Un tiroteo en un bar de Texas (EEUU) acaba con al menos tres muertos y 14 heridos

Las autoridades de Austin han iniciado una investigación para esclarecer las causas que llevaron a un individuo armado a ingresar en un bar y efectuar múltiples disparos durante la madrugada, en un incidente que resultó en tres personas fallecidas y catorce heridas. Según recogió la cadena ABC, el alcalde Kirk Watson confirmó en rueda de prensa que el responsable de los disparos murió tras enfrentarse a la policía, la cual intervino de inmediato para neutralizar la amenaza. El hecho ocurrió cerca de las 02:00, hora local, cuando un hombre irrumpió armado en el establecimiento nocturno y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas presentes, según informó la policía de Austin.

Tal como detalló el medio ABC, la rápida respuesta de un grupo de tres agentes permitió controlar la situación, ya que abrieron fuego contra el atacante, acabando con su vida y evitando que el saldo de víctimas fuese aún mayor. Según reportó ABC, la policía local ha señalado que tanto los agentes como los servicios de emergencia llegaron a la escena poco después de la alarma y atendieron a los heridos, varios de ellos con lesiones de diversa gravedad.

De acuerdo con las declaraciones oficiales transmitidas por ABC, la identidad del atacante aún no se ha revelado, y hasta el momento las fuerzas de seguridad mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar los motivos que originaron el ataque. El alcalde Kirk Watson expresó en la conferencia que la prioridad del Ayuntamiento es atender a las víctimas y sus familias, así como restablecer la normalidad en la zona afectada, mientras se recaba más información sobre el incidente.

Según consignó ABC, las características del tiroteo señalan que el individuo actuó solo y sin un objetivo determinado, lo que incrementa el número de víctimas. El incidente ha generado alarma en la ciudad de Austin y suscita preocupación sobre la seguridad en espacios públicos y de ocio nocturno. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos, informó ABC.

Además del operativo policial desplegado en el lugar, se activaron los servicios médicos para trasladar a los heridos a diferentes hospitales. Según la policía, los heridos presentan pronósticos variados, y las autoridades sanitarias permanecen en alerta ante posibles complicaciones clínicas derivadas del ataque, detalló ABC.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el atacante no contaba con antecedentes policiales visibles en los registros iniciales, aunque la policía de Austin continúa verificando datos para descartar que existan nexos con otros incidentes o personas relacionadas, según dio a conocer ABC. Los agentes implicados en la intervención han sido puestos a disposición de las instancias correspondientes para un protocolo de revisión, como parte de los procedimientos regulares tras un uso de la fuerza con resultado letal.

El suceso que tuvo lugar en la madrugada ha motivado el despliegue de recursos adicionales y el refuerzo del patrullaje en la zona, mientras la policía recopila grabaciones y testimonios de testigos presenciales para reconstruir la secuencia de los hechos, reportó la cadena ABC. El bar donde ocurrió el tiroteo permanece cerrado a la espera de que concluyan los trabajos periciales.

La situación ha activado el protocolo de atención a víctimas en la ciudad, con apoyo psicológico y asistencia jurídica dispuestos para los afectados y sus familias, según precisó ABC. El alcalde de Austin reiteró el compromiso de la administración local de colaborar plenamente con las fuerzas de seguridad y expresó el apoyo institucional a quienes resultaron impactados por esta agresión.

Las autoridades prevén ofrecer actualizaciones conforme avance la investigación y solicitan paciencia a la población, asegurando que todos los recursos municipales están enfocados en esclarecer el caso y garantizar la seguridad ciudadana, informó ABC.