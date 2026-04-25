Un podcast impulsa el arresto de cuatro hombres por un asesinato cometido hace más de 40 años

Las autoridades de Louisiana presentaron cargos de violación agravada y asesinato en segundo grado contra cuatro hombres identificados como conocidos de la joven víctima (Associated Press).

Un podcast de investigación criminal permitió resolver un caso archivado durante más de cuarenta años en Louisiana: el asesinato y abuso sexual de Roxanne Sharp, quien tenía 16 años al fallecer en 1982. El avance se concretó tras la colaboración entre la policía, un grupo de periodistas locales y el uso de nuevas tecnologías forenses, lo que llevó a la detención de cuatro hombres, según NBC News y The New York Post.

El impacto público del podcast seriado Who Killed Roxanne?, producido por Northshore Media Group con la conducción Charles Dowdy, fue determinante para el esclarecimiento. Marc Gremillion, portavoz de la Policía Estatal de Louisiana, afirmó a The Associated Press: “El podcast fue de gran ayuda para que pudiéramos reconstruir los días previos a la muerte de Roxanne y también para lograr que los testigos volvieran a contactarnos”.

Avances forenses y detenciones tras cuatro décadas

Son cuatro los sospechosos arrestados por su vinculación con el crimen de Roxanne. Billy Williams Jr., de 62 años, fue detenido en Covington; Darrell Dean Spell, de 64, fue capturado en su domicilio en Dayton, Ohio. Perry Wayne Taylor y Carlos Cooper, ambos de 64 años y residentes en Covington, ya se encontraban bajo custodia del Departamento Correccional de Louisiana por causas ajenas al caso y recibieron la notificación formal de los detectives.

De acuerdo con las autoridades, la adolescente conocía a los cuatro sospechosos arrestados y frecuentaba el barrio donde vivían. Todos enfrentan cargos de violación agravada y asesinato en segundo grado, informaron NBC News y The New York Post.

Los cuatro sospechosos detenidos por el crimen de Roxanne enfrentan cargos de violación agravada y asesinato en segundo grado (Captura de video: WDSU).

Desde el hallazgo del cuerpo de Roxanne Sharp, arrojado cerca del recinto ferial de St. Tammany Parish, a unos 50 kilómetros al norte de Nueva Orleans, el 12 de febrero de 1982, las pruebas físicas disponibles no permitieron esclarecer el crimen.

Incluso, la policía creyó haber resuelto el caso tras la confesión del asesino en serie Henry Lucas. Sin embargo, Lucas, conocido por múltiples declaraciones falsas, se retractó y las pruebas lo desvincularon totalmente del crimen, reportó The New York Post.

Durante más de cuatro décadas, la ausencia de evidencias y el silencio de testigos dificultó la investigación. Recién en 2023, la policía local reabrió el expediente, exhumó pruebas, realizó nuevas entrevistas y aplicó análisis de ADN con tecnología avanzada.

El papel del podcast y la reacción de la comunidad

El podcast facilitó una apertura social en torno al caso. Charles Dowdy, vicepresidente de Northshore Media, destacó el efecto multiplicador de la serie en The Associated Press: “Cuando empezamos el podcast, pensábamos que a nadie le importaba, pero pronto nos dimos cuenta de nuestro error. Mucha gente se puso en contacto con nosotros y nos dijo que conocían a Roxanne, que la recordaban y que eran amigos suyos”.

En consecuencia, el podcast propició el debate entre los residentes y allegados al caso. Justin Joiner, hijo de un agente que intervino en la primera inspección del lugar del crimen, relató a The New York Post que su padre conservó hasta el final de su vida un maletín con notas del caso y que el asesinato representó “una gran nube negra sobre la comunidad. Nadie hablaba del tema; era un secreto a voces, se hablaba de ello en casa, no en público”.

Entre las voces institucionales, el jefe de la policía de Covington, Michael Ferrell, subrayó el compromiso de persistencia en un comunicado: “Los casos sin resolver no se cierran solos. Cierran porque la gente se presenta año tras año y se niega a renunciar. Eso es precisamente lo que hicieron nuestras agencias, y hoy, Roxanne y su familia finalmente han obtenido la justicia que tanto anhelaban”.

Oficiales de policía de Luisiana anuncian el arresto de los cuatro acusados del asesinato y abuso sexual de Roxanne Sharp (Captura de video: WDSU).

Según el fiscal Collin Sims, la resolución demuestra lo que la colaboración y los avances en técnicas investigativas pueden lograr. Sims declaró a NBC News: “Las detenciones de hoy reflejan nuestro firme compromiso de buscar justicia, sin importar el tiempo transcurrido, y de exigir responsabilidades a los culpables”.

Por parte de la familia, Michele Lappin, sobrina de la víctima, expresó: “Agradecemos el arduo trabajo y el cariño que se ha demostrado en el caso de Roxanne Sharp. Esperamos que, con la justicia, llegue la sanación y el cierre para nuestra familia, sus seres queridos y la comunidad”.