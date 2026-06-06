El operativo de acceso al estadio de Boston podría demorar más de una hora durante los partidos del Mundial

El control de seguridad para la Copa del Mundo en el Estadio de Boston podría demorar más de una hora y la policía pidió llegar temprano (REUTERS/Brian Snyder)

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio de Boston estará marcada por estrictas medidas de seguridad y acceso, según advirtieron las autoridades policiales. Los aficionados que acudan a los partidos deberán prepararse para controles rigurosos que podrían demorar su ingreso más de sesenta minutos. La policía de Foxboro, a través de su jefe Michael Grace, ha hecho hincapié en la importancia de planificar la llegada con antelación y familiarizarse con las rutas de transporte disponibles para evitar contratiempos. “Queremos que su experiencia sea memorable por las razones correctas. Planifique con anticipación, conozca su ruta de transporte y llegue temprano. Estos protocolos de seguridad por capas están implementados para garantizar su seguridad. Así que tómese su tiempo y sea paciente”, subrayó Grace.

La recomendación explícita es que los asistentes lleguen con tiempo suficiente no solo para pasar el control de seguridad, sino también para disfrutar de las actividades previas al inicio de los partidos. El propio jefe de policía sugiere que los visitantes aprovechen el espectáculo previo, lo cual puede ayudar a distribuir la afluencia de público y evitar aglomeraciones en los accesos. El estadio permanecerá cerrado a quienes no cuenten con entrada a partir del martes, y no se permitirá abordar el tren con destino al estadio sin la correspondiente acreditación. Esta disposición busca prevenir desbordes y controlar el flujo de personas desde el transporte público hasta las inmediaciones del recinto deportivo.

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El dispositivo de seguridad desplegado para el evento es uno de los más extensos que se hayan registrado en el estado. Participarán más de cincuenta departamentos de policía locales, agencias federales y la policía estatal, junto con alrededor de 85 miembros de la Guardia Nacional. Esta fuerza adicional estará disponible para reforzar la seguridad durante toda la competencia. El coronel Geoffrey Noble de la Policía Estatal de Massachusetts destacó que, aunque el estado tiene experiencia en la organización de grandes eventos, la magnitud y duración de la Copa Mundial presentan un desafío logístico sin precedentes.

La policía de Foxboro recomendó planificar la ruta de transporte y anticipar la llegada para evitar demoras en el ingreso al Estadio de Boston

La presencia policial será continua en los accesos y salidas del Estadio de Boston, así como en el sistema de transporte público utilizado para llegar a los encuentros. El comisionado de policía de Boston, Michael Cox, anunció que habrá agentes uniformados y de paisano circulando en bicicletas, motocicletas y otros vehículos por toda la ciudad. Además, se celebrarán reuniones diarias entre responsables de seguridad de las ciudades sede para coordinar estrategias y garantizar la integridad de los asistentes. El FBI, por su parte, no tiene conocimiento de amenazas directas contra los partidos programados en el estadio. Aun así, se insta al público a reportar cualquier comportamiento sospechoso llamando al 911, advirtiendo que las llamadas internacionales pueden demorar más en ser atendidas pero se contará con intérpretes para quienes no hablen inglés.

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En cuanto a las restricciones de acceso, la organización ha dispuesto que no se venderán entradas en el estadio bajo ninguna circunstancia, lo que implica que solo podrán ingresar quienes hayan adquirido sus boletos previamente. El estadio cerrará sus puertas al público sin entrada desde el martes, y la política de acceso al tren será igualmente estricta. Sin embargo, espacios como Patriot Place y el Mass General Brigham Healthcare Center permanecerán abiertos al público durante los días de partido, permitiendo cierta normalidad en la actividad de la zona. La policía recomienda a los aficionados aprovechar las zonas de fanáticos habilitadas en Boston, Providence y comunidades cercanas para disfrutar de la experiencia del torneo sin inconvenientes.

Respecto a los objetos permitidos, la FIFA ha publicado una lista detallada de artículos prohibidos tanto en los partidos como en el Festival de Aficionados de la plaza del Ayuntamiento de Boston. Entre los elementos vetados se encuentran drones, fuegos artificiales, dispositivos de humo, bengalas, armas, petardos y cualquier otro tipo de pirotecnia. También están prohibidos los fósforos y encendedores, equipo fotográfico profesional (incluyendo luces, trípodes y cámaras), cojines de asiento con cremalleras o bolsillos, pancartas mayores a 6,5 x 5 pies (salvo aprobación expresa), alcohol, sillas plegables, punteros láser, paraguas, cochecitos o sillas de bebé, scooters, bicicletas, patines, patinetas, artículos inflables como globos o pelotas, medicamentos no aprobados médicamente y cualquier alimento o bebida del exterior que no sea indispensable por razones médicas. La FIFA advirtió que cualquier persona que intente ingresar con uno de estos artículos podría ser rechazada en el acceso.

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El operativo de seguridad de la Copa Mundial en Massachusetts incluirá a más de 50 departamentos de policía, agencias federales, la policía estatal y 85 miembros de la Guardia Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En línea con la seguridad, tanto la FIFA como el estadio mantienen una política de bolsos transparentes. Solo se permitirá el ingreso de carteras o monederos pequeños de hasta 6,5 x 4,5 pulgadas, bolsas transparentes de un galón (no mayores a 11 x 11 pulgadas) y bolsas transparentes, de vinilo o PVC, que no excedan las 12 x 12 x 6 pulgadas. Esta medida busca facilitar la inspección visual y agilizar los controles, además de reducir riesgos.

El calor será otro factor a tener en cuenta durante el torneo. La Dra. Jess Zeidman, subcomisionada del Departamento de Salud Pública, recomendó a todos los asistentes beber abundante agua y evitar el consumo de refrescos, cerveza o margaritas, ya que no hidratan y pueden agravar la deshidratación. Las temperaturas en Boston podrían superar los 32 ℃ en algunos días, sobre todo en zonas urbanas y en el propio estadio. No obstante, la FIFA anunció que no permitirá botellas de agua reutilizables en los partidos por motivos de seguridad. Ryan Winmall, vicepresidente y director de seguridad de Boston 2026, explicó que están trabajando en alternativas para garantizar que todos —público, personal, árbitros y equipos— se mantengan hidratados sin depender exclusivamente de la compra de agua en el estadio.

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La recomendación general de las autoridades es llegar temprano, informarse sobre las normas, prever el tiempo de ingreso y priorizar la hidratación, especialmente en jornadas calurosas. Cualquier incumplimiento de las normas o intento de introducir objetos prohibidos puede derivar en la denegación de acceso, por lo que se insta a todos los asistentes a consultar la lista oficial de restricciones antes de acercarse al estadio.