú incluye espressos, matcha lattes y pasteles de ricotta y naranja sanguina.

La reciente apertura de Hermon’s en el barrio de Hermon se consolidó con platos como vongole relleno de ricotta y cuellos de branzino al estilo alitas de búfalo, acompañados de una selección de vinos y cócteles.

Gastronomía histórica y nuevas tendencias

La taquería King Taco, pionera de los tacos suaves y los camiones de comida en Los Ángeles, será declarada sitio histórico-cultural tras una votación municipal prevista para abril. Fundada en 1975 en Cypress Park, la cadena cuenta hoy con casi dos docenas de locales.

King Taco, uno de los lugares gastronómicos tradicionales de Los Ángeles. (@kingtaco_official)

En el Grand Central Market, La Sandunga ocupa el espacio dejado por Roast to Go, ofreciendo tlayudas oaxaqueñas, mole y barbacoa con ingredientes traídos directamente de Oaxaca.

En Monterey Park, Nuo Mochi atrae multitudes con mochis gigantes y rellenos innovadores.

Dim sum, cocina georgiana y tacos en escena

El restaurante Palette Dim Sum en Rosemead amplió su menú tras su apertura en febrero, mientras que Saqartvelo, cafetería gestionada por mujeres georgianas en Van Nuys, destaca con panes tradicionales, khachapuri, khinkali, salsas caseras y jugos de estragón.

Críticos gastronómicos locales recomiendan Sea Harbour en Rosemead para dim sum y especialidades como har gau y bollos de pandan con cerdo.

El auge de la cocina internacional destaca en Los Ángeles con nuevas aperturas como Palette Dim Sum. (@palettedimsum)

En Silver Lake, la Taquería Frontera se mudó a un local más grande, ampliando su oferta de tacos estilo Tijuana y otras especialidades mexicanas.

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl impulsó la popularidad de Villa’s Tacos, donde el artista degustó uno de los tacos emblemáticos.

Villa’s Tacos. (Créditos: Los Angeles Times)

Las sucursales de Highland Park y Grand Central Market registraron una afluencia masiva tras el evento.