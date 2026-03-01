Un nuevo estudio advirtió que uno de cada tres adolescentes en Estados Unidos presenta prediabetes o diabetes tipo 2

Uno de cada tres adolescentes en EE.UU. presenta prediabetes o diabetes tipo 2, según un análisis nacional reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo análisis encendió las alarmas sobre la salud metabólica de los más jóvenes: uno de cada tres adolescentes en Estados Unidos ya vive con prediabetes o diabetes tipo 2. El dato, difundido por StudyFinds a partir de un estudio reciente, revela un escenario inquietante que avanza de forma silenciosa y que podría anticipar una crisis sanitaria de largo plazo si no se toman medidas urgentes.

El análisis indica que 30,8 % de los adolescentes estadounidenses de 10 a 19 años presenta niveles elevados de glucosa compatibles con prediabetes o diabetes tipo 2; la gran mayoría se encuentra en el estado de prediabetes, que es reversible si se detecta a tiempo.

Solo se confirmaron cinco casos de diabetes tipo 2 entre los 1.998 participantes estudiados, de acuerdo con la información recopilada por los investigadores. Dentro de los factores de riesgo identificados, la relación cintura-altura se consolidó como el predictor más relevante, superando al índice de masa corporal (IMC) tradicional.

Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), dirigida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La revisión, liderada por Eric Peprah Osei de la Universidad de Illinois Chicago y el Servicio de Salud de Ghana, concluye que el aumento de prediabetes y diabetes tipo 2 en adolescentes está asociado con el incremento de la obesidad y los estilos de vida sedentarios en las últimas dos décadas.

Estudios previos señalan que la diabetes tipo 2 de inicio en la adolescencia suele avanzar más rápido y generar complicaciones como daño renal y pérdida de visión en edades tempranas.

Diferencias por género y edad en el riesgo de prediabetes

El 40,8 % de los adolescentes estadounidenses estudiados supera la proporción de cintura-altura recomendada, revelando alta prevalencia de grasa abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la encuesta citada por StudyFinds, los niños concentran el 62 % de los casos de prediabetes o diabetes tipo 2 entre adolescentes, frente al 38 % registrado entre las niñas. Los autores sugieren que factores biológicos, como la mayor tendencia de los varones a acumular grasa visceral y el efecto de las hormonas sexuales masculinas sobre la sensibilidad a la insulina, explican en parte esta diferencia. Este patrón, que se mantiene tras ajustar otras variables clínicas, coincide con lo reportado en investigaciones internacionales anteriores.

Adicionalmente, los adolescentes más jóvenes presentan una prevalencia ligeramente mayor de prediabetes en comparación con los de mayor edad, lo que contradice percepciones previas en la práctica clínica pediátrica.

El IMC (índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado), tradicionalmente utilizado para evaluar el sobrepeso en la infancia, mostró limitaciones evidentes como predictor independiente de prediabetes o diabetes tipo 2 al considerar el análisis estadístico completo.

Por el contrario, la relación cintura-altura destacó como el principal indicador de riesgo: los adolescentes con una relación igual o superior a 0,5 presentaron hasta 146 veces más riesgo de prediabetes o diabetes tipo 2, dentro de un margen que osciló entre 5 y casi 4.000 veces según el modelo.

El estudio identificó que los varones representan el 62 % de los casos de prediabetes o diabetes tipo 2 entre adolescentes estadounidenses (Imagen ilustrativa infobae)

El 40,8 % de los adolescentes analizados superaba esa proporción, lo que refuerza la importancia de la acumulación de grasa abdominal. Los autores del trabajo, reseñado por StudyFinds, recomiendan a los pediatras incorporar la medición cintura-altura en las consultas regulares, ya que permite identificar a jóvenes en riesgo que, pese a tener un IMC aparentemente normal, presentan alto contenido de grasa central.

Factores de riesgo y detección temprana

Aunque una alimentación poco saludable y la inactividad física influyen en los niveles de glucosa, el estudio aclara que ninguno de estos factores por sí solo predijo el riesgo tras considerar la distribución de la grasa corporal. Según los investigadores, la ubicación de la grasa es determinante: “Determina en gran medida el efecto de los hábitos sobre los niveles de azúcar”, sostienen los autores.

Según los especialistas, analizar la ubicación de la grasa ofrece información fundamental para la prevención de la diabetes

Cerca del 89 % de los adolescentes estudiados dedicaba dos horas o más al uso de pantallas y solo el 21 % cumplía con las recomendaciones de actividad física. El grupo de investigación liderado por Osei resalta que los hábitos alimentarios deficientes y la falta de ejercicio favorecen la acumulación de grasa abdominal, que a su vez incrementa el riesgo metabólico.

StudyFinds destaca que medir la relación cintura-altura con una cinta métrica podría ser fundamental para la detección oportuna de adolescentes en situación de riesgo.