Trump abrió la puerta al diálogo con Irán tras los ataques contra el régimen: “Ellos quieren hablar y yo he aceptado”

En una entrevista con The Atlantic, el mandatario estadounidense señaló que está dispuesto a conversar con los dirigentes iraníes, pero advirtió que “la mayoría” de quienes negociaban antes “han muerto” en la ofensiva conjunta con Israel

El presidente Donald Trump, durante
El presidente Donald Trump, durante un acto público. Trump afirmó estar dispuesto a hablar con dirigentes iraníes, aunque reconoció que varios de sus interlocutores en las negociaciones previas murieron en los bombardeos del sábado. (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “hablará” con los dirigentes iraníes, pero sin precisar cuándo ni quiénes serían sus interlocutores, según una entrevista con The Atlantic difundida el domingo.

“Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, dijo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por esta revista estadounidense.

“La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto”, añadió Trump, quien consideró que los dirigentes iraníes “quisieron pasarse de listos”.

Noticia en desarrollo...

El Pentágono confirmó que tres militares norteamericanos murieron durante el operativo contra el régimen de Irán

El Comando Central indicó, además, que otros cinco se encuentra heridos de gravedad

El Pentágono confirmó que tres

Murió Khamenei: qué viene ahora para Irán, para Medio Oriente y para el mundo

El ayatollah fue abatido en un ataque de EEUU e Israel. Algunos expertos advierten que su muerte no implica un cambio de régimen, otros se preguntan “si no era ahora, ¿cuándo?”, y todos coinciden en que los próximos días serán clave para saber si el mundo enfrenta una nueva guerra larga o el fin de la tiranía teocrática

Murió Khamenei: qué viene ahora

Israel prometió una “cadena de ataques” incesantes contra el régimen de Irán mientras la guerra se extiende por la región

El ministro de Defensa israelí anunció bombardeos “sin interrupciones” contra objetivos militares y de liderazgo iraníes

Israel prometió una “cadena de

Tensión en el Estrecho de Ormuz: dos buques fueron atacados y las compañías navieras empiezan a suspender sus operaciones

Una de las naves fue atacada cerca de la costa de Omán, y la otra se encontraba próxima a Emiratos Árabes Unidos. “La seguridad de nuestros equipos, buques y mercancías de los clientes es nuestra prioridad número uno”, expresó la empresa Maersk

Tensión en el Estrecho de

Irán desafía a EEUU: el régimen lanzó nuevas oleadas de ataques mientras jura venganza por la muerte de Khamenei

Los Guardianes de la Revolución anunciaron nuevas ofensivas a gran escala un día después de que el líder supremo muriera en bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, que prometieron continuar la operación “el tiempo que sea necesario”

Irán desafía a EEUU: el
