Mundo

Liberaron al expresidente de Birmania, Win Myint, en una amnistía que alcanzó a 4.500 detenidos

La medida fue anunciada por el nuevo presidente, Min Aung Hlaing, durante el Año Nuevo birmano

Guardar
Win Myint fue arrestado el 1 de febrero de 2021 durante el golpe militar (Reuters)
Win Myint fue arrestado el 1 de febrero de 2021 durante el golpe militar (Reuters)

El expresidente de Birmania, Win Myint, fue liberado como parte de una amplia amnistía que incluyó a más de 4.500 presos, una medida anunciada por el nuevo presidente Min Aung Hlaing durante la celebración del Año Nuevo birmano.

La excarcelación se produjo tras más de tres años de detención, luego de su arresto el 1 de febrero de 2021, cuando los militares tomaron el poder y depusieron al gobierno encabezado por la Liga Nacional para la Democracia (NLD), liderada por Aung San Suu Kyi.

La situación de Aung San Suu Kyi sigue sin confirmación oficial tras rumores de arresto domiciliario (Reuters)
La situación de Aung San Suu Kyi sigue sin confirmación oficial tras rumores de arresto domiciliario (Reuters)

Win Myint, aliado de Suu Kyi y presidente desde 2018, fue condenado a 12 años de prisión por varios delitos tras el golpe militar; su pena se redujo en 2023 a ocho años.

Win Myint, aliado de Aung San Suu Kyi, presidió Birmania desde 2018 hasta su detención (Reuters)
Win Myint, aliado de Aung San Suu Kyi, presidió Birmania desde 2018 hasta su detención (Reuters)

Hasta el momento de la amnistía, permanecía en la prisión de Taungoo, en la región de Bago. La liberación fue confirmada por medios estatales birmanos y ratificada por fuentes cercanas a la NLD. Según el decreto presidencial, en caso de reincidencia los liberados deberán cumplir el resto de sus condenas originales además de cualquier nueva pena.

La amnistía también benefició a la cineasta y periodista Shin Daewe, condenada a cadena perpetua en virtud de la ley antiterrorista a principios de 2024.

Shin Daewe había sido condenado a cadena perpetua en virtud de la ley antiterrorista (Reuters)
Shin Daewe había sido condenado a cadena perpetua en virtud de la ley antiterrorista (Reuters)

En total, la medida incluyó a 4.335 ciudadanos birmanos y 179 extranjeros, quienes, tras su liberación, serán deportados conforme a lo dispuesto por las autoridades.

Al mismo tiempo, la situación de la exlíder y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, permanece incierta pese a las especulaciones sobre un posible traslado a arresto domiciliario. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su paradero ni ofrecido detalles sobre su estado.

Su abogado, U Min Sein, indicó que la situación de la exmandataria sigue siendo un “secreto del Gobierno” y que solo accede a información publicada por medios afines al régimen militar.

Su condena fue reducida de 27 a 22 años como parte de la reciente amnistía (Reuters)
Su condena fue reducida de 27 a 22 años como parte de la reciente amnistía (Reuters)

La condena de Suu Kyi, de 80 años, fue reducida en una sexta parte, pasando de 27 a aproximadamente 22 años de prisión como parte de la misma amnistía. La Nobel de la Paz no ha sido vista en público desde diciembre de 2022 y su entorno familiar y legal continúa sin tener acceso directo a ella.

Familiares y miembros de la NLD no han podido acceder a Suu Kyi desde su arresto (EFE)
Familiares y miembros de la NLD no han podido acceder a Suu Kyi desde su arresto (EFE)

La liberación de Win Myint y la reducción de la pena de Suu Kyi responden a una estrategia habitual del régimen birmano, que concede amnistías en fechas señaladas como el Año Nuevo o el Día de la Independencia.

Desde su arresto, Win Myint fue considerado preso político por organismos internacionales (Reuters)
Desde su arresto, Win Myint fue considerado preso político por organismos internacionales (Reuters)

Estas medidas afectan a miles de presos, aunque la inclusión de figuras políticas de alto perfil es poco frecuente. De acuerdo con asociaciones de derechos humanos, desde el golpe de Estado de 2021 más de 22.000 personas han sido arrestadas por motivos políticos y cerca de 8.000 han muerto en el contexto de la represión militar.

La amnistía fue presentada como un gesto de reconciliación y justicia social por la junta militar (EFE)
La amnistía fue presentada como un gesto de reconciliación y justicia social por la junta militar (EFE)

El anuncio de la amnistía se realizó una semana después de que Min Aung Hlaing jurara como presidente, tras elecciones celebradas entre diciembre y enero bajo un clima de represión y sin la participación de la oposición.

