Estados Unidos

Las sucursales de Applebee’s cierran en varias ciudades estadounidenses ante aumento de costos

La compañía anunció la reducción de su presencia en el país luego de que franquiciados enfrentaran incrementos en insumos y servicios básicos, lo que obligó a tomar medidas para asegurar la sostenibilidad del negocio

Applebee’s cerrará sus puertas en
Applebee's cerrará sus puertas en algunos estados de Estados Unidos a causa del bajo rendimiento. Foto: Instagram @Applebees

Uno de los restaurantes más reconocidos de Nueva York, Applebee’s, cerrará entre 25 y 35 locales en diversas ciudades de Estados Unidos, de acuerdo a lo informado por su empresa matriz.

Previamente, la cadena de restaurantes estadounidense bajó sus persianas en Columbia, Misuri, y Evansville, Indiana, este mes, según informaron Evansville Courier & Press y Columbia Missourian.

Ahora, otro local de Applebee’s cerrará sus puertas a principios de abril en Glenville, en el norte del estado de Nueva York, confirmó el canal regional News10 ABC, con sede en Albany, Nueva York.

Uno de los restaurantes más
Uno de los restaurantes más reconocidos de Nueva York, Applebee’s, cerrará entre 25 y 35 locales en diversas ciudades de Estados Unidos. Foto: Instagram @applebees

Por qué cierra la empresa Applebee’s

La empresa matriz de Applebee’s, Dine Brands, confirmó sus planes de cerrar entre 25 y 35 locales con bajo rendimiento durante el año. Por su parte, el sitio local CNY News aseguró que la compañía propietaria de Applebee’s reconoció que los franquiciados de todo el país enfrentaron un incremento en los costos operativos, incluyendo combustible, servicios públicos y precios de alimentos.

Este aumento de gastos ha dificultado la viabilidad de algunos locales. De acuerdo con la revista de espectáculos People, en febrero de 2026, la cadena contaba entre 1.500 y 1.600 locales, conforme al informe del cuarto trimestre de 2025 de su empresa matriz, Dine Brands.

En el mismo sentido, la revista indicó que en 2024, Dine Brands comunicó que Applebee’s e IHOP, su otra marca, abrirían nuevos locales con doble franquicia. Para diciembre de 2025, el número de estos establecimientos ascendía a casi 60 en todo el mundo.

El local de Applebee’s en
El local de Applebee’s en Glenville, Nueva York, cerrará a principios de abril, permitiendo a su personal reubicarse en otros restaurantes. Foto: Instagram @applebees

A inicios de febrero de 2026, se informó de al menos cuatro nuevos cierres de restaurantes Applebee’s en Estados Unidos. El sitio local CNY News detalló que el dueño de la franquicia ubicada en Saratoga Road agradeció a los clientes por el apoyo recibido durante los últimos diez años y anunció que empleados y gerentes tendrían la opción de trasladarse a otros restaurantes cercanos sin perder sus puestos.

Cuándo se fundó Applebee’s

Applebee’s fue fundada en 1980 por Bill y T.J. Palmer en Decatur, Georgia, Estados Unidos. El primer restaurante abrió bajo el nombre T.J. Applebee’s Rx for Edibles & Elixirs. Su objetivo era ofrecer un ambiente informal con precios accesibles y una carta variada de platillos estadounidenses, como hamburguesas, costillas y ensaladas.

Con el tiempo, la marca creció bajo el modelo de franquicias y en 1986 adoptó oficialmente el nombre Applebee’s Neighborhood Grill & Bar. Actualmente, Applebee’s cuenta con cientos de sucursales en Estados Unidos y en países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, España, Panamá y otros lugares alrededor del mundo desde 2005.

