Los restaurantes de Estados Unidos redefinen el concepto tradicional de buffet

El término buffet tiene raíces francesas y, en sus orígenes, no hacía referencia a un banquete ilimitado, sino a un aparador donde se exhibían alimentos. Según el Hospitality Institute, este concepto encierra una profunda tradición histórica que evolucionó con el paso de los siglos hasta convertirse en una de las formas de servicio más populares del mundo.

En sus primeras versiones, el autoservicio permitía a los invitados elegir qué y cuánto comer mientras socializaban, una dinámica innovadora para la época que sentó las bases de los actuales espacios gastronómicos abiertos y dinámicos.

Durante décadas, el buffet libre se consolidó como un pilar de la gastronomía estadounidense. Su popularidad aumentó de manera significativa en las décadas de 1970 y 1980, cuando se percibía tanto como una opción lujosa para comer como una alternativa práctica y atractiva para grandes grupos.

Aunque el imaginario colectivo asocia el buffet con la ciudad de Las Vegas, uno de los primeros ejemplos fue el Buckaroo Buffet, inaugurado en 1946 por Herb McDonald. Desde entonces, el modelo se expandió rápidamente y se instaló en restaurantes familiares de suburbios, estableciendo la tendencia que impulsó el auge masivo en Estados Unidos.

El panorama cambió drásticamente con la llegada de la pandemia de Covid-19. Los buffets, caracterizados por el autoservicio y la interacción directa con los alimentos, enfrentaron cierres masivos debido a restricciones sanitarias y crecientes preocupaciones por la higiene.

Según el portal británico Daily Mail, a partir de marzo de 2020, los buffets estadounidenses comenzaron a cerrar sus puertas, afectando incluso a grandes casinos de Las Vegas como el MGM Grand, que suspendieron operaciones por completo.

Tras este escenario adverso, el buffet libre experimentó un resurgimiento notable en el último año. Según la plataforma de reseñas de restaurantes Yelp, las búsquedas de “all you can eat buffet near me” (“buffet de todo lo que puedas comer cerca de mí“) aumentaron un 252%, lo que evidencia un renovado interés de los consumidores.

Este fenómeno está vinculado con la renovación de la cocina asiática en Estados Unidos. Las búsquedas relacionadas crecieron un 244%, mientras que el interés por los “sushi bars all you can eat” (“todo el sushi que pueda comer”) subió un 93%.

Dentro de este auge asiático, dos formatos se destacan especialmente: el Korean BBQ y el hot pot ilimitados, cuyas búsquedas aumentaron un 591%. Según The Daily Mail, el interés en estos estilos refleja una preferencia creciente por “experiencias culinarias interactivas y comunitarias”.

Este fenómeno sugiere que el renovado protagonismo de la gastronomía asiática impulsa nuevos formatos gastronómicos donde el acto de comer se transforma en un evento social y participativo, tal como subraya el medio.

Yelp, al analizar los cambios en los hábitos de búsqueda de los consumidores entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, concluye que el buffet estadounidense podría estar entrando en una nueva era, lejos de desaparecer como muchos anticipaban.

En este contexto, algunos restaurantes han comenzado a redefinir el concepto tradicional de buffet. En ciudades como Nueva York y Los ángeles, algunos establecimientos han transformado la experiencia del buffet en una propuesta más selecta y orientada al destino gastronómico.

Otra muestra de la transformación sectorial es la iniciativa de The Peninsula New York, el emblemático hotel de lujo de 5 estrellas ubicado en la Quinta Avenida de Manhattan, que en 2024 lanzó un brunch buffet dominical “elevado” a partir de USD 115.

El menú ofrece más de 40 propuestas culinarias, desde bagels y panes artesanales hasta versiones mejoradas de clásicos estadounidenses como huevos, frittatas, waffles frescos y parfaits de yogur. Esta apuesta apunta a un público que valora tanto la abundancia como la excelencia en los ingredientes y la presentación.

El regreso del buffet ha sido bien recibido en hoteles y restaurantes de todo el país. Mike Darby, propietario del histórico Hotel Irma de Buffalo Bill, afirma que el Prime Rib Buffet de su establecimiento, ofertado a USD 35,99, recuperó su posición como favorito de las familias. En 2025, estima que entre 12.000 y 13.000 comensales disfrutaron de su buffet de cena. Entre los platos más populares figuran el prime rib, los camarones con coco y el salmón al horno.

Para adaptarse a la nueva realidad pospandémica y ofrecer mayor seguridad a los clientes, Darby invirtió en nuevas protecciones contra estornudos. De este modo, el sector demuestra una capacidad de adaptación que lo aleja del pasado, permitiéndole renovarse y responder a las expectativas actuales del público estadounidense.