De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Just Room Enough es la isla habitada más pequeña del mundo según Guinness World Records, con apenas espacio suficiente para una casa

Aunque pueda sonar extraño, la isla habitada más pequeña del mundo apenas ofrece espacio para una sola vivienda. Se trata de Just Room Enough, reconocida en 1982 por Guinness World Records y ubicada en el centro del río San Lorenzo, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Su singularidad, su historia y el acceso restringido han convertido a este minúsculo enclave en un imán para la curiosidad internacional, como apunta Condé Nast Traveler.

Just Room Enough es una isla privada situada en el archipiélago de las Mil Islas. Con una superficie de solo 307 metros cuadrados, alberga una modesta cabaña y un árbol, rodeados de vistas privilegiadas al río. Adquirida en los años 50 por una familia que buscaba un refugio diferente, la isla se hizo célebre tras el reconocimiento oficial de Guinness, atrayendo desde entonces la atención de turistas y aficionados a los récords geográficos.

PUBLICIDAD

Cómo es Just Room Enough y dónde se encuentra

La isla se sitúa en Alexandria Bay, Nueva York, dentro del archipiélago de las Mil Islas, compuesto por 1.864 islas a lo largo del río San Lorenzo. Para ser considerada isla en este grupo, es necesario que el terreno permanezca por encima del agua durante todo el año, tenga al menos un árbol y una superficie mayor a un pie cuadrado.

Just Room Enough cumple estas condiciones por un margen estrecho, ya que su extensión real es apenas superior a la de una pista de tenis. Su singular estatus fue consolidado en 1982, cuando Guinness World Records la declaró la isla habitada más pequeña del mundo, un dato que destaca Condé Nast Traveler.

PUBLICIDAD

La isla Just Room Enough se encuentra en Alexandria Bay, Nueva York, dentro del archipiélago de las Mil Islas del río San Lorenzo

El acceso al islote está prohibido por ser propiedad privada. Sin embargo, es posible observar su silueta desde las excursiones en barco que navegan por la zona, lo que ha hecho de ella una de las imágenes más fotografiadas y compartidas de la región.

Un refugio familiar convertido en leyenda

La historia de Just Room Enough empezó en la década de 1950, cuando la familia Sizeland adquirió el terreno y le confirió su actual nombre. Los Sizeland construyeron una pequeña casa de campo y plantaron el árbol que permanece hoy, cumpliendo con los requisitos del archipiélago para ser considerada oficialmente una isla.

PUBLICIDAD

La intención original era disponer de un refugio privado para fines de semana, al abrigo del ruido urbano y rodeados de agua y tranquilidad. No obstante, como detalla Condé Nast Traveler, el proyecto familiar pronto despertó el interés de curiosos y navegantes. La isla, lejos de preservar el anonimato, multiplicó su notoriedad hasta convertirse en fenómeno tanto a nivel local como en internet, alimentando la fascinación por espacios únicos y exclusivos.

El reconocimiento de Guinness World Records en 1982 reforzó la condición excepcional de la isla y atrajo la atención de visitantes de todo el mundo, que buscan capturar una imagen de este enclave desde los barcos, ya que el acceso directo está restringido.

PUBLICIDAD

Una isla privada que despierta curiosidad mundial

La isla Just Room Enough atrae a turistas por su singularidad y su reducido tamaño, convirtiéndose en un icono entre las Islas Mil

La popularidad de Just Room Enough se vio potenciada por la difusión de fotografías y relatos en redes sociales y por el flujo constante de turistas ávidos de experiencias singulares. Aunque nadie puede desembarcar en la isla, su proximidad a otras localizaciones emblemáticas del archipiélago añade atractivo a la visita.

A tan solo 150 metros, destaca Boldt Castle, una mansión monumental levantada por el empresario hotelero George Boldt. Muy cerca también se sitúa Calumet Island, recordada por el castillo que en su día fue propiedad de Charles G. Emery, magnate del tabaco. Deer Island, por su parte, tiene fama de albergar la sociedad secreta ‘Skull and Bones’, añadiendo un matiz misterioso a la zona.

PUBLICIDAD

La exclusividad, el reducido tamaño y el aire de fragilidad de Just Room Enough la mantienen como objeto de admiración y misterio, a pesar de la competencia con otras islas cercanas repletas de historias y leyendas.

Otros ejemplos de islas diminutas y su atractivo único

Antes del reconocimiento a Just Room Enough, el récord de isla habitada más pequeña correspondía a Bishop Rock, un islote británico en las Islas Sorlingas coronado por un faro automatizado. Esta condición impidió que, tras ser automatizada en 1982, siguiese siendo catalogada como habitada, según narra Condé Nast Traveler. El repertorio global de islas insólitas incluye Fadiouth, en Senegal, una auténtica isla de conchas unida al continente por un puente de madera y frecuentada tanto por habitantes locales como por turistas.

PUBLICIDAD

Al otro extremo del planeta, Monuriki, situada en el archipiélago Mamanuca de Fiyi, es famosa por haber servido de escenario natural a la película Náufrago, con Tom Hanks. Su superficie apenas supera un kilómetro cuadrado y se caracteriza por volcanes y playas de arena blanca, lo que la convierte en destino predilecto para viajeros en busca de paisajes remotos.