Min Aung Hlaing asumió la presidencia tras elecciones sin la participación de la oposición (Reuters)
Min Aung Hlaing asumió la presidencia tras elecciones sin la participación de la oposición (Reuters)

Organizaciones de derechos humanos y críticos del régimen calificaron estos comicios como una “farsa” destinada a legitimar el control militar bajo apariencia de transición política.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su “alivio” por la liberación de Win Myint y otros detenidos considerados arbitrarios, y reclamó la excarcelación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas injustamente, incluida Suu Kyi.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk pidió la excarcelación inmediata de todos los presos políticos en Birmania (AP)
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk pidió la excarcelación inmediata de todos los presos políticos en Birmania (AP)

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó la necesidad de implementar esfuerzos concretos para lograr la liberación de todos los detenidos arbitrariamente y crear condiciones para un proceso político creíble, basado en el cese de la violencia y el diálogo inclusivo.

El secretario general de la ONU reclamó esfuerzos concretos para un proceso político creíble (Reuters)
El secretario general de la ONU reclamó esfuerzos concretos para un proceso político creíble (Reuters)

La amnistía incluyó además la conmutación de penas de muerte por cadena perpetua y la reducción de las condenas inferiores a 40 años en una sexta parte, según fuentes oficiales.

El presidente presentó la medida como un gesto dirigido a la reconciliación social, la justicia y la paz, con la intención de favorecer el desarrollo general del país.

El mandatario justificó la medida como parte de un proceso de reconciliación nacional (Reuters)
El mandatario justificó la medida como parte de un proceso de reconciliación nacional (Reuters)

El golpe de Estado de febrero de 2021 puso fin a una década de transición democrática en Birmania y desencadenó una ola de violencia y represión que persiste hasta la actualidad.

El golpe militar de febrero de 2021 puso fin a una década de transición democrática en Birmania (EFE)
El golpe militar de febrero de 2021 puso fin a una década de transición democrática en Birmania (EFE)

El ejército justificó la toma del poder alegando fraude en las elecciones de noviembre de 2020, en las que la NLD resultó vencedora con el aval de observadores internacionales.

La Liga Nacional para la Democracia ganó las elecciones de noviembre de 2020 con aval internacional (EFE)
La Liga Nacional para la Democracia ganó las elecciones de noviembre de 2020 con aval internacional (EFE)

Tras la asonada, Win Myint y Aung San Suu Kyi fueron arrestados y condenados por cargos que sus aliados consideran fabricados con fines políticos.

Win Myint, quien asumió la presidencia en 2018 y desempeñó un papel institucional según la constitución vigente, mantuvo lazos estrechos con Suu Kyi, que ejercía el liderazgo de facto del gobierno como consejera de Estado.

Win Myint y Suu Kyi recibieron penas consideradas como represalia política por organizaciones internacionales (Reuters)
Win Myint y Suu Kyi recibieron penas consideradas como represalia política por organizaciones internacionales (Reuters)

(Con información de EFE, Reuters, AP y Europa Press)

Temas Relacionados

Win MyintBirmaniaAung San Suu KyiGolpe de Estado Birmania

Últimas Noticias

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones con Teherán avanzan y que un entendimiento podría alcanzarse en los próximos días, mientras aumenta la tensión por el control del estrecho de Ormuz

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

Zelensky sancionó a 130 altos cargos militares y religiosos rusos por organizar ataques con misiles y justificar la invasión

La medida apunta a quienes organizaron ataques con misiles y promovieron la ocupación desde la Iglesia Ortodoxa Rusa

Zelensky sancionó a 130 altos cargos militares y religiosos rusos por organizar ataques con misiles y justificar la invasión

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

A partir del verano boreal, viajeros disfrutarán del tren más largo del continente, que unirá regiones extremas y promete abrir la puerta a viajes más sostenibles, impulsando el turismo en cada localidad

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina

La decisión impide la mayor reconfiguración parlamentaria en décadas, tras una votación en la que el oficialismo no alcanzó la mayoría especial requerida y se profundizaron divisiones entre el norte y el sur del país

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

La venta incluye pinturas, dibujos y esculturas preservadas en el ámbito privado durante años, que reflejan tres décadas de vida y revelan episodios personales y creativos de uno de los grandes nombres del arte actual

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jessica Bueno responde a Kiko Rivera en ‘¡De viernes!’ tras sus declaraciones: “Él es el primero que se aprovecha”

Jessica Bueno responde a Kiko Rivera en ‘¡De viernes!’ tras sus declaraciones: “Él es el primero que se aprovecha”

Estados Unidos acusó a ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo, de terrorismo: podría enfrentar cadena perpetua

EN VIVO | Aguacero en Bogotá marcó la jornada: este es el reporte minuto a minuto de la movilidad

El peligro de las “Escrituras de palabra”: Por qué un contrato privado no te hace dueño legal y cómo regularizar tu terreno en abril.

La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones

INFOBAE AMÉRICA

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

Zelensky sancionó a 130 altos cargos militares y religiosos rusos por organizar ataques con misiles y justificar la invasión

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

El Salvador reporta la aplicación de 80 mil dosis de la vacuna contra el VPH en una semana

Más eficiente y con menor impacto ambiental: cómo el plasma frío puede transformar gas natural en metanol

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Paul Rudd y Jack Black, la dupla de amigos que conquistó Hollywood y transformó la comedia