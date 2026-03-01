Trump abrió la puerta al diálogo con Irán tras los ataques contra el régimen: “Ellos quieren hablar y yo he aceptado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “hablará” con los dirigentes iraníes, pero sin precisar cuándo ni quiénes serían sus interlocutores, según una entrevista con The Atlantic difundida el domingo.
“Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, dijo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por esta revista estadounidense.
“La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto”, añadió Trump, quien consideró que los dirigentes iraníes “quisieron pasarse de listos”.
Noticia en desarrollo...
