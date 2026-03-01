Trump exigió a las fuerzas de seguridad de Irán que se rindan “o enfrentarán una muerte segura”

Donald Trump exigió a las fuerzas de seguridad de Irán deponer las armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este domingo la presión sobre el régimen de Teherán al exigir la rendición de la Guardia Revolucionaria, el ejército y la policía de Irán.

En un mensaje televisado, Trump advirtió a las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas para recibir inmunidad total o, de lo contrario, “enfrentarán una muerte segura”.

“No será bonito”, sentenció Trump.

El mandatario confirmó que la ofensiva militar, que ha destruido el cuartel general de la Guardia Revolucionaria y golpeado decenas de objetivos estratégicos, seguirá en marcha hasta alcanzar todos los objetivos planteados.

“Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y así seguirá hasta que logremos nuestras metas. Tenemos objetivos muy claros y contundentes”, afirmó.

Trump aseguró que la campaña militar—que incluyó la destrucción de bases, centros de mando, sistemas de defensa y nueve buques iraníes— es en respuesta a décadas de ataques y amenazas contra Estados Unidos y sus aliados.

Simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump exhiben carteles con su rostro en una manifestación contra el régimen iraní en Nueva York, tras los bombardeos conjuntos con Israel (REUTERS/Jeenah Moon)

“Por casi cincuenta años, estos extremistas han atacado a nuestro país mientras gritaban ‘Muerte a América’ o ‘Muerte a Israel’. Son el principal patrocinador estatal del terrorismo. Estas amenazas no continuarán por más tiempo”, enfatizó.

El presidente estadounidense también se refirió a la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei y de la cúpula militar.

“El ex líder supremo de Irán tenía la sangre de miles de estadounidenses en sus manos y fue responsable de la muerte de incontables inocentes en toda la región. Anoche, cuando se anunció su muerte, el pueblo iraní salió a las calles a celebrar”, aseguró Trump.

En su discurso, Trump reveló que miles de militares y oficiales iraníes ya han solicitado rendirse y recibir inmunidad ante la destrucción de la cadena de mando y los golpes a la infraestructura militar.

“Muchos quieren rendirse para salvar sus vidas. Están llamando por miles”, señaló, al tiempo que subrayó que Estados Unidos garantizará protección a quienes entreguen las armas y cooperen.

Partidarios de milicias chiíes iraquíes muestran el retrato de Ali Khamenei durante un intento de marcha hacia la embajada estadounidense en Bagdad, frenado por la policía tras los bombardeos a Irán y la muerte del líder supremo (REUTERS/Ahmed Saad)

El mandatario remarcó que las acciones estadounidenses no buscan solo la seguridad inmediata, sino impedir que Irán disponga de armas nucleares y misiles de largo alcance capaces de amenazar a otras naciones.

“No permitiremos que un régimen terrorista tenga ese poder para chantajear al mundo. No va a suceder”, afirmó.

Trump aprovechó la ocasión para dirigirse directamente al pueblo iraní e instarlo a rebelarse contra el régimen.

“Llamo a todos los patriotas iraníes que anhelan libertad a que aprovechen este momento, sean valientes y recuperen su país. Estados Unidos está con ustedes”, proclamó.

Insistió en que la responsabilidad de transformar el país recae ahora en los iraníes, pero garantizó apoyo internacional: “El resto dependerá de ustedes, pero estaremos a su lado para ayudar”.

El presidente también expresó condolencias por la muerte de tres soldados estadounidenses durante la operación, las primeras bajas de su segundo mandato.

EEUU destruyó el cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

“Como nación, lamentamos la pérdida de verdaderos patriotas. Seguiremos con la misión por la que dieron su vida”, dijo Trump, quien advirtió que podrían producirse más bajas antes del fin de la campaña, aunque prometió hacer todo lo posible para evitarlo.

“Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más severo a los terroristas que han declarado la guerra a la civilización”, aseguró.

Trump afirmó que la superioridad militar estadounidense es inigualable y que la operación busca garantizar la seguridad de las futuras generaciones.

“El deber y la carga de un pueblo libre es actuar ahora para que los estadounidenses nunca tengan que enfrentar un régimen radical y sangriento armado con armas nucleares”, manifestó.

El presidente reiteró que la ofensiva continuará hasta desmantelar por completo la amenaza iraní y reiteró su llamado a la rendición inmediata de todas las fuerzas del régimen.

(Con información de AFP)