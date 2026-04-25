Panamá

Proyecto busca llenar vacío legal en uso de animales para investigación en Panamá

La iniciativa plantea controles, sanciones y mecanismos de fiscalización que hoy no existen.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La iniciativa busca establecer reglas claras para el uso de animales en investigación y docencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 465, una iniciativa que busca regular el uso de animales en la investigación científica y la docencia en Panamá, en un contexto marcado por la ausencia de una legislación específica que establezca límites claros y estándares éticos.

La propuesta, impulsada por el diputado Miguel Campos, surge precisamente para llenar ese vacío normativo que, según el propio documento, ha dejado al país sin herramientas integrales para supervisar estas prácticas.

Actualmente, Panamá carece de una norma que aborde de forma directa el uso de animales en contextos científicos, lo que ha generado un escenario en el que las regulaciones existentes resultan parciales, dispersas y sin profundidad técnica suficiente.

Aunque hay leyes vinculadas a la salud o protección animal, estas no contemplan con precisión los principios bioéticos, científicos y regulatorios que exige la investigación moderna, lo que limita tanto el desarrollo científico responsable como la protección efectiva de los animales utilizados, indica la iniciativa legislativa.

Primer plano de un ratón de laboratorio gris-marrón sobre una superficie blanca, con chispas de luz y patrones de ondas eléctricas vibrantes sobre su cabeza.
Panamá no cuenta actualmente con una ley específica que regule la experimentación con animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este vacío legal no es un detalle menor. La falta de reglas claras implica que instituciones públicas y privadas operen sin un marco uniforme, lo que abre la puerta a riesgos legales, cuestionamientos éticos y posibles conflictos en la aplicación de estándares internacionales.

Además, la ausencia de supervisión estructurada dificulta la fiscalización de prácticas, afectando la transparencia y debilitando la confianza en el sistema científico nacional.

El proyecto de ley plantea establecer un sistema integral que regule aspectos clave como la producción, cría, manejo, uso, cuidado y bienestar de los animales en investigación y docencia, incorporando principios reconocidos a nivel global como las Tres R: reemplazo, reducción y refinamiento. Estos lineamientos buscan limitar el uso innecesario de animales, reducir su número y mejorar las condiciones en las que son utilizados.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Comité Nacional de Investigación Animal de Panamá (CNIAP), que funcionaría como órgano técnico encargado de regular, supervisar y emitir directrices sobre el uso de animales en actividades científicas.

Este organismo tendría la responsabilidad de establecer criterios, evaluar prácticas y garantizar que se cumplan estándares éticos y técnicos en todo el país.

A nivel institucional, la iniciativa también contempla la obligación de que universidades, centros de investigación y entidades públicas o privadas cuenten con comités internos de ética y bienestar animal, encargados de evaluar previamente los protocolos científicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de animales en la ciencia ha sido clave para el desarrollo de tratamientos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto implica que ningún proyecto que involucre animales podría ejecutarse sin una revisión técnica que determine su validez científica, justificación y nivel de impacto en los animales.

El documento subraya que la utilización de animales en la ciencia ha sido fundamental para el desarrollo de tratamientos médicos, vacunas y avances en áreas como la farmacología y la biomedicina, pero advierte que estos beneficios deben ir acompañados de un marco ético robusto.

En ese sentido, se reconoce que los animales son seres sintientes capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, lo que obliga a establecer límites claros en su uso.

Otro elemento clave es la alineación con estándares internacionales. El proyecto toma como referencia legislaciones de países como Costa Rica, Brasil y México, donde ya existen normativas que exigen justificación científica, supervisión ética, uso mínimo de animales y condiciones adecuadas de bienestar.

La ausencia de una ley similar en Panamá ha sido identificada como una desventaja para la integración del país en redes científicas globales.

El proyecto de ley 465 fue aprobado en primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Tomada de la AN
El proyecto de ley 465 fue aprobado en primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Tomada de la AN

La propuesta también introduce mecanismos de control más estrictos, incluyendo la posibilidad de suspender investigaciones, imponer sanciones e incluso inhabilitar a responsables en casos de maltrato o incumplimiento de normas éticas. Estas medidas buscan cerrar los espacios de discrecionalidad que hoy existen y garantizar que cualquier uso de animales esté debidamente justificado y supervisado.

Más allá del componente técnico, el proyecto intenta responder a una demanda social creciente por mayor protección animal. La iniciativa plantea que el desarrollo científico debe avanzar de forma responsable, transparente y alineada con valores de respeto y bienestar, en un contexto donde la sociedad exige mayor control sobre prácticas que históricamente han operado con poca visibilidad.

Con su aprobación en primer debate, el proyecto abre una discusión clave sobre el equilibrio entre ciencia y ética en Panamá. El reto ahora será consolidar una legislación que no solo cierre el vacío legal existente, sino que también permita al país avanzar hacia un modelo de investigación más regulado, supervisado y compatible con los estándares internacionales de bienestar animal.

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